A legjobb komfortfilmek − Ha egy kis nyugira van szükséged

Néha nem kell több egy fáradt nap után, mint egy film, amit már kívülről ismersz. Ezek a mozik nem csak szórakoztatnak. Olyanok, mint a lelki takaród, amit soha nem engedsz el.

Van valami különösen megnyugtató abban, ha az ember nem egy vadonatúj thrillert vagy agyoncsavart drámát indít el, hanem egy olyan filmet, amit már százszor látott. Olyan ez, mint hazamenni — ismered a poénokat, tudod, mikor jön a sírós jelenet, és pontosan sejted, mikor kell kinyúlni a popcornért.

Ezek a legjobb bekuckózós, komfort filmek.
Ezek a legjobb bekuckózós, komfort filmek.
Forrás: Shutterstock

5 klasszikus komfortfilm, ami garantáltan kisimítja az idegeidet

A komfortfilmek olyanok, mint egy régi, bejáratott pulcsi. Nem feltétlenül divatosak minden pillanatban, de mindig jól esik beléjük bújni.

És most jöjjön öt örök kedvenc, ami garantáltan kisimít, ha éppen úgy érzed, hogy túl hangos lett a világ.

Feb 13, 2004; Hollywood, CA, USA; DREW BARRYMORE as Lucy Whitmore and ADAM SANDLER as Henry Roth in the romantic comedy "50 First Dates" directed by Peter Segal. Mandatory Credit: Photo by Columbia Pictures Corporation/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2004 by Crtsy of Columbia Pictures Corp.
50 első randi (2004)
Forrás: NORTHFOTO

Adam Sandler és Drew Barrymore párosa az egyik legédesebb romkom-duó a kétezres évekből. A sztori persze teljesen nonszensz — naponta újra meg kell hódítani egy amnéziás lányt — de pont ez benne a báj. Könnyed, vicces és annyira szívmelengető, hogy a végére már te is elhiszed, hogy a szerelem tényleg minden akadályt legyőz.

Jun 27, 2006; New York, NY, USA; Actress MERYL STREEP stars as Miranda Priestly in the David Frankel directed comedy/drama, ''The Devil Wears Prada.' Set to be released June 30, 2006. Mandatory Credit: Photo by 20th Century Fox/ZUMA Press. (©) Copyright 2006 by Courtesy of 20th Century Fox
Az ördög Pradát visel (2006)
Forrás: NORTHFOTO

Ha komfort film, akkor Miranda Priestly jeges pillantása kötelező. Anne Hathaway, ahogy a szürke kisegérből stílusikon lesz, sosem unalmas, Meryl Streep pedig annyira tökéletes főnök-drámaqueen, hogy titkon mindenki őt szeretné utánozni. Ez a film egyszerre divatshow, munkahelyi túlélőkalauz és önbizalom-növelő tanfolyam. Ezért is örülünk annyira, hogy már készül a következő rész!

Honeysuckle cottage which inspired the one built in the film The Holiday, Holmbury St Mary, Dorking. See SWNS story SWOCholiday. A couple bought the real life cottage from Christmas romcom 'The Holiday' without realising - and now have tourists turning up taking photos. Jon Bromley, 57, and wife Cressida, 51, live in the house which inspired Cameron Diaz's rural retreat in the 2006 festive flick. They had no idea it was the quintessential cottage from the movie when they bought it - until they saw news of the sale in a property magazine. Now they regularly have movie fans turning up to their home in Holmbury St Mary, Surrey, to take photos and pose outside.
Holliday (2006)
Forrás: SWNS

Egy karácsonyi film, amit nyáron is jó nézni. Cameron Diaz és Kate Winslet helyet cserélnek, Jude Law pedig egyszerűen csak megjelenik, hogy a szívedben is ünnep legyen. Ez a film olyan, mint egy forró csoki: édes, krémes, és bármennyi jöhet belőle. Nem kell hozzá ünnepi szezon, hogy rájöjj, a romantika bármikor felfűthet.

Jun 15, 1990; Los Angeles, CA, USA; Actors JULIA ROBERTS and RICHARD GERE star in the romantic, comedy 'Pretty Woman' directed by Garry Marshall. Mandatory Credit: Photo by Herb Ritts/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1990 by Touchstone Pictures
Micsoda nő! 
Forrás: NORTHFOTO

Julia Roberts mosolya legendás, Richard Gere eleganciája szintén. Ez a történet az egyik legikonikusabb tündérmese a modern filmvilágban: a prostituáltból hercegnővé avanzsáló hősnő sztorija. Ha ez a film megy a tévében, egyszerűen nem lehet továbbkapcsolni – olyan, mintha a komfortfilmek királynője lenne.

In der Kindheit gehbehindert, ein ÔIQÕ von nur 75 - denkbar schlechte Vorzeichen fr eine gro§e Karriere. Doch Forrest Gump(TOM HANKS) hat die Beharrlichkeit seiner liebevollen Mutter geerbt. Und so boxt er sich unauf-haltsam durch, wird zu einem berhmten Mann. Dabei wnscht er sich nur eines: ein Leben an der Seite seiner Jugendfreundin Jenny... 38140 , 30KPAPROFOR1
Forrest Gump (1994)
Forrás: HIP

„Fuss, Forrest, fuss!” — és ezzel el is mondtunk mindent. Ez a film egyszerre könnyes és nevetős, inspiráló és abszolút komfort. Tom Hanks karaktere megmutatja, hogy az élet tényleg olyan, mint egy doboz bonbon: sosem tudod, mit kapsz, de valahogy mégis minden rendben lesz. Ha csak egyetlen film lenne a listán, amit minden évben kötelező újranézni, az valószínűleg ez lenne.

