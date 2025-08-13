Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Hollywood legmeglepőbb románca — Együtt a Dawson és a haverok és a Bridgerton sztárjai

2025.08.13.
Új sztárpár a láthatáron! Együtt látták a hétvégén Joshua Jacksont és Simone Ashleyt. A két sztár New Yorkban élvezte egymás társaságát, ami épp elég ok volt arra, hogy új románcról szóló pletykák keljenek szárnyra.

Joshua Jackson és Simone Ashley szombaton egymás társaságát élvezték New Yorkban. A Dawson és a haverok és a Bridgerton két sztárját szemfüles fotósok le is fotózták, miközben a városban sétálgatnak, bár az egyelőre nem világos, hogy randevúról vagy csak baráti beszélgetésről volt-e szó. Bármi is legyen a helyzet, meglepő párost alkotnak.

sztár
Újabb hollywoodi sztárpár: vajon szerelem vagy barátság van Simone Ashley és Joshua Jackson között?
Forrás: TIDNY-103

Simone Ashley és Joshua Jackson lenne Hollywood új sztárpárja?

A Dawson és a haverok sztárja gyerekkora óta az amerikai popkultúra alapkövének számít, míg Simone Ashley csak nemrég vált híressé a Bridgerton 2. évadában játszott főszerepével. És úgy tűnik, a két színész soha nem dolgozott együtt. Van azonban legalább egy közös bennük: jelenleg mindketten New Yorkban forgatnak – Joshua Jackson Katie Holmesszal a Happy Hours című filmben találkozik újra, Simone pedig Az ördög Pradát visel 2 forgatásával van elfoglalva.

Akkor vajon honnan ismerik egymást? 

Közös fotó készült róluk a 2020-as BAFTA-gála előtti filmes vacsorán is, alig egy hónappal azelőtt, hogy bejelentették, hogy Simone Ashley benne lesz a Bridgerton 2. évadában, éppen akkor, amikor Joshua elkezdte a Hulu Kis tüzek mindenütt című sorozatának promócióját.

Joshua akkoriban Jodie Turner-Smith férje volt, akivel egy ötéves lányuk is van. A színészek 2023-ban elváltak, és azóta Joshua viszonylag távol tartja magát a nyilvánosságtól – annak ellenére, hogy állítólag az Oscar-díjas Lupita Nyong'óval jár.

Simone mindig is diszkrétebb volt a magánéletében. 2022-től néhány évig randevúzott Constantin „Tino” Kleinnel, de januárban megerősítette, hogy egyedülálló.

Vajon egy újabb hollywoodi álompárról van szó vagy csupán egy barátságról árulkodnak a lesifotók? A jövő eldönti. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
