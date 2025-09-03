Dwayne Johnson percekig zokogott − A top 3 pillanat a velencei filmfesztiválról

Velence idén is a filmvilág legnagyobb neveit vonzotta a lagúnák közé, de a vászon mellett ezúttal a valódi élet szolgáltatta a legdrámaibb jeleneteket. A vörös szőnyeg eleganciája mögött könnyek, összezördülések és rejtélyes távozások színezték a fesztivál napjait. Olyan pillanatok, amelyekről a közönség suttog, a sajtó vitatkozik, és amelyek újabb fejezetet írtak a velencei filmfesztivál filmes történelmébe.

Dwayne Johnson elsírta magát a velencei filmfesztiválon.

A velencei filmfesztivál legjobb pillanatai

Mert Velencében idén nem csupán filmeket mutattak be, hanem arcokat, érzéseket és sebezhetőséget is. A sztárok bármennyire is a csillogó reflektorfényben élnek, ugyanúgy meglephetnek minket, mint a legfordulatosabb mozifilmek.

Dwayne Johnson könnyei – Amikor a „Szikla” megrepedt

A The Smashing Machine premierjén nemcsak a közönség könnyezett, hanem maga Dwayne „The Rock” Johnson is. A 15 perces álló ováció alatt a mindig erősnek tartott színész elérzékenyült, Emily Blunt és a rendező, Benny Safdie támogatták, miközben a közönség szinte nem akarta abbahagyni a tapsot. Egy rajongó még WWE-szlogent is bekiabált, mire Johnson nevetve, de könnyekkel a szemében válaszolt.

Jacob Elordi, aki nem hagyta magát

A vörös szőnyeges pillanatok gyakran katonás rendben zajlanak, de Jacob Elordi másképp gondolta. Amikor egy fesztiválmunkatárs jelezte neki, hogy ideje továbbhaladni, Elordi visszafordult, és annyit mondott:

„Nekem soha ne mondd meg, hogy mit csináljak”

A reakció egyszerre volt meglepő és lázadó. A rajongók pedig imádták a spontaneitást.

George Clooney rejtélyes eltűnése

George Clooney szokásos eleganciával és mosollyal érkezett meg a fesztiválra felesége, Amal oldalán, ám a következő nap minden programját lemondták. A hivatalos közlemény szerint egészségügyi okok álltak a háttérben, de a hirtelen távozás sokak fantáziáját beindította. Vajon tényleg csak egy ártatlan betegségről van szó, vagy több is van a háttérben? A fesztivál egyik legnagyobb rejtélye maradt.

És mi jöhet még? Ezek után elképzelni se tudjuk.