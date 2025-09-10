Palvin Barbi és Lindsay Lohan is tünököltek a US Openen: így vonultak a sztárok a tenisztornán

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Sztárparádé, stílus és tenisz! Vége a US Open tornájának és visszaemlékezésül összegyűjtöttük a legsikkesebb megjelenéseket, amiket a világsztárokon láthattunk.

A New Yorkban megrendezésre kerülő 2025 US Open augusztus 24-én kezdődött, és szeptember 7-én ért véget. A tenisztorna nemcsak zseniális játékosai miatt lett híres, hanem a nézőtérben ülő sztárokról is. A tenisz, mint sport összefűződőben van a divattal, amit az is bizonyít, hogy nem más, mint a divat nagyasszonya Anna Wintour is részt vett az eseményen. A torna zárása alkalmával összegyűjtöttük a legstílusosabb megjelenéseket, amiket kedvenc sztárjainkon láthattunk!

US open 2025
US Open 2025 és Anna Wintour
Forrás:  Getty Image

Stílus, divat és a US Open

A teniszstílus most hihetetlen népszerűségnek örvend. A miniszoknyanadrágok, a hófehér és a zöld keverése, és a kötött kardigánok már önálló irányzatot alkotnak. Ezt a hangulatot nemcsak a hétköznapi életben, de még a sztárvilágban is viszont láthattuk. A 2025-ös US Open rendezvényén több híresség is megkísérelt e szerint a divattrend szerint öltözni. 

Nézd meg, hogyan kivitelezték a nagyágyúk! 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 06: Barbara Sprouse and Dylan Sprouse attend the US Open Tennis Championship at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 06, 2025 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images)
Palvin Barbi és Dylan Sprouse
Forrás: Getty Images North America

Palvin Barbi − aki a velencei filmfesztiválon is elvarázsolt mindenkit – és férje Dylan Sprouse közösen vettek részt a US Open teniszmeccsein. 

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 24: Vera Wang attends the USTA Foundation's Opening Night Gala at the USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 24, 2025 in New York City. (Photo by John Nacion/Getty Images)
Vera Wang a US Openen
Forrás: Getty Images North America

A 76 éves Vera Wang divattrevező is résztvett az eseményen. Stílusához és tervezéseihez híven egy minimalista, légies outfitben láthattuk.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 29: Katie Holmes is seen inside the Cadillac Suite at the US Open at Arthur Ashe Stadium on August 29, 2025 in New York City. (Photo by Michael Simon/Getty Images for Cadillac)
Katie Holmes
Forrás: Getty Images North America

Katie Holmes, aki a leoprádmintás ingeket sem veti meg, ezúttal egy rockos, vagányabb szettben érkezett a nézőtérre. A motoros dzseki és a nyári ruha tökéletes kontrasztban álltak. 

P!nk a 2025-ös U.S. Openen teniszezőnek öltözve
Pink egy teniszezőnek öltözött
Forrás: Variety

Pink igazán komolyan vette a teniszstílust, hiszen egy teljesen sportos és színkombinációban az eseményhez illő szettben jelent meg, az eseményen.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 31: (L-R) Bader Shammas and Lindsay Lohan are seen inside the Cadillac Suite at the US Open at Arthur Ashe Stadium on August 31, 2025 in New York City. (Photo by Michael Simon/Getty Images for Cadillac)
Lindsay Lohan az eleganciára szavazott
Forrás: Getty Images North America

Lindsay Lohan egy rózsás nyári ruhában volt, amit egy szintén virágmintás retiküllel párosított. Ez az összeállítás egyszerre volt bájos, nőies és elegáns.

Kaley Cuoco a US Openen
Kaley Cuoco öltözéke kiváló inspiráció az őszre
Forrás: Getty Images North America

Az Agymenők sorozat főszereplője egy angolos, akadémiai stílusú összeállításban vett részt a tornán. Kaley Cuoco  földszínekben gazdag szettje tökéletes inspiráció lehet az őszre.

Jessica Alba a 2025 U.S. Openen
Jessica Alba krémszínű szettje
Forrás: Variety

A nemrég elvált Jessica Alba önmagához hűen egy klasszikus, elegáns kompozícióban jelent meg. A krém és a karamell színek tökéletesen álltak neki.

Emily Ratajkowski a U.S. Openen
Emily Ratajkowski feszes összeállításban
Forrás: GC Images

Emily Ratajkowski egy sportos, szupermodellhez illő miniruhában volt, amit kardigánnal és sportcipővel egészített ki. 

Simone Ashley a 2025-ös U.S. Openen
Simone Ashley lazán elegánsan
Forrás: Variety

A nemrég szerelembe esett Simone Ashley, a Bridgerton sorozat sztárja több napon is jelen volt a tornán. Simone egyik választása egy háromrészes öltöny volt, amit kockás nyakkendővel és klasszikus fehér inggel viselt. 

