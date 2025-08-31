Gwyneth Paltrow vallomása: "Az idill kellős közepén jöttem rá, a házasságomnak Chrisszel vége"

Gwyneth Paltrow a válás bejelentését követően többször is beszélt a döntés hátteréről, majd a brit Vogue hasábjain be is számolt arról, hogy a 38. születésnapján, egy Toszkánában töltött hétvégén vált számára nyilvánvalóvá a házasságának vége.

Gwyneth Paltrow a 38. születésnapján jött rá, a házasságának vége

Forrás: NBCUniversal

Gwyneth Paltrow: „Tudtam, hogy a házasságomnak vége”

„A 38. születésnapom volt. Chrisszel Toszkánába utazunk, egy gyönyörű házikóban laktunk, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az erdőre. Közelgett az ősz; a levelek még csak egy picikét sárgultak. A házikó tökéletes volt, minden adott volt a tökéletes szülinaphoz: hangulatos nappali kandallóval, a konyhaasztal roskadozott a közeli farmról származó finomságoktól – őszibarack, paradicsom, szőlő, bazsalikom, tojás. Nem emlékszem pontosan, mikor történt. Nem emlékszem, hogy a hétvége melyik napja volt, de a napszakra sem. De tudtam – a hosszú séták és lustálkodás, a borozás és a koccintások ellenére –, hogy a házasságomnak vége” – idézte fel Gwyneth Paltrow, majd hozzátette, még évek kellettek, amire ezt ki tudta mondani.

„Egyszerűen nem igazán illettünk össze”

A pár 2014-ben közös nyilatkozatban közölte a világgal szakításukat: „Szomorúsággal teli szívvel döntöttünk úgy, hogy különválunk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy bár nagyon szeretjük egymást, a zázasságunknak vége. Ettől függetlenül egy család vagyunk, és mindig is azok leszünk, és sok szempontból közelebb állunk egymáshoz, mint valaha (...) Mindig is barátok voltunk, ugyanazokon a dolgokon nevettünk, ugyanazt a vicces humort és teljes ostobaságot osztottuk meg. Közel álltunk egymáshoz, de sosem voltunk teljesen együtt. Egyszerűen nem igazán illettünk össze. Mindig volt egy kis nyugtalanság és bénultság köszöttünk” – nyilatkozta Gwyneth.