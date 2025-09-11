Visszatér a kedvenc sorozatgyilkosunk: ezért éri meg megnézni a Dexter: Feltámadást

A 2000-es évek legsikeresebb sorozatgyilkosos sorozata 2023-ban tért vissza Dexter: Új vér címmel, és most onnan folytatódik, ahol abbamaradt. Dexter Morgan kómából ébred, és úgy dönt, elindul megkeresni a fiát New Yorkban és ehhez a gyilkos ösztöneit is felhasználja. A Dexter: Feltámadás szeptember 12-től elérhető Magyarországon, és úgy néz ki, nemcsak a sötét igazságosztó tért vissza – hanem a sorozat igazi lelke is.

Dexter (Michael C. Hall) és Harrison ( Jack Alcott) a Dexter: Új vér premierjén, ami a Dexter: Feltámadás közvetlen előzménye

Forrás: Shutterstock

A Dexter: Feltámadás, mint ígéretes családdráma

Dexter nem tud meghalni. A sorozat 2006-ban indult világhódító útjára és az egyik első volt, amelyik egy antihőst tett meg főszereplőnek. Habár volt benne rizikó, de a közönségnél egyből betalált a nappal kissé különc vérelemző, éjszaka pedig bűnözőkön bosszút álló sorozatgyilkos karaktere. Nade a Dexter történetében nem ez az első feltámadás: az eredeti széria végén belekormányozza a hajóját egy Florida partjait fenyegető hurrikán kellős közepébe és eltűnik. Ezzel epikusan véget vethetett volna az életének, ám az utolsó képkockákon lehetett látni, hogy fát hasogat valahol az isten háta mögött, amin sokan felháborodtak. Az Új vérben Dexter fia kezdett el hasonlóan sötét oldalra lépni, amit Harrison úgy póbált meg megoldani, hogy kiiktatta a probléma forrását: az apját.

A Dexter: Feltámadásban ott vesszük fel a fonalat, ahol az Új vér végén elvágták: három héttel vagyunk azután, hogy Harrison lelőtte az apját. Mire Dexter felébred a kómából, Harrison eltűnik. A nyomok véres kezű főhősünket New Yorkba vezetik, ahol egyszerre kell menekülnie a múltja sötét árnyai és volt kollégája elől, ráadásul még azelőtt kellene megtalálnia a fiát, hogy végleg zsákutcába kerülne az élete. Dexter rájön, hogy a múltja nemsokára utoléri. A Dominic Fumusa által alakított Melvin Olivia nyomozó is a nyakában van és talán Angel Batistának (David Zayas) is lesz egy kis sikerélménye az évad végére 8 évadnyi tortúra után, hogy végre elkaphatja a saját exkollégáját.

A Dexter: Feltámadás főbb karakterek − Új Dexter, régi hangulat

A showrunneri széket nem más, mint Clyde Phillips kapta meg újra, aki az első évadok sikeréért is felelős volt és nélküle a Dexter: Új vér is elég vérszegényre sikerült volna. Neki is köszönhető, hoy a Dexter: Feltámadás szereposztása parádésra sikerült. Michael C. Hall ismét brillírozik Dexter szerepében és ugyanazt az élményt hozza vissza, ami miatt a sorozat első évadai beszippantották a közönséget.

Jack Alcott visszatér Harrisonként, Uma Thurman pedig a sötét oldalon tűnik fel Charley-t alakítva, a főgonosz jobbkezeként.

A többi karakter megformálásához is nagy neveket húztak be: Peter Dinklage, a titokzatos milliárdos, Leon Prater személyben, valamint David Zayas visszatér Angel Batistaként. Neil Patrick Harris is szerepel a listában, de a készítők nem árulták el, mi lesz az ő szerepe.