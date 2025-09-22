Dawson és a haverok Dawson nélkül? James Van Der Beek nem tud színpadra állni

A Dawson és a haverok színésze, James Van Der Beek Instagramon jelentette be, hogy nem tud részt venni a rajongói találkozón egy gyomorvírus miatt. De nem kell félni, talált maga helyett beugrót!

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja májusban jelent meg utoljára a nyilvánosság előtt.

Forrás: The Hollywood Reporter

A Dawson és a haverok sztárja aggasztó híreket közölt

Ahogy korábban már megírtuk, újra összeállnak a Dawson és a haverok szereplői. Viszont James Van Der Beek egy hirtelen jött betegség miatt lemondta részvételét - de hozzátette, hogy ne csüggedjen senki, lesz helyettese, méghozzá Lin-Manuel Miranda.

A színész közel egy éve jelentette be, hogy 3-as stádiumú végbélrákkal diagnosztizálták. Többek között ezért is hozták újra össze a Dawson és a haverok szereplőit, hogy a bevételből egy rákellenes szervezetet támogassanak.

A sorozat majdnem minden szereplője ott lesz az eseményen: Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe és Busy Phillips - ezért is bántja a színészt ennyire a lemondás.

James Instagramon kért bocsánatot a rajongóitól és volt színésztársaitól: