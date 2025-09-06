Most érkezett: Glen Powell összejött Jacob Elordi exével egy hónappal a szakításuk után

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.06.
Nem kicsit irigykedünk Jacob Elordi exbarátnőjére. Olivia Jade Giannulli ugyanis a Netflix sztárja után most nem mással jött össze, mint az Imádlak utálni főszereplőjével Glen Powell-lel.

Pletykapercek Hollywoodból: Jacob Elordi exbarátnőjét Olivia Jade Giannullit lencsevégre kapták, miközben egy olasz étteremben Glen Powell-lel randevúzott. A képek tanúsága szerint izzott a levegő a 25 éves táncos-influenszer, és az Imádlak utálni sztárja között. A PageSix információi szerint később csatlakozott hozzájuk a lány édesanyja is, úgyhogy valószínűleg most történt meg az első családbemutatás a szerelmesek között.

Összejött Glen Powell és Jacob Elordi exbarátnője Olivia Jae Giannulli
Összejött Glen Powell és Jacob Elordi exbarátnője Olivia Jade Giannulli 
Forrás: Getty Images North America

Glen Powell és Olivia Jade Giannulli is híres emberekkel kavart korábban

A sármos színész korábban hollywood álompárját alkotta Sydney Sweeney-vel, akivel az Imádlak utálni forgatásán ismerkedtek meg, azonban nem tudták titokban tartani, hogy több van köztük puszta munkakapcsolatnál és végül a média nyomására inkább a szakítás mellett döntöttek. Glen azóta sem találta meg az igazit. Pár hónapig együtt járt Gigi Paris modellel, végül ez a kapcsolata is kérészéletűnek bizonyult.

Olivia magánélete sem alakult a legfényesebben az elmúlt években, Jacob Elordival ugyanis 4 éven keresztül voltak se veled, sem nélküled kapcsolatban, míg végül 2025 augusztusában végleg szakítottak. A Dancing With the Stars korábbi táncosa nehezen dolgozta fel a kapcsolatuk problémáit, és hónapok óta terápiára jár, hogy egy szakember segítségével vészelje át a lelki megpróbáltatásait. Most azonban úgy tűnik, hogy végre felcsillant a fény az alagút végén.

Kim Kardashian összejött Jacob Elordival? — A rajongók szerint igen

Megdöbbentő pletykák keltek szárnyra a TikTok-on. A rajongók tudni vélik, hogy a 44 éves amerikai valóságshow-sztár, Kim Kardashian és az Eufória 28 éves színésze, Jacob Elordi egy párt alkotnak, ráadásul már hónapok óta.

Titokzatos pasival romantikázott Sydney Sweeney

Az Eufória sztárja a barátaival ment egy tóparti kirándulásra, ahol végül egy jóképű ismeretlennel kettesben romantikázott. A titokzatos férfi és Sydney Sweeney boldognak tűnt.

Nem gondolnád, de ezektől a férfitulajdonságoktól indulnak be igazán a nők − Egyiknek sincs köze az izmokhoz

Biztosan te is észrevetted már, hogy vannak a pasiknak olyan hétköznapi szokásaik, berögződéseik, amik nagyon vadítóak, és ők nem is tudnak róla. Összegyűjtöttünk 8 nem szexi tulajdonságot, amik azonnal hatással vannak nőkre!.

 

