Nyilvánosságra került Hulk Hogan végrendelete: a lánya egy centet sem kap belőle

Majdnem két hónap telt el Hulk Hogan tragédiája óta, de még mindig nem csitul a médiafelhajtás a halála körül. A botrányokkal teli életet élő pankrátor családja ugyanis tesz róla, hogy a családfő elvesztése után is legyen miről írnia a lapoknak. Minden azzal kezdődött, hogy Hulk Hogan első felesége Linda Hogan elárulta, hogy egész életében egyetlen férfit szeretett, aki nem más volt, mint a hűtlen exférje. Ezután következett a lányuk Brooke Hogan, aki bejelentette, hogy az apja halálát nem egy betegség okozta, hanem egy orvosi műhiba. Ezután a család másik fele Nick Hogan, és a nevelőanyja Sky Dailey megtartotta a férfi temetését, amely olyan zártkörűre sikeredett, hogy se Hulk exfeleségei, sem a lánya nem vett részt rajta. Ezután pedig Hulk tette fel az i-re a pontot, amikor nyilvánosságra került a végrendelete.

Hulk Hogan kihagyta a lányát Brooke Hogan-t a végrendeletéből

Forrás: Getty Images North America

Hiába a békülés, Hulk Hogan lánya nem szerepel az apja végrendeletében

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Brooke Hogan évekig kerülte az apjával való kapcsolatot, miután kiderült, hogy a férfi hűtlen volt az első feleségéhez Linda Hogan-hez. A több éven keresztül tartó csendet végül néhány héttel az apja halála előtt törte meg Brooke, amikor tudomást szerzett az apja egészségügyi állapotáról. Ezután sok időt töltött együtt az apa-lánya páros, ám Hulk mégsem frissítette a végrendeletét a lánya nevével. Kiderült, hogy azért nem, mert Brooke nem akart kedvezményezettje lenni az apja örökségének.

A PageSix számolt be róla, hogy Brooke megkérte az apját, hogy töröljék a nevét a végrendeletből, miután a pankrátor összeházasodott a harmadik feleségével Sky Daily-vel. A fiatal lány azért döntött így, mert nem akart volna a családtagjaival jogi csatába keveredni egy esetleges hagyatéki eljárás során. Így viszont az elhunyt világsztár teljes vagyona a fiára Nick Hogan-re szállt, aki 5 millió dolláros vagyont örökölt. Ezen felül Hulk a házastársa számára meghatározott egy adott életjáradékot, amelyet a halála után minden hónapban meg fog kapni Sky.

Brooke elfogadta, hogy nem lát semmit a pénzből, azonban mégis pereskedésbe kezdett, ugyanis bizonyítani szeretné, hogy az apja nem a különböző akut betegségei, hanem egy orvosi műhiba miatt veszítette életét. Nem ő az egyetlen, aki így gondolja: Hulk utolsó felesége Sky is orvosi műhiba miatt kért vizsgálatot a férjét kezelő kórház ellen - zárta sorait a lap.