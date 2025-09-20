Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család Anglia költözés Harry herceg
Horváth Angéla
2025.09.20.
Harry herceg komoly utalást tett arra, hogy feleségével, Meghan Markle-lel azt fontolgatják, hogy visszaköltöznek az Egyesült Királyságba.

Sussex hercege a múlt héten a londoni WellChild Awards gálán beszélgetett Joss Stone énekesnővel, aki a később a Hello! magazinnak árulta el: Harry herceg említést tett a lehetséges visszaköltözésről.

Harry herceg és Joss Stone régi barátok - a fotó még 2016-ban készült
Harry herceg és Joss Stone régi barátok - a fotó még 2016-ban készült
Forrás: Getty Images

„Azt mondta, mennyire csodálatosak itt az iskolák, és mennyire fontos a gyerekek számára a közösség” – idézte fel Joss Stone. „Jó érzés volt erről beszélgetni vele, hiszen pontosan ez az, ami minket is visszahozott ide.”

Az énekesnő, aki férjével, Cody DaLuzzal négy gyermeket nevel, elmondta: biztonságos környezetet, családot, barátokat és erős közösséget keresett, amikor visszatért Angliába. Hozzátette, Harry herceg őszintén érdeklődött, ők mit tapasztaltak a költözéskor. „Arról kérdezett, hogyan rendezkedtünk be. Mindig is melegszívű volt, ragaszkodott a hazájához. Talán ő is visszatér. Jó lenne”mondta a Grammy-díjas énekesnő.

Harry herceg békét kötne

Harry és Meghan 2020-ban hagyták el Angliát. Rövid ideig Kanadában és Los Angelesben éltek, majd a kaliforniai Montecitóban vásároltak birtokot, ahol most két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel élnek. III. Károly király eddig mindössze egyszer találkozott unokájával, Lilibettel, amikor a család 2022-ben visszalátogatott Londonba II. Erzsébet királynő platina jubileumára.

Májusban Harry nyilvánosan is kifejezte békülési szándékát. „Nincs értelme tovább harcolni” – mondta a BBC-nek, hozzátéve, hogy apja nem áll szóba vele, de ő reméli, hogy megbékél. Négy hónappal később, szeptember 10-én a herceg és a 76 éves Károly király a Clarence House-ban találkoztak. Úgy tudni, a közel egyórás megbeszélés során Harry családi fotókat és videókat is mutatott az apjának. 

Vége, befejezték! Két év után elhagyta ismert párját a világhírű színésznő

Véget ért Tim Burton és Monica Bellucci kapcsolata. A 67 éves rendező és a 60 éves színésznő közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy két év után külön utakon folytatják.

Megtörte a csendet Hailey Bieber elhidegült apja: ezt gondolja a családi viszályukról

A divatikon néhány hónapja elárulta, hogy elhidegült a viszonya a szüleivel. Stephen Baldwin azonban nem neheztel a lányára, büszke rá, hogy Hailey Bieber egyedül is megáll a lábán.

Kínos baki a színpadon: kellemetlen helyzetbe hozta magát az ittas Mariah Carey - Videó!

Egy díjátadó afterpartija során néhány pohár ital után jó ötletnek gondolta az énekesnő a karaokézást. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nem aratott osztatlan sikert Mariah Carey produciója.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu