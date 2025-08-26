Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Emma Watson újra szerelmes: jóképű férfi oldalán kapták lencsevégre - FOTÓ

románc Emma Watson nyaralás
2025.08.26.
A Harry Potter filmek sztárja egy éve lett szingli, azóta pedig szigorúan bizalmasan kezeli a magánéletét. Emma Watson azonban most nem volt elég óvatos, lencsevégre kapták, amint egy jóképű férfival nyaralgat.

Egy évvel ezelőtt szomorúan jelentette be a Harry Potter filmek sztárja, hogy a párjával, Brandon Greennel külön utakon folytatják tovább az életüket. Emma Watson és a milliárdos csemete 18 hónapig voltak együtt, azonban a színésznő életmódja nem volt összeegyeztethető az üzletemberével, emiatt pedig szakítottak. Azóta nem lehetett új híreket hallani Emma Watson magánéletéről, most viszont megtört a jég: egy paparazzi ugyanis lefotózta a színésznőt egy jóképű férfi oldalán, nyaraltak a festői szépségű Saint Tropez-ben.

Emma Watson egy titokzatos férfi oldalán fotózták le Saint Tropezben
Forrás: FilmMagic

Nem először látták együtt a titokzatos férfit és Emma Watsont

A DailyMail derítette ki, hogy az Emma oldalán látható izmos és jóképű férfi nem más, mint a színésznő személyi edzője - úgy tűnik, egyre több időt töltenek együtt az edzőtermen kívül is. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis szintén együtt látták őket egy francia kiránduláson, ahol szintén kettesben voltak. A friss fotók alapján Emma felszabadult és vidám volt az edzője mellett.

 

Emma Watson nem véletlenül lóg ilyen sokat Franciaországban, ugyanis 5 éves koráig itt élt az édesapjával, most felnőttként pedig családi vállalkozást indítottak a testvérével. Borokat és saját márkás gint is készítenek, amelyeket sikerrel forgalmaznak. Lehet, hogy Emma a színészetet is az üzleti előretörése miatt szorította háttérbe. Az viszont biztos, hogy az új udvarlója is szeret Franciaországban tartózkodni, ez pedig sokat jelenthet, ha hosszú távra terveznek egymással.

Hermione az egyetemen száguldozott – Emma Watson elbúcsúzott a jogsijától

Emma Watsonról most kiderült, hogy ő az angliai aszfalt egyik ördöge. Azonban nem ő az egyetlen női sztár, aki vezetés közben megszegett egy-két szabályt.

Emma Watson 35 éves – Így lett a Harry Potter Hermionéjából egy klasszikus szépség – GALÉRIA

Felnőtt a legokosabb kis boszorkány! Emma Watson 35 éves lett, de vajon mi történt azóta a varázspálcával? A válasz meglepőbb, mint gondolnád.

Emma Watson tiszta vizet öntött a pohárba: elárulta, miért hagyott fel a színészettel

2019-ben mutatták be a legutóbbi filmjét.

 

