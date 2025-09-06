Most érkezett: Glen Powell összejött Jacob Elordi exével egy hónappal a szakításuk után

Pletykapercek Hollywoodból: Jacob Elordi exbarátnőjét Olivia Jade Giannullit lencsevégre kapták, miközben egy olasz étteremben Glen Powell-lel randevúzott. A képek tanúsága szerint izzott a levegő a 25 éves táncos-influenszer, és az Imádlak utálni sztárja között. A PageSix információi szerint később csatlakozott hozzájuk a lány édesanyja is, úgyhogy valószínűleg most történt meg az első családbemutatás a szerelmesek között.
A sármos színész korábban hollywood álompárját alkotta Sydney Sweeney-vel, akivel az Imádlak utálni forgatásán ismerkedtek meg, azonban nem tudták titokban tartani, hogy több van köztük puszta munkakapcsolatnál és végül a média nyomására inkább a szakítás mellett döntöttek. Glen azóta sem találta meg az igazit. Pár hónapig együtt járt Gigi Paris modellel, végül ez a kapcsolata is kérészéletűnek bizonyult.
Olivia magánélete sem alakult a legfényesebben az elmúlt években, Jacob Elordival ugyanis 4 éven keresztül voltak se veled, sem nélküled kapcsolatban, míg végül 2025 augusztusában végleg szakítottak. A Dancing With the Stars korábbi táncosa nehezen dolgozta fel a kapcsolatuk problémáit, és hónapok óta terápiára jár, hogy egy szakember segítségével vészelje át a lelki megpróbáltatásait. Most azonban úgy tűnik, hogy végre felcsillant a fény az alagút végén.
