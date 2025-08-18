Újabb forgatási képek szivárogtak ki a Harry Potter sorozatról: így néz ki az új Hagrid - Fotó!

A nyár közepén elstartolt az új Harry Potter sorozat forgatása, a rajongók pedig nem bírnak magukkal, mióta megkapták az első fotókat az új címszereplőről. Az ifjú Harry Pottert játszó Dominic McLaughlin ugyanis úgy néz ki, mint aki arra született, hogy megtestesítse a könyvek főhősét. Hasonló véleménnyel vannak a rajongók az új Hagridról is, akit Nick Frost testesít meg a filmvásznon. Vele szemben sokan szkeptikusak voltak, ugyanis a 2022-ben elhunyt Robbie Coltrane nem csak profi alakítással, hanem hatalmas szívvel játszotta el mindenki kedvenc vadőrét. De megnyugtatunk mindenkit, az új Hagrid castingja is csillagos ötösre vizsgázott eddig.

Bemutatkozik a Harry Potter sorozat Hagridja Nick Frost

Forrás: IMDb

Az új Harry Potter sorozat első jelenetei ott veszik fel a fonalat, ahol a könyvek kezdődnek

A Mirror számolt be róla, hogy a HBO égisze alatt készülő 10 évadosra tervezett sorozat a könyvek történetét követi, így az első jelenetekben Hagridot láthatjuk, aki meglátogatja a Dursley családot, majd magával viszi a fiatal Harry Pottert, hogy varázsló legyen belőle. A lap fotósai ekkor készítettek képeket a párosról, amint elindulnak az Abszol útra, hogy beszerezzék a szükséges varázstárgyakat Harry első roxfort-i tanévére. Nick Frostot a képek tanúsága szerint az eredeti Hagridhoz hasonlóan hatalmas termetűvé maszkírozták, és az ikonikus szakállat is megkapta. A képeket elnézve egyelőre elégedettek lehetnek a rajongók, ugyanis az eddig látott karakterek mindannyian könyvhűen néznek ki. Ha kíváncsiak vagytok a forgatáson készült felvételekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:

#DominicMcLaughlin (el nuevo Harry Potter) con el doble de cuerpo de Nick Frost (Hagrid) filmando la serie de televisión #HarryPotter de #HBO pic.twitter.com/KjqWPMlFui — 🤖 Recomienda Cine (@BuilLoren) August 18, 2025