Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

Vele alszik együtt a Harry Potter sztárja – Emma Watson ágyába te is azonnal befeküdnél

trend hálószoba Emma Watson lakberendezés
Life
2025.09.06.
A színésznő otthona új szintre emeli a lakberendezést. A lila hálószoba színhasználata maga a visszafogott álom, amelyben élőként jelenik meg Emma Watson stílusa.

A Harry Potter sztárja sokszor bizonyította már, hogy nemcsak színésznőként zseniális, hanem életstílus-ikonként is. Most pedig az otthonából villantott meg egy részletet, ami olyan, mintha egy álom Pinterest-board kelt volna életre. Emma Watson lila árnyalatokban úszó hálószobája nem arról van szó, hogy a falak rikító lilában izzanak, a sztár sokkal kifinomultabban közelítette meg ezt a lakberendezési trendet.

Emma Watson színésznő, a Harry Potter filmek sztárja lila hálószobájáról posztolt
Emma Watson nem csak mindig csodás megjelenésével, de hálószoba színével is trendet teremtett.
Forrás: WireImage

Emma Watson és a hálószoba, ahol mindenki szívesen aludna

A puha lila textilek, a virágmintás takaró és a cottagecore hangulat egyszerre adják meg a romantikus és pihentető hangulatot. Az pedig, hogy a színésznő kutyája békésen szundikál az ágyon, csak rátesz még egy lapáttal: ki ne akarna ebben a hálószobában ébredni?

Miért pont lila? – A szín, ami lecsendesíti az elmét

Amikor a pihentető alvás kerül szóba, a legtöbben automatikusan a bézsre vagy a fehérre gondolunk. Semmi baj velük, de valljuk be, kicsit uncsivá váltak. Emma Watson lila csavarja viszont a lakberendezési trendek üde színfoltja. A lila nem csak az ételekben jelent egyet a szuper választással. Visszafogott árnyalatai ugyanis vizuálisan izgalmasak, és valóságos wellness-trükknek számítanak.

A lila szín a hagyományos kínai gyógyászatban a test harmóniájához kapcsolódik, és különösen jótékony a hűvös, nyugodt alvás elősegítésében. Vagyis nem csak szép, de tényleg segíthet, hogy reggel kipihenten pattanj ki az ágyból.

Emma Watson hálószobája pedig remek példa arra, hogy a lila nem feltétlenül jelent egyet a túl sötét vagy nyomasztó hatással. Finom minták, pasztelles árnyalatok és sok fény mellett a lila kifejezetten hívogatóvá és relaxálóvá válik.

Hogyan lopd el Emma Watson hálószobatrükkjét?

Nem kell varázspálca, hogy te is Harry Potter módjára átvarázsold a saját otthonod hálószobáját. Elég, ha bátran nyúlsz a lilához: egy puha takaró, párna vagy akár egy szolid falikép is elég, hogy belopd a nyugtató hatást. Ha pedig kicsit bevállalósabb vagy, egy halvány lila falfesték teljesen új szintre emelheti a szobát.

lakberendezési trend - Lila hálószoba inspiráció Emma Watson otthona mentén
Nem kell egyből felforgatnod a hálószoba egészét, hogy átültesd ezt a lakberendezési trendet.
Forrás: Shutterstock

Extra tipp

Próbáld ki a lilás fényeket lefekvés előtt, mivel segítik lecsendesíteni az elméd, és könnyebben jön a pihentető alvás.

A sztárok otthonai gyakran esnek túlzásba, például többen is esküsznek az intenzív rózsaszín használatára, de Emma Watson mindig is híres volt arról, hogy nem követi vakon a trendeket, inkább saját stílust teremt. A hálószobája tökéletes példája ennek: romantikus, mégis modern, merész, de közben harmóniát áraszt. Szóval, ha eddig azt hitted, a bézs az egyetlen út a nyugalomhoz, ideje újragondolni.

Miley Cyrus tabudöntögető fekete hálószobájánál ma nem látsz merészebbet

A fekete hálószoba nem csak drámai, hanem elképesztően megnyugtató is lehet. A titok? Egy kis feng shui és nagyon tudatos lakberendezés, ahogy Miley Cyrus szereti.

Buja éjszakákra vágysz? - Így rendezd be a hálód, hogy vonzó energiát árasszon

Hiába a szerelem, ha a hálószobád hangulata teljesen lelomboz. Itt az idő ezen változtatni!

Tippek az ideális hálószoba berendezéséhez: ezekre a szempontokra kevesen gondolnak

Pár dolgot át kell gondolnunk, ha ideális hálószobára vágyunk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu