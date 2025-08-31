Gwyneth Paltrow vallomása: "Az idill kellős közepén jöttem rá, a házasságomnak Chrisszel vége"

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A színésznő részletesen felidézte azt a napot, amikor rájött, hogy házassága a Coldplay frontemberével, Chris Martinnal nem folytatható tovább. Gwyneth Paltrow és a zenész tíz év házasság után 2014-ben jelentették be, hogy elválnak.

Gwyneth Paltrow a válás bejelentését követően többször is beszélt a döntés hátteréről, majd a brit Vogue hasábjain be is számolt arról, hogy a 38. születésnapján, egy Toszkánában töltött hétvégén vált számára nyilvánvalóvá a házasságának vége. 

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 12: 71st ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: (l-r) Singer Chris Martin and actress Gwyneth Paltrow at the 71st Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 12, 2014 -- (Photo by Christopher Polk/NBC/NBCU Photo Bank/NBC)
Gwyneth Paltrow a 38. születésnapján jött rá, a házasságának vége
Forrás: NBCUniversal

Gwyneth Paltrow: „Tudtam, hogy a házasságomnak vége”

„A 38. születésnapom volt. Chrisszel Toszkánába utazunk, egy gyönyörű házikóban laktunk, ahonnan csodálatos kilátás nyílt az erdőre. Közelgett az ősz; a levelek még csak egy picikét sárgultak. A házikó tökéletes volt, minden adott volt a tökéletes szülinaphoz: hangulatos nappali kandallóval, a konyhaasztal roskadozott a közeli farmról származó finomságoktól – őszibarack, paradicsom, szőlő, bazsalikom, tojás. Nem emlékszem pontosan, mikor történt. Nem emlékszem, hogy a hétvége melyik napja volt, de a napszakra sem. De tudtam – a hosszú séták és lustálkodás, a borozás és a koccintások ellenére –, hogy a házasságomnak vége” – idézte fel Gwyneth Paltrow, majd hozzátette, még évek kellettek, amire ezt ki tudta mondani. 

„Egyszerűen nem igazán illettünk össze”

A pár 2014-ben közös nyilatkozatban közölte a világgal szakításukat: „Szomorúsággal teli szívvel döntöttünk úgy, hogy különválunk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy bár nagyon szeretjük egymást, a zázasságunknak vége. Ettől függetlenül egy család vagyunk, és mindig is azok leszünk, és sok szempontból közelebb állunk egymáshoz, mint valaha (...) Mindig is barátok voltunk, ugyanazokon a dolgokon nevettünk, ugyanazt a vicces humort és teljes ostobaságot osztottuk meg. Közel álltunk egymáshoz, de sosem voltunk teljesen együtt. Egyszerűen nem igazán illettünk össze. Mindig volt egy kis nyugtalanság és bénultság köszöttünk”  – nyilatkozta Gwyneth 

A közleményben hangsúlyozták, hogy továbbra is közösen nevelik két gyermeküket, a ma 21 éves Apple-t és a 18 éves Mosest.

