A repülőgépek titkos gombja, amiről senki sem beszél − Így varázsolhatsz magadnak nagyobb helyet

A repülőgépeken valóban létezik egy titkos gomb vagy kar, amely lehetővé teszi, hogy több helyhez juss, különösen a folyosó melletti vagy középső ülés esetén. Ezt a funkciót elsősorban a kényelmetlenség csökkentésére, valamint az utasok akadálymentesítésének segítésére tervezték.

A repülőgép titkos helyeket rejt, amikkel kényelmesebb lesz az utad

Forrás: Shutterstock

Egy rejtett kényelmi funkció, amit kevesen ismernek – Pedig aranyat ér a repülőgépen

A folyosó melletti karfában rejtett kényelmi elem található: egy apró gomb vagy kar, ami a zsanérhoz kapcsolódik. Ha ezt megtalálod és megnyomod, a karfa felfelé hajtható, összhangban a háttámlával. Ezzel a mozdulattal plusz helyet nyersz – nem szorít, nem akadályoz, és sokkal kényelmesebbé teszi a ki- és beszállást, valamint a hosszabb repülőutakat is. Eredetileg ezt a funkciót azért vezették be, hogy megkönnyítse a mozgáskorlátozott vagy idősebb utasok mozgatását – például kerekesszékből való átültetéskor nem kell bajlódni a fix karfával. De a tapasztalt utasok és légiutas-kísérők szerint a mindennapi használatban is rendkívül hasznos: könnyebb tőle felállni, előrehajolni vagy elmozdulni – ami a mai, szűkebb ülésközökkel felszerelt gépeken nem kis előnyt jelent.

Már nem csupán a mozgássérültek használják ezt a funkciót

Forrás: Shutterstock

A felszállás és leszállás idején tilos a használata

Fontos tudni, hogy ez a gomb csak a repülés útvonalon lévő fázisában használható. A felszállás és a leszállás kritikus szakaszaiban az FAA (az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala) és más hatóságok is előírják, hogy a folyosó mellett ülők karfáinak vízszintes állapotban kell lenniük, hogy az útvonal szabad legyen, ha esetleg a vészkijáratot kell használni.