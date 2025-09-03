Dwayne Johnson percekig zokogott − A top 3 pillanat a velencei filmfesztiválról

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Idén a sztárok írták a legizgalmasabb forgatókönyvet Velencében. Három pillanat, ami mindenkit meglepett a velencei filmfesztiválon.

Velence idén is a filmvilág legnagyobb neveit vonzotta a lagúnák közé, de a vászon mellett ezúttal a valódi élet szolgáltatta a legdrámaibb jeleneteket. A vörös szőnyeg eleganciája mögött könnyek, összezördülések és rejtélyes távozások színezték a fesztivál napjait. Olyan pillanatok, amelyekről a közönség suttog, a sajtó vitatkozik, és amelyek újabb fejezetet írtak a velencei filmfesztivál filmes történelmébe.

Dwayne Johnson elsírta magát a Velencei Filmfesztiválon.
 Dwayne Johnson elsírta magát a velencei filmfesztiválon. 
Forrás: picture alliance

A velencei filmfesztivál legjobb pillanatai

Mert Velencében idén nem csupán filmeket mutattak be, hanem arcokat, érzéseket és sebezhetőséget is. A sztárok bármennyire is a csillogó reflektorfényben élnek, ugyanúgy meglephetnek minket, mint a legfordulatosabb mozifilmek.

Dwayne Johnson könnyei – Amikor a „Szikla” megrepedt

A The Smashing Machine premierjén nemcsak a közönség könnyezett, hanem maga Dwayne „The Rock” Johnson is. A 15 perces álló ováció alatt a mindig erősnek tartott színész elérzékenyült, Emily Blunt és a rendező, Benny Safdie támogatták, miközben a közönség szinte nem akarta abbahagyni a tapsot. Egy rajongó még WWE-szlogent is bekiabált, mire Johnson nevetve, de könnyekkel a szemében válaszolt. 

@.domenico.gallo #therock #dwaynejohnson #viral #emilyblunt #venicefilmfestival ♬ Void Cadence - Deep Waves & Universatility Group

Jacob Elordi, aki nem hagyta magát 

A vörös szőnyeges pillanatok gyakran katonás rendben zajlanak, de Jacob Elordi másképp gondolta. Amikor egy fesztiválmunkatárs jelezte neki, hogy ideje továbbhaladni, Elordi visszafordult, és annyit mondott: 

„Nekem soha ne mondd meg, hogy mit csináljak”

 A reakció egyszerre volt meglepő és lázadó. A rajongók pedig imádták a spontaneitást.

@gaiafabozzo Jacob Elordi sul red carpet per la premiere di Frankenstein directed by Guillermo Del Toro #jacobelordi #venezia82 #venicefilmfestival #frankenstein ♬ Jailhouse rock - Austin

George Clooney rejtélyes eltűnése

George Clooney szokásos eleganciával és mosollyal érkezett meg a fesztiválra felesége, Amal oldalán, ám a következő nap minden programját lemondták. A hivatalos közlemény szerint egészségügyi okok álltak a háttérben, de a hirtelen távozás sokak fantáziáját beindította. Vajon tényleg csak egy ártatlan betegségről van szó, vagy több is van a háttérben? A fesztivál egyik legnagyobb rejtélye maradt. 

@grazia_magazin George Clooney hat gleich mehrere Aufgaben auf dem Teppich: Zum einen das Posieren vor den Kameras und zum anderen das Ankämpfen gegen den Wind. Denn der sorgt dafür, dass die Schleppe von Amal Clooney in die Luft geweht wird. Und bevor mehr zu sehen ist, als sollte, kommt George zur Hilfe und sagt der venezianischen Brise den Kampf an. 🤭   (🎥: Getty Images) #grazia_magazin #grazia #georgeclooney #amalclooney #venice ♬ original sound - 𝐀𝐄𝐂𝐙𝐑𝐕

És mi jöhet még? Ezek után elképzelni se tudjuk. 

