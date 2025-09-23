Romeo Beckham újra együtt Kim Turnbullal? – Ez az apró jel utal a kibékülésre

Ahogy megírtuk, hét hónap után szakított Romeo Beckham és Kim Turnbull. A kapcsolat David Beckham 50. születésnapi bulija után ért véget, és azt pletykálták Nicola Peltz keze is benne volt a dologban. Most azonban arról pletykálnak, hogy Romeo Beckham és Kim Turnbull kibékült, miután a 23 éves focista fél év után először nyilvánosan reagált a modell Instagram posztjára, lájkolta azt - írja a Daily Mail.

Romeo Beckham és Kim Turnbull újra együtt

Romeo Beckham és Kim szakításának oka nem volt egyértelmű

Romeo Beckham és Kim Turnbull még áprilisban szakított, sokak szerint a Beckham családon belüli viszály tette tönkre a szerelmüket. A 26 éves Brooklyn és 30 éves felesége, Nicola Peltz ugyanis állítólag belevonták Kimet is a saját vitáikba, amit a modell nem tudott tolerálni. Bennfentesek szerint a helyzet mostanra lecsillapodott, és a Beckham család elfogadta, hogy Brooklyn eltávolodott tőlük, ez pedig utat nyithatott Romeo és Kim előtt, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz. Mások azt állítják, a pár nem a Brooklyn ügy miatt ment szét: „A helyzet az, hogy Kimnek nagyon mozgalmas DJ-karrierje van, és Rómeónak is sok a munkája, mindkettejüknek sokat kell utaznia, és nem tudják összeegyeztetni a karrierjüket a magánéletükkel” - nyilatkozta egy bennfentes.

Kim és Nicola viszonya feszült volt

Az amerikai örökösnőhöz közel álló források szerint Nicola kényelmetlenül érezte magát Kim társaságában, mivel úgy tudta, Turnbull korábban tinédzserként férjével, Brooklynnal, Romeo bátyjával járt. Brooklyn és Kim Turnbull között azonban soha nem volt romantikus kapcsolat, amit a 20 éves Cruz Beckham is megerősített egy kommentben: „Brooklyn és Kim soha nem randiztak” - mondta, amit egy a családhoz közel álló forrás is kommentált.„David és Victoria nem szeretnék, ha azt beszélné a fél világ, hogy Nicola és Brooklyn miatt szakítottak, mert ez egyszerűen nem így van” - tolmácsolta akkor egy közeli ismerős.