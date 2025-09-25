Emma Watson kínos magyarázkodással próbálta megvédeni magát, miután elvették a jogsiját

Hermione Granger megszemélyesítője intenzív éven van túl. Nem elég, hogy újra visszaült az iskolapadba, még a színészkedést is abbahagyta, hogy a tanulásra és az új vállalkozására koncentráljon. Emma Watson ugyanis egy francia borbirtok tulajdonosává vált, ahol minőségi italokat készítenek a testvérével. Ezen felül közeli kapcsolatba került a személyi edzőjével, akivel gyakran látni őket francia tengerparton romantikázni. A lényeget pedig a végére hagytuk: az év elején bevonták a jogosítványát, miután kigyűltek a büntetőpontjai egy gyorshajtás miatt. Most félévvel az eset után először nyilatkozott a színésznő arról, hogy mi történt közte és a törvény őrei között.

Emma Watson jogosítványát félévre bevonták, miután többször is megszegte a közlekedési szabályokat

Forrás: WireImage

Emma Watson gyorshajtása nem egyszeri eset volt

A Harry Potter filmek sztárja arról beszélt az Uniladnek, hogy rendkívül megterhelő volt számára ez az év, mert rengeteg támadást és kritikát kapott az emberektől. Watson szerint egyetlen gyorshajtás miatt túlzás volt az emberek reakciója. Azt azonban elfelejtette megemlíteni, hogy már legalább 9 büntetőpontot összeszedett a gyorshajtása előtt, emiatt kapott egy féléves eltiltást a bíróságtól. Így pedig a januári gyorshajtása csak a hab volt a tortán.

Amikor filmeztem, akkor vittek mindenhova kocsival. Miután visszavonultam, hirtelen észre kellett vennem, hogy magamnak kell mindenhova vezetnem. Tapasztalatlan sofőr voltam, és folyamatosan késésben voltam. Előtte csak hétvégéken meg ünnepnapokon vezettem, aztán hirtelen naponta többször kellett rohannom valahova. Nem volt meg hozzá a kellő rutinom, hogy jó sofőr legyek. Miközben éveken át kaszkadőrmutatványokat és színészetet tanultam, elfelejtettem olyan alapvető képességeket, amikre a hétköznapokon szükségem van. Aztán egyszer hibázom, és már a BBC keres telefonon, hogy nyilvánosságra hozzák a szégyenemet. Az egész világ látta, hogy mit tettem. Rengeteg támadást kaptam azért, mert nem tudtam tartani az 50 kilométer/órás sebességhatárt. De ne aggódjatok, továbbra is hétköznapi életet fogok élni, és nem fog maga alá temetni a dolog.

- nyilatkozta a színésznő a beszélgetés közben.