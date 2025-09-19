Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kínos baki a színpadon: kellemetlen helyzetbe hozta magát az ittas Mariah Carey - Videó!

2025.09.19.
Egy díjátadó afterpartija során néhány pohár ital után jó ötletnek gondolta az énekesnő a karaokézást. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy nem aratott osztatlan sikert Mariah Carey produciója.

Még nézni is fáj Mariah Carey legújabb videóját. A karácsonyi zenék koronázatlan királynője ugyanis a WMA-díjátadó afterpartija során úgy döntött, hogy elkéri a mikrofont, és karaokézik valamit a közönségnek. A felkészületlen produkció azonban kínos bakiparádévá vált, miután az énekesnő nem ismerte a szöveget, nem tudta eltalálni a dallamot, és kettő-három pohárka alkohollal többet fogyasztott előtte, mint kellett volna. 

Mariah Carey baklövése futótűzként terjed a neten

Mint azt megszokhattuk már ilyen esetekben, a kínos jelenetsorról készült felvételek villámsebesen elterjedtek a neten. Nem véletlen, hogy szinte órákkal a besült produkció után, már a magyar közönség is megtekinhette Mariah Carey kínos felvételét. Ha kíváncsiak vagytok az ittas karaoke részleteire, akkor nézzétek meg a témában készített videónkat, amiben bemutatjuk a meghökkentő pillanatokat is az estéről:

Mariah Carey leitta magát a MTV VMA utáni bulin, énekelni is alig tudott - Videón a kínos jelenet

Az MTV Video Music Awards utáni zártkörű partin Mariah Carey viselkedése komoly aggodalmakat keltett a rajongók körében. A 56 éves díva nehezen beszélt, bizonytalanul énekelt és mozgott, és sok alkoholt fogyasztott.

