Romeo Beckham újra együtt Kim Turnbullal? – Ez az apró jel utal a kibékülésre

Beckham család Brooklyn Beckham Romeo Beckham
Elképzelhető, hogy újra egy pár David Beckham középső fia és a gyönyörű modell. Romeo Beckham hat hónap után először reagált Kim Turnbull Instagram-bejegyzésére.

Ahogy megírtuk, hét hónap után szakított Romeo Beckham és Kim Turnbull. A kapcsolat David Beckham 50. születésnapi bulija után ért véget, és azt pletykálták Nicola Peltz keze is benne volt a dologban. Most azonban arról pletykálnak, hogy Romeo Beckham és Kim Turnbull kibékült, miután a 23 éves focista fél év után először nyilvánosan reagált a modell Instagram posztjára, lájkolta azt - írja a Daily Mail

Romeo Beckham és Kim Turnbull újra együtt
Romeo Beckham és Kim szakításának oka nem volt egyértelmű

Romeo Beckham és Kim Turnbull még áprilisban szakított, sokak szerint a Beckham családon belüli viszály tette tönkre a szerelmüket. A 26 éves Brooklyn és 30 éves felesége, Nicola Peltz ugyanis állítólag belevonták Kimet is a saját vitáikba, amit a modell nem tudott tolerálni. Bennfentesek szerint a helyzet mostanra lecsillapodott, és a Beckham család elfogadta, hogy Brooklyn eltávolodott tőlük, ez pedig utat nyithatott Romeo és Kim előtt, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz. Mások azt állítják, a pár nem a Brooklyn ügy miatt ment szét: „A helyzet az, hogy Kimnek nagyon mozgalmas DJ-karrierje van, és Rómeónak is sok a munkája, mindkettejüknek sokat kell utaznia, és nem tudják összeegyeztetni a karrierjüket a magánéletükkel” - nyilatkozta egy bennfentes. 

Kim és Nicola viszonya feszült volt 

Az amerikai örökösnőhöz közel álló források szerint Nicola kényelmetlenül érezte magát Kim társaságában, mivel úgy tudta, Turnbull korábban tinédzserként férjével, Brooklynnal, Romeo bátyjával járt. Brooklyn és Kim Turnbull között azonban soha nem volt romantikus kapcsolat, amit a 20 éves Cruz Beckham is megerősített egy kommentben: „Brooklyn és Kim soha nem randiztak” - mondta, amit egy a családhoz közel álló forrás is kommentált.„David és Victoria nem szeretnék, ha azt beszélné a fél világ, hogy Nicola és Brooklyn miatt szakítottak, mert ez egyszerűen nem így van” - tolmácsolta akkor egy közeli ismerős. 

Később Kim Turnbull nyilatkozatban utasította vissza azokat az állításokat, melyek szerint korábban romantikus kapcsolat fűzte Brooklyn Beckhamhez, Romeo bátyjához. „Kerültem ezt a témát, hogy ne öntsek olajat a tűzre, de elérkezett az a pont, amikor muszáj megszólalnom, hogy továbbléphessek. Soha, semmilyen formában nem voltam romantikus kapcsolatban a szóban forgó személlyel. Semmi sem történt köztünk, ami egy 16 éves kori, iskolai barátságon túlmutatna. Szeretném kivonni magam ebből, és tisztázni a dolgokat, minden érintett érdekében” - írta az Instagramon. 

