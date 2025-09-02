Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 2., kedd Dorina, Rebeka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
diéta

Bikiniben mutatta meg hibátlan alakját az 52 éves Gwyneth Paltrow - Fotó!

Northfoto - Billy Bennight
diéta Chris Martin Gwyneth Paltrow fürdőruha
Life.hu
2025.09.02.
Az Oscar-díjas színésznő a nyár utolsó napjait a családjával a tengerparton töltötte. Gwyneth Paltrow a nyaralásról több fürdőruhás fotót is posztolt az Instagram-oldalán a követői legnagyobb örömére.

Kirobbanó formában van az 52 éves Gwyneth Paltrow. A színésznő idei éve igencsak izgalmasra sikeredett, ugyanis a szakmai- és a magánélete is tele volt örömteli pillanatokkal, ez pedig meglátszik Gwyneth kisugárzásán is. Emellett néhány hete arról beszélt a Vasember sztárja, hogy idén júniusban maga mögött hagyta a szigorú, kőkorszaki diétáját, ami miatt az elmúlt években önsanyargató életmódot folytatott. Gwyneth továbbra is odafigyel az egészséges táplálkozásra, de nem mondd már le a sajtokról és a tésztáról sem. Ennek ellenére továbbra sincs oka panaszra a csinos színésznőnek.

Gwyneth Paltrow évekig szigorú diétát követett, idén azonban abbahagyta az önsanyargatást
Gwyneth Paltrow évekig szigorú diétát követett, idén azonban abbahagyta az önsanyargatást
Forrás: FilmMagic/Getty Images

Gwyneth Paltrow az idei nyarat a családjának szentelte

Az Oscar-díjas színésznő ezen a nyáron többször is együtt nyaralt a férjével Brad Falchukkal, és a két gyermekével Apple Martinnal és Moses Martinnal. A színésznő gyermekei még az előző házasságából származnak, amelyet a Coldplay énekesével Chris Martinnal kötött. A két híresség a válás óta is jó viszonyt ápol, azonban a frontember turnéjai miatt a gyerekeik főként az édesanyjukkal és az új férjével töltik az idejük nagy részét, és ez nem volt máshogy idén nyáron sem. A színésznő a közös élményeikről egy fotómontázst töltött most fel az Instagram-oldalára, ahol láthatóak a fürdőruhás fotói is, és a gyermekeivel közös képei is. A fényképeket itt tudjátok végignézni:

Váratlan fordulat: Gwyneth Paltrow lett a csókkamera-botrányban főszereplő Astronomer szóvivője - Videó!

Érdekes pikantériát ad a dolognak, hogy a színésznő a Coldplay frontemberének Chris Martinnak az exfelesége. Gwyneth Paltrow boldogan vállalta el, hogy beszéljen cég dolgozóinak nevében.

Gwyneth Paltrow vallomása: "Az idill kellős közepén jöttem rá, a házasságomnak Chrisszel vége"

A színésznő részletesen felidézte azt a napot, amikor rájött, hogy házassága a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal nem folytatható tovább. Gwyneth Paltrow és a zenész tíz év házasság után 2014-ben jelentették be, hogy elválnak.

„Tudtam, hogy mindketten házasok" - Chris Martin szándékosan bukatta le Andy Byront és szeretőjét?

Állítólag friss nyilatkozatot adott ki a botrányos esetről Chris Martin. Ebben a Coldplay frontembere arról beszél, tudta, hogy Andy Byron és Kristin Cabot házasok, és nem véletlen mutatta éppen őket a csókkamera.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu