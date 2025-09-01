Az eredeti Harry Potter széria sztárja is visszatér az új sorozatban

Váratlan bejelentést tett Warwick Davis a Harry Potter filmek sztárja. A Filius Flitwick professzort, és a Gringotts bankárját Ampókot megszemélyesítő színész ugyanis elárulta, hogy igent mondott a felkérésre, és szerepelni fog az HBO új Harry Potter sorozatában.

Visszatér az új Harry Potter sorozat kedvéért Warwick Davis

Fotó: IMDb

Warwick az új Harry Potter sorozat kedvéért újra beköltözik a Roxfortba

A világhírű törpenövésű színész számtalan hollywoodi produkcióban szerepelt az évek során - elég csak a Star Warsra, a Narniára, a Galaxis útikalauz stopposoknakra vagy a Willowra gondolni - de mégis a Harry Potter univerzumot tartotta mindig is a kedvencének. Warwick Davis a legújabb Instagram-bejegyzésében elárulta, hogy az HBO felkérte, hogy térjen vissza az új sorozat kedvéért a varázslóvilágba, ő pedig boldogan mondott igent az ajánlatra. - szúrta ki a Metro.

A Roxfort mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Amikor évekkel ezelőtt először felvettem Flitwick professzor köpenyét, el sem tudtam képzelni, hogy milyen utazásra visz el ez a karakter. Az egész varázslóvilág izgalmas és különleges volt a számomra. Köszönöm minden rajongómnak, hogy életben tartották a varázslatot, és alig várom, hogy újra lássam Önöket az osztálytermemben. További jó kalandokat kívánok a Roxfortba.

- írta Instagram-bejegyzésében a sztár, aki megerősítette a híreszteléseket, miszerint újra bűbájtanárként fog visszatérni a sorozatban.