Kikotyogták a nagy titkot: már készül a Mamma Mia 3. része - VIDEÓ

Northfoto - Universal Pictures
Meryl Streep film Mamma Mia
Hajdú Viktória
2025.09.16.
Breaking! Christine Baranski - vagyis Tanya - véletlenül megosztott pár titkos információt a Mamma Mia folytatásáról. Ehhez jobb, ha leülsz!

Többé nem titok, érkezik a Mamma mia harmadik része. Közel 6 év után végre visszarepülhetünk a csodás görögök helyszínre. De nem ez az egyetlen infónk a filmről! 

Donna Sheridan (MERYL STREEP) has a mother-daughter chat with Sophie (AMANDA SEYFRIED) in the musical romantic comedy ?Mamma Mia!?
Jövő nyáron érkezik a Mamma Mia 3. része. 
Forrás:  Northfoto 

Jön a Mamma Mia 3.!

Christine Baranski a Donna és a Dinamók csábító Tanya-ja elárulta, hogy már a stáb megkezdte a film előkészületeit, sőt ő már a forgatókönyvet is elolvashatta. 

Ezen felül még azt a zaftos infót is kikotyogta, hogy a készítők minden erejükkel azon vannak, hogy visszacsábítsák Meryl Streepet a görög szigetre, na meg a Dinamók élére. 

Szóval, hogy ha szerencsések vagyunk, jövő nyáron újra egy hatalmas kedvencünk térhet vissza a filmvászonra. 

Készítsd a popcornt: jön a Mamma Mia 3. és ennél izgatottabbak már nem is lehetnénk

Készül a legújabb Mamma Mia film, amitől a legtöbb rajongó biztosan sikongatásban fog kitörni.

