Brooklyn Beckham megtörte a csendet – először szólalt meg a családi viszályról

„Mindig lesznek, akik rosszat mondanak, de nekem ott van a feleségem, aki mindenben támogat” – nyilatkozta. – „Mi ketten tesszük a dolgunkat, dolgozunk és boldogok vagyunk. Nem érdekel, mit gondol más a magánéletünkről.” Brooklyn Beckham hozzátette: „Az emberek mindig mondanak ostobaságokat. Én inkább játszom egy kört a barátaimmal. Nekem ez a szórakozás.”
Brooklyn Beckham a Ryder Cup All-Star gálameccsén vett részt a New York állambeli Bethpage Black golfpályán. A rendezvény a legendás torna felvezető eseménye volt: egy nyolcfős amerikai csapat mérkőzött meg egy nyolcfős európai együttessel, soraikban sportcsillagokkal és hírességekkel. A Beckham fiú az NBA-legenda Toni Kukoč oldalán szerepelt, ellenfelük többek között a Saturday Night Live sztárja, Colin Jost és az NFL-klasszis Eli Manning volt. A barátságos hangulatú találkozót végül az amerikaiak nyerték.
„Úgy éreztem, a közönség nem kedvelt túlzottan” – mondta mosolyogva. – „Kicsit be is szólogattak, de tudtam, hogy ez vár rám, ha Eli ellen játszom New Yorkban. Ettől függetlenül óriási élmény volt, nagyon élveztem.”
Bár édesapja, David Beckham csapata, az Inter Miami szintén New Yorkban lépett pályára, Brooklyn nem ment el a mérkőzésre. „Vissza kell mennem Los Angelesbe, a feleségemhez. Négy kutyánkat egyedül hagytam vele, segítenem kell otthon, és folytatnom a munkám” – mondta.
A Beckham család körüli feszültségekről már hónapok óta cikkezünk mi is. A helyzet akkor csúsodott ki, amikor Brooklyn Beckham és felesége nem mentek el David Beckham születénnapi ünnepségére. A családi viták gyökerei azonban már 2022-ben, Broolyn és Nicola Peltz a palmbeachi esküvőjén kezdődtek, amikor Victoria Beckham elvette az első táncot az ifjú menyasszonytól.
