Újabb forgatási képek szivárogtak ki a Harry Potter sorozatról: így néz ki az új Hagrid - Fotó!

A készülő alkotás szereplői közül nem hiányozhatott a közönségkedvenc Hagrid sem. A néhány éve elhunyt Robbie Coltrane helyét most Nick Frost próbálja meg betölteni az új Harry Potter sorozatban.

A nyár közepén elstartolt az új Harry Potter sorozat forgatása, a rajongók pedig nem bírnak magukkal, mióta megkapták az első fotókat az új címszereplőről. Az ifjú Harry Pottert játszó Dominic McLaughlin ugyanis úgy néz ki, mint aki arra született, hogy megtestesítse a könyvek főhősét. Hasonló véleménnyel vannak a rajongók az új Hagridról is, akit Nick Frost testesít meg a filmvásznon. Vele szemben sokan szkeptikusak voltak, ugyanis a 2022-ben elhunyt Robbie Coltrane nem csak profi alakítással, hanem hatalmas szívvel játszotta el mindenki kedvenc vadőrét. De megnyugtatunk mindenkit, az új Hagrid castingja is csillagos ötösre vizsgázott eddig.

Az új Harry Potter sorozat első jelenetei ott veszik fel a fonalat, ahol a könyvek kezdődnek

A Mirror számolt be róla, hogy a HBO égisze alatt készülő 10 évadosra tervezett sorozat a könyvek történetét követi, így az első jelenetekben Hagridot láthatjuk, aki meglátogatja a Dursley családot, majd magával viszi a fiatal Harry Pottert, hogy varázsló legyen belőle. A lap fotósai ekkor készítettek képeket a párosról, amint elindulnak az Abszol útra, hogy beszerezzék a szükséges varázstárgyakat Harry első roxfort-i tanévére. Nick Frostot a képek tanúsága szerint az eredeti Hagridhoz hasonlóan hatalmas termetűvé maszkírozták, és az ikonikus szakállat is megkapta. A képeket elnézve egyelőre elégedettek lehetnek a rajongók, ugyanis az eddig látott karakterek mindannyian könyvhűen néznek ki. Ha kíváncsiak vagytok a forgatáson készült felvételekre, azokat itt tudjátok megtekinteni:

