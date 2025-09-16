Kikotyogták a nagy titkot: már készül a Mamma Mia 3. része - VIDEÓ

Többé nem titok, érkezik a Mamma mia harmadik része. Közel 6 év után végre visszarepülhetünk a csodás görögök helyszínre. De nem ez az egyetlen infónk a filmről!

Jövő nyáron érkezik a Mamma Mia 3. része.

Forrás: Northfoto

Jön a Mamma Mia 3.!

Christine Baranski a Donna és a Dinamók csábító Tanya-ja elárulta, hogy már a stáb megkezdte a film előkészületeit, sőt ő már a forgatókönyvet is elolvashatta.

Ezen felül még azt a zaftos infót is kikotyogta, hogy a készítők minden erejükkel azon vannak, hogy visszacsábítsák Meryl Streepet a görög szigetre, na meg a Dinamók élére.

Szóval, hogy ha szerencsések vagyunk, jövő nyáron újra egy hatalmas kedvencünk térhet vissza a filmvászonra.