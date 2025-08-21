Elképesztő bejelentés: újra összeállnak a Dawson és a haverok sztárjai

A 90-es évek legvégén hódította meg a Dawson és a haverok a nagyközönség szívét romantikus történetével, ikonikus karaktereivel és ritmusos főcímdalával. 22 év után most először állnak közösen színpadra 2025. szeptember 22-én New Yorkban, azonban a nagy újratalálkozás túlmutat a nosztalgián és James Van Der Beek súlyos betegsége is a terítékre kerül.

A Dawson és a haverok szereplői újra összeállnak

James Van Der Beek, Joshua Jackson, Michelle Williams és Katie Holmes a New York-i Richard Rodgers színházban áll újra a közönség elé, ahová jegyeket augusztus 22-től lehet beszerezni. Az est folyamán úgy szeretnék felidézni a nosztalgikus hangulatot, hogy az egykori szereplők felolvassák a legelső rész forgatókönyvét, amelynek producere Kevin Williamson volt.

A rajongók egy igazán különleges alapítványt támogathatnak ezzel az eseménnyel, hiszen a bevételt a F Cancer elnevezésű szervezetnek fogják ajándékozni, amely a rák elleni küzdelmet támogatja. A választás rendkívül egyszerű volt a színészek számára, hiszen maga Van Der Beek is rákos megbetegedéssel küzd, így nekik ez a személyes jó ügyet szolgálja. A színész már többször is nyíltan beszélt betegségéről és annak küzdelmeiről a múltban.

Ez a sorozat mindannyiunk életének meghatározó része volt. Most pedig van egy még fontosabb ügyünk, amiért újra összeállhatunk.

- nyilatkozta Michelle Williams, aki Jen Lindley karakterét keltette életre.

Kevin Williamson is hasonlóan lelkes a nagy találkozás miatt és rendkívül örül, hogy végre eljött a nap, amikor újra együtt láthatja a Dawson családot.

James Van Der Beek betegsége

A mindössze 48 éves színész 2024 novemberében jelentette be, hogy III. stádiumú végbélrákkal diagnosztizálták, ami az egész világot megrettentette. Van Der Beek először olyan hétköznapi tüneteket észlelt, mint székletproblémák és emésztési gondok, amelyek aztán egyre sűrűbben jelentkeztek, ezért orvoshoz fordult, aki megállapította a színész rákos megbetegedését. A hír ugyanolyan sokkoló volt számára, mint a rajongóknak, hiszen köztudott volt Van Der Beekről, hogy sportos, aktív életmódot folytat és az egészség híve. A diagnózis után nehéz volt szembesülnie azzal, hogy ez rengeteg változást hoz az életébe a betegség fizikai és lelki terhei miatt. Elmondása alapján az első hetek voltak a legnehezebbek, amikor még nem tudta, hogyan álljon önmagához és a betegséghez, s a bizonytalanság is teljesen felemésztette.