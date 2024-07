Szociális fóbia : minden tizedik embert érinti – A pszichológus segít!

Vannak, akiknek az olyan hétköznapi teendők is komoly gondot okoznak, mint például bemenni a boltba vásárolni, bemutatkozni az új szomszédnak, számlát nyitni egy bankban, de még az is komoly megpróbáltatás számukra, hogy bemenjenek egy nyilvános mosdóba, vagy orvoshoz forduljanak, amikor betegek. Míg az egészséges emberek számára ezek egyszerű dolgok, akadnak, akik mélységes szorongást és félelmet élnek át az ilyen szituációkban. A szociális fóbia gyakoribb, mint hinnénk és megbénítja a hétköznapokat...

A szociális fóbia minden tizedik embert érinti

Forrás: Shutterstock





A szociális fóbiában szenvedők gyakran képtelenek megszólalni, ha valaki feltesz nekik egy egyszerű kérdést, feszültté válnak minden társas érintkezéstől, rettegnek a kudarctól. Általában tisztában is vannak azzal, hogy túlzásba viszik a félelmeiket, de egyszerűen képtelenek ezt kontrollálni. Az effajta szorongás akár testi betegségeket is előidézhet

– magyarázta dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

Szociális fóbia – Mi a kiváltó oka?

Mint minden pszichés problémának, a szociális fóbiának is lehetnek genetikai okai, azaz lehet akár biológiailag örökletes betegség is. Ebben az esetben a félelmet kontrolláló agyi központ vagy az ingerületátvivő anyagok, - mint például a szerotonin – hibás anyagcseréje lehet a bűnös. De természetesen egy korábban átélt súlyos trauma, megszégyenülés is lehet a kiváltó ok, vagy akár a szülő túlzásba vitt szigora, esetleg éppen a túlféltése is –árulja el a szakértő.

A szociális fóbiának két fajtáját különböztetjük meg. Az egyik a generalizált szociális fóbia. Ez gyerekkortól kezdve, az élet minden területére kihat, gátlásokat szülve, akadályokat gördítve a szenvedő alany elé. Emiatt az illetőnek szinte nincs is semmilyen kapcsolata az embertársaival, teljesítménye jóval alatta marad annak, amire képes lenne. Sérülékenyebbek, fogékonyabbak már pszichés betegségekre is, főként a depresszióra. A másik az egyszerű szociális fóbia. Ez később, inkább felnőttkorban jelenik meg, és csak néhány társas helyzetre, szituációra terjed ki. A nők körében szociális fóbia másfélszer gyakrabban fordul elő, mint a férfiaknál.

Hogyan vegyük észre a tüneteket?

A jelek semmiben nem különböznek más szorongásos betegség tüneteitől: az illetőt kiveri a víz, elpirul, szapora lesz a légzése, hevesebben ver a szíve, remeg, szédül, kiszárad a szája, az izmai megfeszülnek, akár még el is ájulhat. Jelentkezhet émelygés, de még beszédzavar is. Ráadásul a kialakult tünetek miatt még jobban aggódni kezd, hogy vajon mit gondolnak most róla azok, akik ezt látják, így még rosszabbul érzi magát. Olyanok is vannak, akik még enni is képtelenek mások előtt, így számukra az éttermek tabuk. Akadnak, akik még a saját családtagjaik előtt sem mernek falatozni. A fóbiájuk olyannyira gátolják őket a mindennapi életben, hogy a feladataikat sem képesek a tőlük telhetően elvégezni, mert gátlásaik korlátozzák őket. Szerelemre is nagyon nehezen találnak, hiszen ahhoz nem csak, hogy rá kell nézni másokra, de még kapcsolatba is kell lépni velük.