Bikiniben mutatta meg hibátlan alakját az 52 éves Gwyneth Paltrow - Fotó!

Kirobbanó formában van az 52 éves Gwyneth Paltrow. A színésznő idei éve igencsak izgalmasra sikeredett, ugyanis a szakmai- és a magánélete is tele volt örömteli pillanatokkal, ez pedig meglátszik Gwyneth kisugárzásán is. Emellett néhány hete arról beszélt a Vasember sztárja, hogy idén júniusban maga mögött hagyta a szigorú, kőkorszaki diétáját, ami miatt az elmúlt években önsanyargató életmódot folytatott. Gwyneth továbbra is odafigyel az egészséges táplálkozásra, de nem mondd már le a sajtokról és a tésztáról sem. Ennek ellenére továbbra sincs oka panaszra a csinos színésznőnek.

Gwyneth Paltrow évekig szigorú diétát követett, idén azonban abbahagyta az önsanyargatást

Forrás: FilmMagic/Getty Images

Gwyneth Paltrow az idei nyarat a családjának szentelte

Az Oscar-díjas színésznő ezen a nyáron többször is együtt nyaralt a férjével Brad Falchukkal, és a két gyermekével Apple Martinnal és Moses Martinnal. A színésznő gyermekei még az előző házasságából származnak, amelyet a Coldplay énekesével Chris Martinnal kötött. A két híresség a válás óta is jó viszonyt ápol, azonban a frontember turnéjai miatt a gyerekeik főként az édesanyjukkal és az új férjével töltik az idejük nagy részét, és ez nem volt máshogy idén nyáron sem. A színésznő a közös élményeikről egy fotómontázst töltött most fel az Instagram-oldalára, ahol láthatóak a fürdőruhás fotói is, és a gyermekeivel közös képei is. A fényképeket itt tudjátok végignézni: