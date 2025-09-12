Nem vesz részt a pénz miatti marakodásban Hulk Hogan lánya: Brooke-ot kisemmizték, de nem érdekli

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Brooke Hogant nem érdekli, hogy apja, semmit nem hagyott rá. Azt állítja, 18 éves kora óta Hulk Hogan pénze nélkül él, most sincs rá szüksége.

Ahogy megírtuk, nyilvánosságra került Hulk Hogan végrendelete. Az okirat szerint a pankrátor minden - korülbelül 5 millió dolláros - vagyonát fia, Nick örökli, a lánya semmit nem kap belőle, özvegye, Sky Daily pedig túlélő házastársként szerepel, aki életjáradékot kap. Brooke most reagált a történtekre, elmondta, miért nem hagyott rá semmit az apja. 

Hulk Hogan lánya, Brooke Hogan semmit nem örökölt
Hulk Hogan döntése nem lepte meg Brooke-ot

Brooke Hogan a TMZ-nek nyilatkozott, és elmondta, ő maga kérte, hogy ne szerepeljen a hagyatékban. „A döntése nem lepett meg. Apám tudta, hogy keményen dolgozom, és már nagyon régóta nem kértem tőle pénzt a megélehetésemhez” - mondta, és hozzátette, a pénz soha nem számított az apjával való kapcsolatában, és amúgy sem a pénz megszállottja. „Tudom, hogy milyen a családom. És láttam, hogy a családom bizonyos tagjai hogyan hajtják a pénzt. És látom, hogyan veszekednek a pénzért, és hogyan fordulnak egymás ellen a pénz miatt. Azt mondtam, ha apám meghal, én nem akarok ebben részt venni” -nyilatkozta a 37 éves Brooke. „Van saját munkám, a férjemnek is van állása, és 18 éves korom óta nem kapunk pénzt az apámtól. Mindenki más az ő fizetésére támaszkodott, és most az aranytojást tojó tyúk meghalt” - tette hozzá.

Az Us Weekly szerint Hulk Hogan közel 5 millió dollár értékű vagyont hagyott hátra: 200 000 dollár kriptovalutát, 799 000 dollárnyi ingóságot és jogdíjai is - körülbelül 4 millió dollár - is a fiára száll. Hulk Hogan vagyonának többi része, például két floridai ingatlanja, melyek összértéke eléri a 11 millió dollárt nem szerepelnek a végrendeletben. 

Nem pénzt, igazságot akar

Brooke azt ugyan elfogadta, hogy nem lát semmit a pénzből, azonban mégis pereskedésbe kezdett, ugyanis bizonyítani szeretné, hogy az apja nem a különböző akut betegségei, hanem egy orvosi műhiba miatt veszítette életét. Nem ő az egyetlen, aki így gondolja: Hulk felesége Sky is orvosi műhiba miatt kért vizsgálatot a férjét kezelő kórház ellen.

Saját zsebből állná Hulk Hogan lánya apja boncolását: Brooke szerint valami nagyon nem stimmel

A világhírű pankrátor boncolásáért harcol lánya. Brooke úgy véli, Hulk Hogan méltósága és öröksége megköveteli a halála teljes körű tisztázást.

Hulk Hogan lánya nem ment el az apja temetésére, megdöbbentő okból maradt távol - Fotó!

Szűkkörű ceremónia keretében búcsúztatták el a két héttel ezelőtt elhunyt pankrátort. A temetésen csupán Hulk Hogan családja és a legközelebbi barátai vettek részt, a lánya azonban nem ment el.

Hulk Hogan fia megtörte a csendet: szívszorító posztot tett közzé apja haláláról

Nick Hogan, a pankrátorlegenda egyetlen fia megható Instagram-posztban emlékezett meg édesapjáról, aki július 24-én, szívmegállás következtében hunyt el. Hulk Hogan 71 éves volt.

 

