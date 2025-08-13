Hollywood legmeglepőbb románca — Együtt a Dawson és a haverok és a Bridgerton sztárjai

Joshua Jackson és Simone Ashley szombaton egymás társaságát élvezték New Yorkban. A Dawson és a haverok és a Bridgerton két sztárját szemfüles fotósok le is fotózták, miközben a városban sétálgatnak, bár az egyelőre nem világos, hogy randevúról vagy csak baráti beszélgetésről volt-e szó. Bármi is legyen a helyzet, meglepő párost alkotnak.

Újabb hollywoodi sztárpár: vajon szerelem vagy barátság van Simone Ashley és Joshua Jackson között?

Forrás: TIDNY-103

A Dawson és a haverok sztárja gyerekkora óta az amerikai popkultúra alapkövének számít, míg Simone Ashley csak nemrég vált híressé a Bridgerton 2. évadában játszott főszerepével. És úgy tűnik, a két színész soha nem dolgozott együtt. Van azonban legalább egy közös bennük: jelenleg mindketten New Yorkban forgatnak – Joshua Jackson Katie Holmesszal a Happy Hours című filmben találkozik újra, Simone pedig Az ördög Pradát visel 2 forgatásával van elfoglalva.

Akkor vajon honnan ismerik egymást?

Közös fotó készült róluk a 2020-as BAFTA-gála előtti filmes vacsorán is, alig egy hónappal azelőtt, hogy bejelentették, hogy Simone Ashley benne lesz a Bridgerton 2. évadában, éppen akkor, amikor Joshua elkezdte a Hulu Kis tüzek mindenütt című sorozatának promócióját.

Joshua akkoriban Jodie Turner-Smith férje volt, akivel egy ötéves lányuk is van. A színészek 2023-ban elváltak, és azóta Joshua viszonylag távol tartja magát a nyilvánosságtól – annak ellenére, hogy állítólag az Oscar-díjas Lupita Nyong'óval jár.

Simone mindig is diszkrétebb volt a magánéletében. 2022-től néhány évig randevúzott Constantin „Tino” Kleinnel, de januárban megerősítette, hogy egyedülálló.

Vajon egy újabb hollywoodi álompárról van szó vagy csupán egy barátságról árulkodnak a lesifotók? A jövő eldönti.