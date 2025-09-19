Megtörte a csendet Hailey Bieber elhidegült apja: ezt gondolja a családi viszályukról

Nem mindennapi interjút adott Hailey Bieber apukája Stephen Baldwin. Az 59 éves színész ugyanis elárulta, hogy mi vezetett a családi viszályukhoz, és hogy milyen a viszonyuk most a lányával. Kiderült, hogy a családfő nem igazán támogatta a lánya online márkaépítését, de utólag belátta, hogy neki volt igaza. Hailey Bieber ugyanis az egyik elsőszámú divatinfluenszerré nőtte ki magát az elmút évek alatt.

Stephen Baldwin büszke a lányára Hailey Bieber-re, aki a saját erejéből építette fel a karrierjét

Forrás: Getty Images North America

Hailey Bieber szülei nem hittek benne, hogy online lehet karriert építeni

Stephen Baldwin - aki a világhírű sztár Alec Baldwin testvére - a MissSPELLING nevű podcast műsorban beszélt arról, hogy mennyire büszke a lánya sikerére.

Soha nem szoktam erről beszélni, de a lányom elérte a lehetetlen, viszonylag gyorsan. 10 évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartottam, de megmutatta, hogy lehetséges, és megtörténhet. Korábban én nem támogattam az online pénzkeresést, de ma már belátom, hogy tévedtem.

- utalt a sztár Hailey smink és bőrápoló termékeire, amelyek kizárólag online marketinggel és értékesítéssel váltak világszerte keresett termékekké. Baldwin most először beszélt a lányáról a nyilvánosság előtt, miután egy évvel ezelőtt Hailey meglepő nyilatkozatot tett a szüleiről:

„Jelenleg nem ápolok szoros kapcsolatot a családommal, mert önállóvá váltam, és felépítettem a saját családomat inkább. Nyilván nem volt egyszerű egy híres család tagjaként felnőni, de amikor visszagondolok a gyerekkoromra és arra, ahogy felnőttem, azt kell mondanom, hogy nagyon sok szép emlékem van.

- nyilatkozta korábban a divatinfluenszer.