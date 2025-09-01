Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő Egon, Egyed

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

Köldökfóbia, madárpánik és WC-parák – Ezektől rettegnek a világsztárok

világsztárok félelem fóbia
Life
2025.09.01.
A sztárok sem tökéletesek, ők is sok mindentől rettegnek. Sőt, sokan közülük olyan bizarr fóbiákkal küzdenek, amikre tuti nem számítanál. Van, aki a saját köldökét se mossa meg csupasz kézzel, míg mást a pillangók kergetnek ki a világból.

Azt hinnénk, hogy Hollywood csillogó világa minden félelmet és rettegést kizár, de a valóság egészen más. A sztárok is emberek, akik néha teljesen hétköznapi, máskor egészen bizarr fóbiákkal küzdenek. És ha azt gondoltad, hogy a te félelmeid furcsák, akkor készülj, mert a következő listán szereplő sztárok félelmei simán rávernek bármelyikünkére.

Sztárok félelmei, fóbiák
A sztárok is csak emberek, így az ő életüket is sokszor megkeserítik az irreális félelmek és fóbiák. 
Forrás: Shutterstock

Miért fóbiák, és miért nem „csak” félelmek?

Fontos különbséget tenni a sima félelem és a valódi fóbiák között. Míg előbbi egy természetes reakció egy veszélyes vagy ijesztő helyzetre, addig a fóbia irracionális, sokszor bénító rettegés valami olyantól, ami mások számára teljesen ártalmatlan. A fóbiák pszichológiai eredetűek, gyakran gyerekkori élményekhez köthetők, és az érintettek számára nagyon is valóságosak – hiába tűnnek kívülről furcsának vagy épp viccesnek. Vannak gyakoribbak, mint a szociális fóbia, ami minden tizedik embert érint, és ritkábbak, mint az ombrofóbia, vagyis az esőtől való rettegés. És hát, valljuk be: még a legnagyobb sztárok sem kivételek ez alól, amit jól mutat a People magazin gyűjtése is.

Sztárok félelmei: köldökök, pillangók és forgóajtók

A hírességek élete tele van hollywoodi csillogással és luxussal, de ettől még retteghetnek olyan apróságoktól, amiket mi észre sem veszünk. Kylie Jenner például attól fél, hogy a csészéjébe por száll, ő pedig megissza. Tavaly a filmjével nagy botrányt okozó Martin Freeman pedig az avokádót űzte ki a konyhájából, mert a magját megpillantva elkezd rettegni a fulladástól. És ez még csak a kezdet...

Khloé Kardashian: a köldök tabu

A valóságshow-sztár bevallotta: teljesen kiakad a köldök látványától, annyira, hogy zuhanyzás közben is kézvédőt használ. „Utálom a köldökömet” – vallotta be, és még jobban utálja, ha valaki másé kerül a látóterébe.

Khloé Kardashian sztár fóbia
Khloé Kardashian köldökfóbiától szenved.
Forrás: Northfoto / Shutterstock

Scarlett Johansson: madárpánik

Scarlett Johansson számára a madarak nem a szabadság szimbólumai, hanem egyenesen a rémálom megtestesítői. A szárnyak csapkodása és a csőrök annyira kiborítják, hogy még a forgatások közben is képes pánikolni, ha egy-egy szárnyas jószág túl közel kerül hozzá.

Scarlett Johansson sztár irreális félelem madarak
Scarlett Johansson fóbiája miatt biztosan nem vállalt volna szerepet Hitchcock Madarak című filmjében.
Forrás: Northfoto / Shutterstock

Matthew McConaughey: a rettegett forgóajtó

Lehet Oscar-díjas és a világ egyik legsármosabb pasija, Matthew McConaughey akkor is reszketve kerüli a forgóajtókat. Már a közelükben is szorong, és inkább megkeresi a sima ajtót, minthogy szembenézzen velük. Mivel attól fél, hogy beszorul.

Matthew McConaughey fóbia
Matthew McConaughey gyakran közlekedik az oldalsó bejáratokon.
Forrás: Getty Images / Shutterstock

Nicole Kidman: a pillangók rémuralma

Nicole Kidman már gyerekkora óta irtózik a pillangóktól – pedig a legtöbben ezeket a színes kis lényeket ártalmatlannak és gyönyörűnek tartják. A színésznő évek óta próbálja legyőzni a fóbiáját, nem sok sikerrel. Elmondása szerint még az Amerikai Természettudományi Múzeum óriási pillangóházában is kipróbálta, hogy rászálljanak, de a rettegés csak még erősebb lett. „Ugorhatok ejtőernyővel, beboríthatnak csótányok, bármit kibírok, de a pillangók testének érintése egyszerűen elviselhetetlen számomra” – vallotta be őszintén.

Nicole Kidman pillangó-fóbia
Nicole Kidman már gyerekkorában is félt a pillangóktól.
Forrás: Getty Images / Shutterstock

Rita Ora: WC-parák

Az énekesnő képtelen nyugodtan leülni a vécére, mert attól fél, hogy valami váratlanul előbújik alulról. Ez a fóbia annyira erős, hogy Rita mindig felkapcsolja a villanyt, ha a mosdóba megy – csak biztos, ami biztos.

Rita Ora fóbia
A vécé-fóbia teljesen megkeseríti Rita Ora életét.
Forrás: Northfoto / Shutterstock

Christina Ricci: növényiszony

A gyönyörű színésznőnek még egy szobanövény is képes rémálmokat okozni. Ha meg kell érintenie egyet, azonnal pánik tör rá – annyira undorodik a zöld lakótársaktól. A sors fintora, hogy a Wednesday első évadában olyan tanárt alakít, aki él-hal a növényekért.

Christina Ricci félelem
Christina Ricci a fóbiák közül az egyik legérdekesebbet nyerte meg.
Forrás: Getty Images / Shutterstock

Ha legközelebb azt gondolod, hogy csak te rettegsz teljesen értelmetlen dolgoktól, jusson eszedbe: a sztárok félelmei sem kevésbé furcsák. És ki tudja, talán egyszer még divat is lesz bevallani, hogy titokban rettegünk valami apróságtól.

Fóbiák, amelyeknek a létezéséről talán még soha nem hallottunk

Mindenki fél valamitől...

Mennyire uralnak a félelmeid? Teszteld!

Elkap a rettegés, ha váratlan helyzetbe kerülsz, vagy könnyedén hozol döntéseket ilyenkor is? Tesztünkből megtudhatod, hogy mennyire vagy félős típus!

Mit látsz meg először a képen? Felfedi a legmélyebb félelmeidet

Amit először látsz meg rajta, az feltárhatja a legmélyebb, talán tudat alatt rejtett félelmeidet az életben. Az ábrán kétféle kép rejlik: pillants rá gyorsan, és figyeld meg, először egy mosolygó arcot vagy a holdat veszed-e észre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu