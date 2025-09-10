Palvin Barbi és Lindsay Lohan is tünököltek a US Openen: így vonultak a sztárok a tenisztornán

A New Yorkban megrendezésre kerülő 2025 US Open augusztus 24-én kezdődött, és szeptember 7-én ért véget. A tenisztorna nemcsak zseniális játékosai miatt lett híres, hanem a nézőtérben ülő sztárokról is. A tenisz, mint sport összefűződőben van a divattal, amit az is bizonyít, hogy nem más, mint a divat nagyasszonya Anna Wintour is részt vett az eseményen. A torna zárása alkalmával összegyűjtöttük a legstílusosabb megjelenéseket, amiket kedvenc sztárjainkon láthattunk!
A teniszstílus most hihetetlen népszerűségnek örvend. A miniszoknyanadrágok, a hófehér és a zöld keverése, és a kötött kardigánok már önálló irányzatot alkotnak. Ezt a hangulatot nemcsak a hétköznapi életben, de még a sztárvilágban is viszont láthattuk. A 2025-ös US Open rendezvényén több híresség is megkísérelt e szerint a divattrend szerint öltözni.
Nézd meg, hogyan kivitelezték a nagyágyúk!
Palvin Barbi − aki a velencei filmfesztiválon is elvarázsolt mindenkit – és férje Dylan Sprouse közösen vettek részt a US Open teniszmeccsein.
A 76 éves Vera Wang divattrevező is résztvett az eseményen. Stílusához és tervezéseihez híven egy minimalista, légies outfitben láthattuk.
Katie Holmes, aki a leoprádmintás ingeket sem veti meg, ezúttal egy rockos, vagányabb szettben érkezett a nézőtérre. A motoros dzseki és a nyári ruha tökéletes kontrasztban álltak.
Pink igazán komolyan vette a teniszstílust, hiszen egy teljesen sportos és színkombinációban az eseményhez illő szettben jelent meg, az eseményen.
Lindsay Lohan egy rózsás nyári ruhában volt, amit egy szintén virágmintás retiküllel párosított. Ez az összeállítás egyszerre volt bájos, nőies és elegáns.
Az Agymenők sorozat főszereplője egy angolos, akadémiai stílusú összeállításban vett részt a tornán. Kaley Cuoco földszínekben gazdag szettje tökéletes inspiráció lehet az őszre.
A nemrég elvált Jessica Alba önmagához hűen egy klasszikus, elegáns kompozícióban jelent meg. A krém és a karamell színek tökéletesen álltak neki.
Emily Ratajkowski egy sportos, szupermodellhez illő miniruhában volt, amit kardigánnal és sportcipővel egészített ki.
A nemrég szerelembe esett Simone Ashley, a Bridgerton sorozat sztárja több napon is jelen volt a tornán. Simone egyik választása egy háromrészes öltöny volt, amit kockás nyakkendővel és klasszikus fehér inggel viselt.
