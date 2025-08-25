A Harry Potter filmek sztárja majdnem felhagyott a színészkedéssel a sorozat miatt

Augusztus 24-én ünnepelte 37. születésnapját Rupert Grint, a Harry Potter filmszéria Ron Weasleyje. Hihetetlen, de már 14 év telt el azóta, hogy 2011-ben befejeződött a filmsorozat, és ezzel lezárult a sztár életének legszebb, és egyben legnehezebb időszaka. Rupert azóta kétgyermekes édesapa, és több filmben is elvállalt kisebb-nagyobb szerepeket, azonban akkora sikereket már nem tudott elérni, mint roxforti mágusként. Most azonban egy interjúban elárulta, hogy depresszióval küzdött a forgatások alatt, és sokszor úgy érezte, hogy inkább fagylaltot kéne árulnia, mintsem színészkedni.
A DailyStar számolt be róla, hogy Rupert mindössze 11 éves volt, amikor megkapta Harry Potter legjobb barátjának szerepét. Akkor még nem számított rá senki, hogy a filmsorozat jegybevételi rekordokat fog döntögetni, és milliárdos hasznot fog termelni a filmstúdiónak. Ráadásul pillanatok alatt világhírűvé tette a gyerekszínészeket is, akik az első film után további 7 részben öltötték magukra a talárjukat. A hirtelen jött siker azonban nagyon megterhelte a főszereplőket, főleg Rupert Grintet, aki úgy érezte, hogy nem képes felnőni ahhoz az ismertséghez, ami körüllengte őt.
A forgatások nagyon megterhelőek voltak, gyerekként pedig nem vagy rá felkészülve, hogy mi vár rád odakint az emberek között. Rendkívül nehéz volt megszoknom, hogy egyik pillanatról a másikra felismernek az utcán. Egyre nagyobb nyomás nehezedett rám, minél több filmben szerepeltem, és a végére már úgy éreztem, hogy elegem van a színészkedésből, úgysem lennék elég jó felnőttként senkinek.
- kezdte beszámolóját a színész. Majd hozzátette:
Az utolsó film bevételéből vettem egy fagylaltoskocsit, amit hazavittem a családomnak. Akkor azt mondtam nekik, hogy elég volt, felhagyok a színészettel és fagylaltot fogok árulni. Akkor egy évig nem is foglalkoztam filmezéssel, csak a családommal és a munkával. Végül a következő évben álltam először kamera elé, de azóta is oda figyelek rá, hogy ne nyomjon maga alá a forgatásokkal járó nyomás.
- tette hozzá a sztár. Rupert azt is elárulta, hogy a Halál ereklyéinek forgatásai során már depresszióval küzdött, és nagyon keveset látta a családját abban az évben, mert a forgatások mellett járták a világot, és mindenhol promózták a filmet. Saját bevallása szerint, ha még egy Harry Potter-filmet kellett volna leforgatnia, akkor valószínűleg idegösszeroppanást kap, vagy még rosszabb. Azóta viszont megtalálta az egyensúlyt a filmezés és a magánélet között, és nem zavarja cseppet sem, hogy a két kollégája sokkal nagyobb karriert futott be, mint ő. Ráadásul szégyenkeznie sem kell, nemrég a Netflixen a Kopogás a kunyhóban című filmben már újra komoly szereplőként debütálhatott.
