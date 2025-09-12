Nem vesz részt a pénz miatti marakodásban Hulk Hogan lánya: Brooke-ot kisemmizték, de nem érdekli

Ahogy megírtuk, nyilvánosságra került Hulk Hogan végrendelete. Az okirat szerint a pankrátor minden - korülbelül 5 millió dolláros - vagyonát fia, Nick örökli, a lánya semmit nem kap belőle, özvegye, Sky Daily pedig túlélő házastársként szerepel, aki életjáradékot kap. Brooke most reagált a történtekre, elmondta, miért nem hagyott rá semmit az apja.
Brooke Hogan a TMZ-nek nyilatkozott, és elmondta, ő maga kérte, hogy ne szerepeljen a hagyatékban. „A döntése nem lepett meg. Apám tudta, hogy keményen dolgozom, és már nagyon régóta nem kértem tőle pénzt a megélehetésemhez” - mondta, és hozzátette, a pénz soha nem számított az apjával való kapcsolatában, és amúgy sem a pénz megszállottja. „Tudom, hogy milyen a családom. És láttam, hogy a családom bizonyos tagjai hogyan hajtják a pénzt. És látom, hogyan veszekednek a pénzért, és hogyan fordulnak egymás ellen a pénz miatt. Azt mondtam, ha apám meghal, én nem akarok ebben részt venni” -nyilatkozta a 37 éves Brooke. „Van saját munkám, a férjemnek is van állása, és 18 éves korom óta nem kapunk pénzt az apámtól. Mindenki más az ő fizetésére támaszkodott, és most az aranytojást tojó tyúk meghalt” - tette hozzá.
Az Us Weekly szerint Hulk Hogan közel 5 millió dollár értékű vagyont hagyott hátra: 200 000 dollár kriptovalutát, 799 000 dollárnyi ingóságot és jogdíjai is - körülbelül 4 millió dollár - is a fiára száll. Hulk Hogan vagyonának többi része, például két floridai ingatlanja, melyek összértéke eléri a 11 millió dollárt nem szerepelnek a végrendeletben.
Brooke azt ugyan elfogadta, hogy nem lát semmit a pénzből, azonban mégis pereskedésbe kezdett, ugyanis bizonyítani szeretné, hogy az apja nem a különböző akut betegségei, hanem egy orvosi műhiba miatt veszítette életét. Nem ő az egyetlen, aki így gondolja: Hulk felesége Sky is orvosi műhiba miatt kért vizsgálatot a férjét kezelő kórház ellen.
