2025. aug. 24., vasárnap

Kim Kardashian összejött Jacob Elordival? — A rajongók szerint igen

2025.08.24.
Megdöbbentő pletykák keltek szárnyra a TikTok-on. A rajongók tudni vélik, hogy a 44 éves amerikai valóságshow-sztár, Kim Kardashian és az Eufória 28 éves színésze, Jacob Elordi egy párt alkotnak, ráadásul már hónapok óta.

Ha igaz a szóbeszéd, és Kim Kardashian és a nála 15 évvel fiatalabb Jacob Elordi szerelmesek, akkor egy biztos, a két sztár titkolózásban nagyon jó. Ugyanis ember nincs a Földön, aki ezt a párosítást a tiktokkerek pletykái nélkül el tudná képzelni. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 16: (L-R) Tom Ford, Kim Kardashian, and Jacob Elordi attend the GQ Men of the Year Party 2023 VIP dinner at Chateau Marmont on November 16, 2023 in Los Angeles, California. Emma McIntyre/Getty Images for GQ/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kim Kardashian és Jacob Elordi (a kpn jobbra) 2023-ban egy partin találkozott, de hogy összejöttek volna, az kétséges
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kim Kardashian és Jacob Elordi között másfél évtized a korkülönbség, előbbi javára

A TikTok-felhasználók, közülük is a Kim Kardashian-rajongók keltette és terjesztett pletykákon kívül nem sok információ látott napvilágot a valóságshow-királynő és Jacob Elordi románcáról, így élünk a gyanúperrel, hogy az nem is létezik. Valamivel kevesebbet tennénk arra a lehetőségre, hogy a kapcsolat valódi, csak azért nem tudunk róla, mert titoktartásban mindkét híresség kiváló.

Inkább arról lehet szó, hogy a jó ideje szingli Kim Kardashian rajongói szeretnék már boldognak látni kedvencüket, és úton-útfélen összeboronálják valakivel. És, ha már..., akkor miért ne a jóképű, szintén szingli ausztrál színésszel, Jacob Elordival tennék, akivel állítólag együtt látták a celebet egy privát partin?

Az alábbi videónkból többet is megtudhatsz a két sztár állítólagos románcáról.

@life.hu_official

Kim Kardashian Jacob Elordival jár a rajongók szerint A TikTokerek egy olyan pár boronáltak össze, amire biztos, hogy senki nem számított. #life #KimKardashian #JacobElordi #románc #pletyka

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

„Nem az én stílusom” — Malcolm McDowell köszöni, de nem kér a menyéből, Lily Collinsból

Lily Collins sokak kedvenc sorozata, az Emily Párizsban főhősnője a színészi tehetsége mellett arról is ismert, hogy Phil Collins lánya, és nem utolsósorban Malcolm McDowell színész menye. Előbbi apaszerepéből adódóan valószínűleg mindenért odavan, amit a lánya csinál, utóbbi azonban nincs mindig elragadtatva a színésznőtől.

Harry herceg utolsó esélye: csak úgy békülhet ki a családjával, ha betartja a feltételeiket

Noha Károly király fiai továbbra sem beszélnek egymással, egy vezető királyi szakértő felfedte azt az egyetlen szabályt, amelyet a sussexi hercegnek be kell tartania, amennyiben békülni szeretne a királyi családdal. Ez Harry herceg utolsó esélye.

Jessica Simpson megvadul a válása után: habzsolja a fiatalabb pasikat, de szigorú feltétei vannak

A válása után ismét szingli Jessica Simpson nem titkolja: nyitott az új kapcsolatokra, de egyelőre inkább csak könnyed kalandokra vágyik. Az énekesnő állítólag a fiatalabb férfiakhoz vonzódik nagyon erősen – ám mielőtt bármi történne, mindenkinek alá kell írnia egy szigorú titoktartási nyilatkozatot.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
