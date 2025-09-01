Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 1., hétfő

Az eredeti Harry Potter széria sztárja is visszatér az új sorozatban

bejelentés Harry Potter Roxfort
Komáromi Bence
2025.09.01.
Folyamatosan érkeznek a jobbnál jobb hírek az új sorozatról. Most például kiderült, hogy egy régi kedvencünk is visszatér az új Harry Potter adaptációban.

Váratlan bejelentést tett Warwick Davis a Harry Potter filmek sztárja. A Filius Flitwick professzort, és a Gringotts bankárját Ampókot megszemélyesítő színész ugyanis elárulta, hogy igent mondott a felkérésre, és szerepelni fog az HBO új Harry Potter sorozatában.

Visszatér az új Harry Potter sorozat kedvéért Warwick Davis
Fotó: IMDb

Warwick az új Harry Potter sorozat kedvéért újra beköltözik a Roxfortba

A világhírű törpenövésű színész számtalan hollywoodi produkcióban szerepelt az évek során - elég csak a Star Warsra, a Narniára, a Galaxis útikalauz stopposoknakra vagy a Willowra gondolni - de mégis a Harry Potter univerzumot tartotta mindig is a kedvencének. Warwick Davis a legújabb Instagram-bejegyzésében elárulta, hogy az HBO felkérte, hogy térjen vissza az új sorozat kedvéért a varázslóvilágba, ő pedig boldogan mondott igent az ajánlatra. - szúrta ki a Metro.

A Roxfort mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben. Amikor évekkel ezelőtt először felvettem Flitwick professzor köpenyét, el sem tudtam képzelni, hogy milyen utazásra visz el ez a karakter. Az egész varázslóvilág izgalmas és különleges volt a számomra. Köszönöm minden rajongómnak, hogy életben tartották a varázslatot, és alig várom, hogy újra lássam Önöket az osztálytermemben. További jó kalandokat kívánok a Roxfortba.

 - írta Instagram-bejegyzésében a sztár, aki megerősítette a híreszteléseket, miszerint újra bűbájtanárként fog visszatérni a sorozatban.

