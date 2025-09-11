Visszatér a kedvenc sorozatgyilkosunk: ezért éri meg megnézni a Dexter: Feltámadást

A 2000-es évek legsikeresebb sorozatgyilkosos sorozata 2023-ban tért vissza Dexter: Új vér címmel, és most onnan folytatódik, ahol abbamaradt. Dexter Morgan kómából ébred, és úgy dönt, elindul megkeresni a fiát New Yorkban és ehhez a gyilkos ösztöneit is felhasználja. A Dexter: Feltámadás szeptember 12-től elérhető Magyarországon, és úgy néz ki, nemcsak a sötét igazságosztó tért vissza – hanem a sorozat igazi lelke is.
Dexter nem tud meghalni. A sorozat 2006-ban indult világhódító útjára és az egyik első volt, amelyik egy antihőst tett meg főszereplőnek. Habár volt benne rizikó, de a közönségnél egyből betalált a nappal kissé különc vérelemző, éjszaka pedig bűnözőkön bosszút álló sorozatgyilkos karaktere. Nade a Dexter történetében nem ez az első feltámadás: az eredeti széria végén belekormányozza a hajóját egy Florida partjait fenyegető hurrikán kellős közepébe és eltűnik. Ezzel epikusan véget vethetett volna az életének, ám az utolsó képkockákon lehetett látni, hogy fát hasogat valahol az isten háta mögött, amin sokan felháborodtak. Az Új vérben Dexter fia kezdett el hasonlóan sötét oldalra lépni, amit Harrison úgy póbált meg megoldani, hogy kiiktatta a probléma forrását: az apját.
A Dexter: Feltámadásban ott vesszük fel a fonalat, ahol az Új vér végén elvágták: három héttel vagyunk azután, hogy Harrison lelőtte az apját. Mire Dexter felébred a kómából, Harrison eltűnik. A nyomok véres kezű főhősünket New Yorkba vezetik, ahol egyszerre kell menekülnie a múltja sötét árnyai és volt kollégája elől, ráadásul még azelőtt kellene megtalálnia a fiát, hogy végleg zsákutcába kerülne az élete. Dexter rájön, hogy a múltja nemsokára utoléri. A Dominic Fumusa által alakított Melvin Olivia nyomozó is a nyakában van és talán Angel Batistának (David Zayas) is lesz egy kis sikerélménye az évad végére 8 évadnyi tortúra után, hogy végre elkaphatja a saját exkollégáját.
A showrunneri széket nem más, mint Clyde Phillips kapta meg újra, aki az első évadok sikeréért is felelős volt és nélküle a Dexter: Új vér is elég vérszegényre sikerült volna. Neki is köszönhető, hoy a Dexter: Feltámadás szereposztása parádésra sikerült. Michael C. Hall ismét brillírozik Dexter szerepében és ugyanazt az élményt hozza vissza, ami miatt a sorozat első évadai beszippantották a közönséget.
Jack Alcott visszatér Harrisonként, Uma Thurman pedig a sötét oldalon tűnik fel Charley-t alakítva, a főgonosz jobbkezeként.
A többi karakter megformálásához is nagy neveket húztak be: Peter Dinklage, a titokzatos milliárdos, Leon Prater személyben, valamint David Zayas visszatér Angel Batistaként. Neil Patrick Harris is szerepel a listában, de a készítők nem árulták el, mi lesz az ő szerepe.
Amerikában már július 11-én megkapta a vérfrissítését a Dexter saga a Paramount+ és a Showtime csatornákon, ám nekünk magyaroknak, kicsit türelmesebbenk kellett lennünk.
Szerencsére szeptember 12-től a SkyShowtime kínálatában végre mi is megtekinthetjük a Dexter legendárium legújabb fejezetét.
Akik fel szeretnék venni a történet fonalát, azok számára felkerül az új évaddal együtt az összes korábbi évad, sőt az előzménysorozat is (Dexter: Eredendő bűn) – szóval bármikor újranézheted, hogyan lett a gyilkos hajlamú gyerek-Dexterből megszállott vérnyomolvasó és profi sorozatgyilkos. A SkyShowtime-on a Dexter legenda korábbi részei ömlesztve, a Feltámadás pedig heti egy részes ütemezéssel fog megjelenni, ahol felirattal és szinkronosan is nézhető lesz.
A sorozat alkotói kifejezetten sötét világot ígérnek: a New Yorkban játszódó jelenetek feszült hangulatának nyomasztó, fémesen vibráló szürke színek adnak súlyt, ami éles kontrasztban áll a napfényes Miamival. Mindez nyomatékosítja, hogy Michael C. Hall Dexter szerepében már nemcsak egy rejtőzködő sorozatgyilkos, hanem egyben egy aggódó apa is, aki szeretné rendbehozni a kapcsolatát a fiával. Sokkal összetettebb érzelmi és morális dilemmákkal néz szembe, mint eddig bármikor, amelyek tovább mélyítik az örlődő gyilkos karakterét. NewYorkba érve Dexter ezúttal olyan közegbe kerül, ahol nem ő az egyetlen, aki mestere a holttestek elrejtésének, amelynek váratlan következményei lesznek.
A Dexter: Feltámadás nemcsak visszahozza a klasszikus hangulatot, de új szintre is emeli azt. Van benne vér, pszichodráma, családi krízis és sztárparádé – szóval minden, amit a valóságban próbálsz elkerülni. Ha csak egy sorozatot nézel meg idén ősszel, ez legyen az.
