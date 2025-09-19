Kínos baki a színpadon: kellemetlen helyzetbe hozta magát az ittas Mariah Carey - Videó!

Még nézni is fáj Mariah Carey legújabb videóját. A karácsonyi zenék koronázatlan királynője ugyanis a WMA-díjátadó afterpartija során úgy döntött, hogy elkéri a mikrofont, és karaokézik valamit a közönségnek. A felkészületlen produkció azonban kínos bakiparádévá vált, miután az énekesnő nem ismerte a szöveget, nem tudta eltalálni a dallamot, és kettő-három pohárka alkohollal többet fogyasztott előtte, mint kellett volna.

Mariah Carey kínos helyzetbe került egy díjátadó során

Forrás: Getty Images

Mariah Carey baklövése futótűzként terjed a neten

Mint azt megszokhattuk már ilyen esetekben, a kínos jelenetsorról készült felvételek villámsebesen elterjedtek a neten. Nem véletlen, hogy szinte órákkal a besült produkció után, már a magyar közönség is megtekinhette Mariah Carey kínos felvételét. Ha kíváncsiak vagytok az ittas karaoke részleteire, akkor nézzétek meg a témában készített videónkat, amiben bemutatjuk a meghökkentő pillanatokat is az estéről: