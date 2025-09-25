Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Brooklyn Beckham megtörte a csendet – először szólalt meg a családi viszályról

Horváth Angéla
2025.09.25.
David és Victoria Beckham legidősebb fia, Brooklyn Beckham most először beszélt a családjában dúló háborúról. A 26 éves fiatalember a Ryder Cup All-Star mérkőzésen adott interjút, ahol leszögezte: boldog házasságban él, és nem foglalkozik a negatív véleményekkel.

„Mindig lesznek, akik rosszat mondanak, de nekem ott van a feleségem, aki mindenben támogat” – nyilatkozta. – „Mi ketten tesszük a dolgunkat, dolgozunk és boldogok vagyunk. Nem érdekel, mit gondol más a magánéletünkről.” Brooklyn Beckham hozzátette: „Az emberek mindig mondanak ostobaságokat. Én inkább játszom egy kört a barátaimmal. Nekem ez a szórakozás.”

Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz
Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz
Brooklyn Beckham a Ryder Cup All-Star gálameccsén vett részt a New York állambeli Bethpage Black golfpályán. A rendezvény a legendás torna felvezető eseménye volt: egy nyolcfős amerikai csapat mérkőzött meg egy nyolcfős európai együttessel, soraikban sportcsillagokkal és hírességekkel. A Beckham fiú az NBA-legenda Toni Kukoč oldalán szerepelt, ellenfelük többek között a Saturday Night Live sztárja, Colin Jost és az NFL-klasszis Eli Manning volt. A barátságos hangulatú találkozót végül az amerikaiak nyerték.

„Úgy éreztem, a közönség nem kedvelt túlzottan” – mondta mosolyogva. – „Kicsit be is szólogattak, de tudtam, hogy ez vár rám, ha Eli ellen játszom New Yorkban. Ettől függetlenül óriási élmény volt, nagyon élveztem.”

Brooklyn Beckham nem kínáncsi a szüleire

Bár édesapja, David Beckham csapata, az Inter Miami szintén New Yorkban lépett pályára, Brooklyn nem ment el a mérkőzésre. „Vissza kell mennem Los Angelesbe, a feleségemhez. Négy kutyánkat egyedül hagytam vele, segítenem kell otthon, és folytatnom a munkám” – mondta.

A Beckham család körüli feszültségekről már hónapok óta cikkezünk mi is. A helyzet akkor csúsodott ki, amikor Brooklyn Beckham és felesége nem mentek el David Beckham születénnapi ünnepségére. A családi viták gyökerei azonban már 2022-ben, Broolyn és Nicola Peltz a palmbeachi esküvőjén kezdődtek, amikor Victoria Beckham elvette az első táncot az ifjú menyasszonytól.

