Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
exek

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata: így alakult a viszonyuk a válás után

exek Jennifer Lopez & Ben Affleck Ben Affleck Jennifer Lopez
Bár másodszorra sem sikerült nekik, a mai napig jóban vannak egymással. Jennifer Lopez és Ben Affleck bár belátták, nem tudnak együtt élni, úgy tudni, gyakran beszélnek egymással.

2025 januárjában véglegesítették a válásukat: Ben Affleck és Jennifer Lopez nem haraggal váltak el, sőt, barátok maradtak. Ennek az egyik oka, hogy a színész Jennifer Garnerrel közös gyerekei és J.Lo ikrei nagyon szeretik egymást. Azt pedig már a házasságuk megromlásakor leszögezték: a gyerekek komfortérzete a legfontosabb számukra. 

Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk óta jó barátok
Jennifer Lopez és Ben Affleck a válásuk óta jó barátok
Forrás: GC Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck barátok maradtak

„Ben és Jennifer között minden rendben van” – mondta egy Affleckhez közeli forrás a People magazinnak. „Annak ellenére, hogy már nincsenek együtt, baráti kapcsolatban maradtak” –  tette hozzá. „A gyerekek nagyon közel állnak egymáshoz” – fogalmazott. „Ugyanazok a barátaik, folyamatosan találkoznak. Ben és Jennifer pedig biztosította a gyerekeket arról, hogy ez rendben van így és ők is jól kijönnek egymással” – nyilatkozta a bennfentes. „Nagyszerű anya és most is ugyanúgy szereti Ben gyerekeit, mint amikor még együtt voltak. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek akkor találkozhassanak, amikor csak akarnak” – nyilatkozta Jennifer ismerőse. 

Jennifer Lopez és Ben Affleck egyébként korábban elhatározták, hogy a válás után is kapcsolatban maradnak. „Az a tervük, hogy részei maradnak egymás életének, annak ellenére, hogy már nem szerelmesek egymásba” - árulta el akkor egy bennfentes.

Kevin Costner új szerelme, pont olyan, mint a régi — A színész az exfelesége hasonmásával randizik — VIDEÓ

18 év házasság és 3 közös gyerek után vált el 2023-ban Kevin Costner és volt felesége, Christine Baumgartner. A színészt botrányos válása után sok hírességgel összehozták már, ám most úgy tűnik, tényleg szerelmes. Az exneje hasonmásába.

Mérföldkőhöz érkezett Jennifer Lopez lánya, Emme — A sztár megható anya-lánya fotókkal ünnepel

Utolsó évét kezdte ma meg a sztárcsemete a középiskolában. Jennifer Lopez megható fotók mellett elmélkedett az anyaságról és az idő múlásáról.

Láthatatlan guruk, akik a háttérből irányítják a hollywoodi sztárok életét: nem véletlen a sikerük

A hétköznapi embereknek szükségük van lelki támaszra, de a híres celebeknek is is. Számos híresség titokban spirituális mestereik útmutatására támaszkodik, legyen szó karrierfordulóról vagy szerelmi döntésekről. Fedezzük fel, kik azok a „láthatatlan guruk”, akik a hollywoodi sztárok életét formálják a kulisszák mögött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu