Vége, befejezték! Két év után elhagyta ismert párját a világhírű színésznő

Horváth Angéla
2025.09.20.
Véget ért Tim Burton és Monica Bellucci kapcsolata. A 67 éves rendező és a 60 éves színésznő közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy két év után külön utakon folytatják.

„Monica Bellucci és Tim Burton közös közleményben tudatták, hogy különválnak. Döntésüket kölcsönös tisztelettel és megbecsüléssel hozták meg” – írták pénteken az AFP hírügynökségnek küldött közleményben.

Tim Burton és Monica Bellucci szakítottak
Tim Burton és Monica Bellucci szakítottak
Forrás: Getty Images

Monica Belucci és Tim Burton szakítása: a sztárpár két évig volt együtt

A kapcsolatukról sokáig csak pletykálgattak, majd Monica Bellucci 2023-ban egy interjúban hivatalosan is megerősítette, hogy együtt van a híres filmrendezővel. „Örülök, hogy megismerkedtem ezzel a férfival. Ez egy olyan találkozás, ami ritkán adódik az életben. Ismerem őt, szeretem, és most rendezőként is megismerem – egy új kaland kezdődik” – nyilatkozta akkor.

A szerelmi kapcsolatból szakmai együttműködés is lett: Monica Bellucci szerepet kapott Tim Burton legújabb filmjében, a Beetlejuice Beetlejuice-ban, amelyben Dolores LaFerve karakterét alakította.

A két művész állítólag a 2022-es Lumière Filmfesztiválon került közelebb egymáshoz, amikor Monica Bellucci átadta Tim Burtonnak az életműdíjat Lyonban.

Tim Burton hosszú éveken át élt együtt Helena Bonham Carter színésznővel, akivel két gyermekük született: Billy (21) és Nell (17). Bár hivatalosan sosem házasodtak össze, 13 év után, 2014-ben szakítottak. Helena Bonham Carter később egy podcastban vallott arról, milyen fájdalmas volt az elválás: „Nagyon hosszú folyamat volt. Ha gyerekeid vannak, az mindig egyfajta házasság marad, a kapcsolatnak át kell alakulnia. Ez nagyon bonyolult.”

Monica Bellucci 1999 és 2013 között élt házasságban Vincent Cassel francia színésszel. Két lányuk született: a 18 éves Deva és a 13 éves Léonie.

