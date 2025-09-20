Sussex hercege a múlt héten a londoni WellChild Awards gálán beszélgetett Joss Stone énekesnővel, aki a később a Hello! magazinnak árulta el: Harry herceg említést tett a lehetséges visszaköltözésről.

Harry herceg és Joss Stone régi barátok - a fotó még 2016-ban készült

Forrás: Getty Images

„Azt mondta, mennyire csodálatosak itt az iskolák, és mennyire fontos a gyerekek számára a közösség” – idézte fel Joss Stone. „Jó érzés volt erről beszélgetni vele, hiszen pontosan ez az, ami minket is visszahozott ide.”

Az énekesnő, aki férjével, Cody DaLuzzal négy gyermeket nevel, elmondta: biztonságos környezetet, családot, barátokat és erős közösséget keresett, amikor visszatért Angliába. Hozzátette, Harry herceg őszintén érdeklődött, ők mit tapasztaltak a költözéskor. „Arról kérdezett, hogyan rendezkedtünk be. Mindig is melegszívű volt, ragaszkodott a hazájához. Talán ő is visszatér. Jó lenne” – mondta a Grammy-díjas énekesnő.

Harry herceg békét kötne

Harry és Meghan 2020-ban hagyták el Angliát. Rövid ideig Kanadában és Los Angelesben éltek, majd a kaliforniai Montecitóban vásároltak birtokot, ahol most két gyermekükkel, a hatéves Archie-val és a négyéves Lilibettel élnek. III. Károly király eddig mindössze egyszer találkozott unokájával, Lilibettel, amikor a család 2022-ben visszalátogatott Londonba II. Erzsébet királynő platina jubileumára.

Májusban Harry nyilvánosan is kifejezte békülési szándékát. „Nincs értelme tovább harcolni” – mondta a BBC-nek, hozzátéve, hogy apja nem áll szóba vele, de ő reméli, hogy megbékél. Négy hónappal később, szeptember 10-én a herceg és a 76 éves Károly király a Clarence House-ban találkoztak. Úgy tudni, a közel egyórás megbeszélés során Harry családi fotókat és videókat is mutatott az apjának.