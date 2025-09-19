Most érkezett: egy Grammy-díjas dalszerző is életét veszítette a csütörtöki repülőgép-balesetben

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csütörtök három halálos áldozattal járó repülőgép-szerencsétlenség történt Észak-Karolinában. A gépen életét veszítette Brett James Grammy-díjas dalszerző is. Mutatjuk a részleteket.

Szomorú hírek érkeztek a tengerentúlról. Egy észak-karolinai iskola közelében ugyanis lezuhant egy világhírű dalszerző kisrepülőgépe, az utasok közül pedig mindenki életét veszítette. A baleset során elhunyt a repülő tulajdonosa az 57 éves Brett James is, aki több évtizedig a zenei világ meghatározó alakja volt. A Grammy-díjas énekes-dalszerző korábban olyan legendáknak írt slágereket, mint Bon Jovi, vagy Carrie Underwood.

57 éves korában elhunyt Brett James Grammy-díjas énekes-dalszerző
57 éves korában elhunyt Brett James Grammy-díjas énekes-dalszerző
Forrás: WireImage

Még nem tudni mi okozta a Grammy-díjas dalszerző gépének lezuhanását

A Mirror számolt be róla, hogy Brett James gépe csütörtök délután szállt fel Tennesse államban, és helyi idő szerint 15 órakor zuhant le Macon megyében. A baleset során James, és a két utasa is életét veszítette. A gép az Iotla Valley Általános Iskola mellé egy mezőre zuhant le, azonban a diákoknak és az iskola épületének nem esett bántódása. A lapot arról tájékoztatta a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület, hogy szakértői vizsgálatot rendeltek el, de egyelőre nem tudják, hogy mi okozhatta a gép lezuhanását.

Brett 1995-ben adta ki előadóként az első lemezét, ezután fordult a zeneszerzés felé, és 2001-ben már Jessica Andrews Who I Am című nótáján dolgozott, ami rögtön felkerült a slágerlisták élére. Később együtt dolgozott a világ legismertebb fiúbandájával a Backstreet Boys-sal is. Rajtuk kívül számos világhírű énekessel dolgozott együtt Brett, míg végül a kedvenc műfajában a country-ban kezdett el tevékenykedni. Halála megrázta a zenészvilágot.

