5 különleges fóbia, amikről eddig még lehet, hogy te sem tudtál

Amíg te vígan nyomkodod a telefonod, hordasz sárga színű ruhákat, vagy egyáltalán nem zavar, ha elered az eső, mások ezektől a hétköznapi dolgoktól rettegnek és komoly szorongást okoz számukra. Sokszor nem is gondolnánk, hogy mi minden okozhat embertársainknak kellemetlen pillanatokat. Bármelyik fóbiáról is beszélünk, az hatással lehet a mindennapi életre, gyakran megnehezítik a mindennapi tevékenységeket. Egy bármilyen fóbia miatt szenvedő gyakran tapasztalhat állandó szorongást és stresszt, ami hosszú távon akár egészségügyi problémákhoz is vezethet, ezért fontos, hogy foglalkozzunk velük és keresünk segítséget, ha szükséges.

A technofóbia egy olyan fóbia, ahol az egyén fél a modern techikától.

Forrás: Shutterstock/megaflopp

Íme 5 furcsa fóbia, ami sokak életét megkeseríti

1. Glosszofóbia - félelem a nyilvános beszédtől

Széles körben elterjedt az a vélemény, hogy a nyilvános beszédtől való félelem a társadalmi fóbiák között a leggyakoribb. A glosszofóbiában szenvedők hajlamosak megfagyni bármilyen közönség előtt, még néhány ember előtt is. Azt tapasztalják, hogy kiszárad a szájuk, gyenge a hangjuk, és remegni kezd a testük. Még az is előfordulhat, hogy izzadnak, kipirosodnak, és érezhetik, hogy a szívük hevesen dobog.

2. Technofóbia - félelem a modern technikától

A technofóbia az 1700-as évek végén, az ipari forradalom erősödésével jelent meg. A technofóbiát általában a technikai ismeretek hiánya vagy a hozzá nem értés válthatja ki és a digitális világ gyors fejlődése miatt egyre több embert érint.

Súlyosabb esetekben még a technika fejlődésével kapcsolatos hírek és információk is annyira felzaklathatják az ilyen fóbiától szenvedőket, hogy akár fizikai rosszullétet is képesek produkálni.

Tünetei közé tartozik a szorongás a digitális eszközök használatakor (például mobiltelefon, laptop) a túlzott aggódás a magánélet védelme miatt, valamint a technológiai újítások elkerülése. állásukat is elveszíthetik.Sokan tapasztalják, hogy a technofóbia megnehezíti a mindennapi életüket, hiszen a digitális megoldások elengedhetetlenek a munkában és a szórakozásban egyaránt.