Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata: így alakult a viszonyuk a válás után

2025 januárjában véglegesítették a válásukat: Ben Affleck és Jennifer Lopez nem haraggal váltak el, sőt, barátok maradtak. Ennek az egyik oka, hogy a színész Jennifer Garnerrel közös gyerekei és J.Lo ikrei nagyon szeretik egymást. Azt pedig már a házasságuk megromlásakor leszögezték: a gyerekek komfortérzete a legfontosabb számukra.

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk óta jó barátok

„Ben és Jennifer között minden rendben van” – mondta egy Affleckhez közeli forrás a People magazinnak. „Annak ellenére, hogy már nincsenek együtt, baráti kapcsolatban maradtak” – tette hozzá. „A gyerekek nagyon közel állnak egymáshoz” – fogalmazott. „Ugyanazok a barátaik, folyamatosan találkoznak. Ben és Jennifer pedig biztosította a gyerekeket arról, hogy ez rendben van így és ők is jól kijönnek egymással” – nyilatkozta a bennfentes. „Nagyszerű anya és most is ugyanúgy szereti Ben gyerekeit, mint amikor még együtt voltak. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek akkor találkozhassanak, amikor csak akarnak” – nyilatkozta Jennifer ismerőse.