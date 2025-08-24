Kim Kardashian összejött Jacob Elordival? — A rajongók szerint igen

Ha igaz a szóbeszéd, és Kim Kardashian és a nála 15 évvel fiatalabb Jacob Elordi szerelmesek, akkor egy biztos, a két sztár titkolózásban nagyon jó. Ugyanis ember nincs a Földön, aki ezt a párosítást a tiktokkerek pletykái nélkül el tudná képzelni.
A TikTok-felhasználók, közülük is a Kim Kardashian-rajongók keltette és terjesztett pletykákon kívül nem sok információ látott napvilágot a valóságshow-királynő és Jacob Elordi románcáról, így élünk a gyanúperrel, hogy az nem is létezik. Valamivel kevesebbet tennénk arra a lehetőségre, hogy a kapcsolat valódi, csak azért nem tudunk róla, mert titoktartásban mindkét híresség kiváló.
Inkább arról lehet szó, hogy a jó ideje szingli Kim Kardashian rajongói szeretnék már boldognak látni kedvencüket, és úton-útfélen összeboronálják valakivel. És, ha már..., akkor miért ne a jóképű, szintén szingli ausztrál színésszel, Jacob Elordival tennék, akivel állítólag együtt látták a celebet egy privát partin?
Az alábbi videónkból többet is megtudhatsz a két sztár állítólagos románcáról.
