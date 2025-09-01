Köldökfóbia, madárpánik és WC-parák – Ezektől rettegnek a világsztárok

Azt hinnénk, hogy Hollywood csillogó világa minden félelmet és rettegést kizár, de a valóság egészen más. A sztárok is emberek, akik néha teljesen hétköznapi, máskor egészen bizarr fóbiákkal küzdenek. És ha azt gondoltad, hogy a te félelmeid furcsák, akkor készülj, mert a következő listán szereplő sztárok félelmei simán rávernek bármelyikünkére.
Fontos különbséget tenni a sima félelem és a valódi fóbiák között. Míg előbbi egy természetes reakció egy veszélyes vagy ijesztő helyzetre, addig a fóbia irracionális, sokszor bénító rettegés valami olyantól, ami mások számára teljesen ártalmatlan. A fóbiák pszichológiai eredetűek, gyakran gyerekkori élményekhez köthetők, és az érintettek számára nagyon is valóságosak – hiába tűnnek kívülről furcsának vagy épp viccesnek. Vannak gyakoribbak, mint a szociális fóbia, ami minden tizedik embert érint, és ritkábbak, mint az ombrofóbia, vagyis az esőtől való rettegés. És hát, valljuk be: még a legnagyobb sztárok sem kivételek ez alól, amit jól mutat a People magazin gyűjtése is.
A hírességek élete tele van hollywoodi csillogással és luxussal, de ettől még retteghetnek olyan apróságoktól, amiket mi észre sem veszünk. Kylie Jenner például attól fél, hogy a csészéjébe por száll, ő pedig megissza. Tavaly a filmjével nagy botrányt okozó Martin Freeman pedig az avokádót űzte ki a konyhájából, mert a magját megpillantva elkezd rettegni a fulladástól. És ez még csak a kezdet...
A valóságshow-sztár bevallotta: teljesen kiakad a köldök látványától, annyira, hogy zuhanyzás közben is kézvédőt használ. „Utálom a köldökömet” – vallotta be, és még jobban utálja, ha valaki másé kerül a látóterébe.
Scarlett Johansson számára a madarak nem a szabadság szimbólumai, hanem egyenesen a rémálom megtestesítői. A szárnyak csapkodása és a csőrök annyira kiborítják, hogy még a forgatások közben is képes pánikolni, ha egy-egy szárnyas jószág túl közel kerül hozzá.
Lehet Oscar-díjas és a világ egyik legsármosabb pasija, Matthew McConaughey akkor is reszketve kerüli a forgóajtókat. Már a közelükben is szorong, és inkább megkeresi a sima ajtót, minthogy szembenézzen velük. Mivel attól fél, hogy beszorul.
Nicole Kidman már gyerekkora óta irtózik a pillangóktól – pedig a legtöbben ezeket a színes kis lényeket ártalmatlannak és gyönyörűnek tartják. A színésznő évek óta próbálja legyőzni a fóbiáját, nem sok sikerrel. Elmondása szerint még az Amerikai Természettudományi Múzeum óriási pillangóházában is kipróbálta, hogy rászálljanak, de a rettegés csak még erősebb lett. „Ugorhatok ejtőernyővel, beboríthatnak csótányok, bármit kibírok, de a pillangók testének érintése egyszerűen elviselhetetlen számomra” – vallotta be őszintén.
Az énekesnő képtelen nyugodtan leülni a vécére, mert attól fél, hogy valami váratlanul előbújik alulról. Ez a fóbia annyira erős, hogy Rita mindig felkapcsolja a villanyt, ha a mosdóba megy – csak biztos, ami biztos.
A gyönyörű színésznőnek még egy szobanövény is képes rémálmokat okozni. Ha meg kell érintenie egyet, azonnal pánik tör rá – annyira undorodik a zöld lakótársaktól. A sors fintora, hogy a Wednesday első évadában olyan tanárt alakít, aki él-hal a növényekért.
Ha legközelebb azt gondolod, hogy csak te rettegsz teljesen értelmetlen dolgoktól, jusson eszedbe: a sztárok félelmei sem kevésbé furcsák. És ki tudja, talán egyszer még divat is lesz bevallani, hogy titokban rettegünk valami apróságtól.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.