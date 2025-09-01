Köldökfóbia, madárpánik és WC-parák – Ezektől rettegnek a világsztárok

Azt hinnénk, hogy Hollywood csillogó világa minden félelmet és rettegést kizár, de a valóság egészen más. A sztárok is emberek, akik néha teljesen hétköznapi, máskor egészen bizarr fóbiákkal küzdenek. És ha azt gondoltad, hogy a te félelmeid furcsák, akkor készülj, mert a következő listán szereplő sztárok félelmei simán rávernek bármelyikünkére.

A sztárok is csak emberek, így az ő életüket is sokszor megkeserítik az irreális félelmek és fóbiák.

Miért fóbiák, és miért nem „csak” félelmek?

Fontos különbséget tenni a sima félelem és a valódi fóbiák között. Míg előbbi egy természetes reakció egy veszélyes vagy ijesztő helyzetre, addig a fóbia irracionális, sokszor bénító rettegés valami olyantól, ami mások számára teljesen ártalmatlan. A fóbiák pszichológiai eredetűek, gyakran gyerekkori élményekhez köthetők, és az érintettek számára nagyon is valóságosak – hiába tűnnek kívülről furcsának vagy épp viccesnek. Vannak gyakoribbak, mint a szociális fóbia, ami minden tizedik embert érint, és ritkábbak, mint az ombrofóbia, vagyis az esőtől való rettegés. És hát, valljuk be: még a legnagyobb sztárok sem kivételek ez alól, amit jól mutat a People magazin gyűjtése is.

Sztárok félelmei: köldökök, pillangók és forgóajtók

A hírességek élete tele van hollywoodi csillogással és luxussal, de ettől még retteghetnek olyan apróságoktól, amiket mi észre sem veszünk. Kylie Jenner például attól fél, hogy a csészéjébe por száll, ő pedig megissza. Tavaly a filmjével nagy botrányt okozó Martin Freeman pedig az avokádót űzte ki a konyhájából, mert a magját megpillantva elkezd rettegni a fulladástól. És ez még csak a kezdet...

Khloé Kardashian: a köldök tabu

A valóságshow-sztár bevallotta: teljesen kiakad a köldök látványától, annyira, hogy zuhanyzás közben is kézvédőt használ. „Utálom a köldökömet” – vallotta be, és még jobban utálja, ha valaki másé kerül a látóterébe.

Khloé Kardashian köldökfóbiától szenved.

Scarlett Johansson: madárpánik

Scarlett Johansson számára a madarak nem a szabadság szimbólumai, hanem egyenesen a rémálom megtestesítői. A szárnyak csapkodása és a csőrök annyira kiborítják, hogy még a forgatások közben is képes pánikolni, ha egy-egy szárnyas jószág túl közel kerül hozzá.