A legjobb komfortfilmek − Ha egy kis nyugira van szükséged

Van valami különösen megnyugtató abban, ha az ember nem egy vadonatúj thrillert vagy agyoncsavart drámát indít el, hanem egy olyan filmet, amit már százszor látott. Olyan ez, mint hazamenni — ismered a poénokat, tudod, mikor jön a sírós jelenet, és pontosan sejted, mikor kell kinyúlni a popcornért.

Ezek a legjobb bekuckózós, komfort filmek.

Forrás: Shutterstock

5 klasszikus komfortfilm, ami garantáltan kisimítja az idegeidet

A komfortfilmek olyanok, mint egy régi, bejáratott pulcsi. Nem feltétlenül divatosak minden pillanatban, de mindig jól esik beléjük bújni.

És most jöjjön öt örök kedvenc, ami garantáltan kisimít, ha éppen úgy érzed, hogy túl hangos lett a világ.

50 első randi (2004)

Forrás: NORTHFOTO

Adam Sandler és Drew Barrymore párosa az egyik legédesebb romkom-duó a kétezres évekből. A sztori persze teljesen nonszensz — naponta újra meg kell hódítani egy amnéziás lányt — de pont ez benne a báj. Könnyed, vicces és annyira szívmelengető, hogy a végére már te is elhiszed, hogy a szerelem tényleg minden akadályt legyőz.

Az ördög Pradát visel (2006)

Forrás: NORTHFOTO

Ha komfort film, akkor Miranda Priestly jeges pillantása kötelező. Anne Hathaway, ahogy a szürke kisegérből stílusikon lesz, sosem unalmas, Meryl Streep pedig annyira tökéletes főnök-drámaqueen, hogy titkon mindenki őt szeretné utánozni. Ez a film egyszerre divatshow, munkahelyi túlélőkalauz és önbizalom-növelő tanfolyam. Ezért is örülünk annyira, hogy már készül a következő rész!

Holliday (2006)

Forrás: SWNS

Egy karácsonyi film, amit nyáron is jó nézni. Cameron Diaz és Kate Winslet helyet cserélnek, Jude Law pedig egyszerűen csak megjelenik, hogy a szívedben is ünnep legyen. Ez a film olyan, mint egy forró csoki: édes, krémes, és bármennyi jöhet belőle. Nem kell hozzá ünnepi szezon, hogy rájöjj, a romantika bármikor felfűthet.

Micsoda nő!

Forrás: NORTHFOTO

Julia Roberts mosolya legendás, Richard Gere eleganciája szintén. Ez a történet az egyik legikonikusabb tündérmese a modern filmvilágban: a prostituáltból hercegnővé avanzsáló hősnő sztorija. Ha ez a film megy a tévében, egyszerűen nem lehet továbbkapcsolni – olyan, mintha a komfortfilmek királynője lenne.

Forrest Gump (1994)

Forrás: HIP

„Fuss, Forrest, fuss!” — és ezzel el is mondtunk mindent. Ez a film egyszerre könnyes és nevetős, inspiráló és abszolút komfort. Tom Hanks karaktere megmutatja, hogy az élet tényleg olyan, mint egy doboz bonbon: sosem tudod, mit kapsz, de valahogy mégis minden rendben lesz. Ha csak egyetlen film lenne a listán, amit minden évben kötelező újranézni, az valószínűleg ez lenne.