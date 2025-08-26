Emma Watson újra szerelmes: jóképű férfi oldalán kapták lencsevégre - FOTÓ

Egy évvel ezelőtt szomorúan jelentette be a Harry Potter filmek sztárja, hogy a párjával, Brandon Greennel külön utakon folytatják tovább az életüket. Emma Watson és a milliárdos csemete 18 hónapig voltak együtt, azonban a színésznő életmódja nem volt összeegyeztethető az üzletemberével, emiatt pedig szakítottak. Azóta nem lehetett új híreket hallani Emma Watson magánéletéről, most viszont megtört a jég: egy paparazzi ugyanis lefotózta a színésznőt egy jóképű férfi oldalán, nyaraltak a festői szépségű Saint Tropez-ben.
A DailyMail derítette ki, hogy az Emma oldalán látható izmos és jóképű férfi nem más, mint a színésznő személyi edzője - úgy tűnik, egyre több időt töltenek együtt az edzőtermen kívül is. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis szintén együtt látták őket egy francia kiránduláson, ahol szintén kettesben voltak. A friss fotók alapján Emma felszabadult és vidám volt az edzője mellett.
Emma Watson nem véletlenül lóg ilyen sokat Franciaországban, ugyanis 5 éves koráig itt élt az édesapjával, most felnőttként pedig családi vállalkozást indítottak a testvérével. Borokat és saját márkás gint is készítenek, amelyeket sikerrel forgalmaznak. Lehet, hogy Emma a színészetet is az üzleti előretörése miatt szorította háttérbe. Az viszont biztos, hogy az új udvarlója is szeret Franciaországban tartózkodni, ez pedig sokat jelenthet, ha hosszú távra terveznek egymással.
