Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 11., csütörtök Teodóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hagyaték

Nyilvánosságra került Hulk Hogan végrendelete: a lánya egy centet sem kap belőle

hagyaték örökség Hulk Hogan
Life.hu
2025.09.11.
Váratlan meglepetéseket tartogatott a nemrég elhunyt pankrátor végrendelete. Hulk Hogan ugyanis úgy rendelkezett, hogy a teljes 5 millió dolláros vagyonát a fia Nick Hogan örökölje.

Majdnem két hónap telt el Hulk Hogan tragédiája óta, de még mindig nem csitul a médiafelhajtás a halála körül. A botrányokkal teli életet élő pankrátor családja ugyanis tesz róla, hogy a családfő elvesztése után is legyen miről írnia a lapoknak. Minden azzal kezdődött, hogy Hulk Hogan első felesége Linda Hogan elárulta, hogy egész életében egyetlen férfit szeretett, aki nem más volt, mint a hűtlen exférje. Ezután következett a lányuk Brooke Hogan, aki bejelentette, hogy az apja halálát nem egy betegség okozta, hanem egy orvosi műhiba. Ezután a család másik fele Nick Hogan, és a nevelőanyja Sky Dailey megtartotta a férfi temetését, amely olyan zártkörűre sikeredett, hogy se Hulk exfeleségei, sem a lánya nem vett részt rajta. Ezután pedig Hulk tette fel az i-re a pontot, amikor nyilvánosságra került a végrendelete.

Hulk Hogan kihagyta a lányát Brooke Hogan-t a végrendeletéből
Hulk Hogan kihagyta a lányát Brooke Hogan-t a végrendeletéből
Forrás: Getty Images North America

Hiába a békülés, Hulk Hogan lánya nem szerepel az apja végrendeletében

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, Brooke Hogan évekig kerülte az apjával való kapcsolatot, miután kiderült, hogy a férfi hűtlen volt az első feleségéhez Linda Hogan-hez. A több éven keresztül tartó csendet végül néhány héttel az apja halála előtt törte meg Brooke, amikor tudomást szerzett az apja egészségügyi állapotáról. Ezután sok időt töltött együtt az apa-lánya páros, ám Hulk mégsem frissítette a végrendeletét a lánya nevével. Kiderült, hogy azért nem, mert Brooke nem akart kedvezményezettje lenni az apja örökségének.

A PageSix számolt be róla, hogy Brooke megkérte az apját, hogy töröljék a nevét a végrendeletből, miután a pankrátor összeházasodott a harmadik feleségével Sky Daily-vel. A fiatal lány azért döntött így, mert nem akart volna a családtagjaival jogi csatába keveredni egy esetleges hagyatéki eljárás során. Így viszont az elhunyt világsztár teljes vagyona a fiára Nick Hogan-re szállt, aki 5 millió dolláros vagyont örökölt. Ezen felül Hulk a házastársa számára meghatározott egy adott életjáradékot, amelyet a halála után minden hónapban meg fog kapni Sky. 

Brooke elfogadta, hogy nem lát semmit a pénzből, azonban mégis pereskedésbe kezdett, ugyanis bizonyítani szeretné, hogy az apja nem a különböző akut betegségei, hanem egy orvosi műhiba miatt veszítette életét. Nem ő az egyetlen, aki így gondolja: Hulk utolsó felesége Sky is orvosi műhiba miatt kért vizsgálatot a férjét kezelő kórház ellen - zárta sorait a lap.

Saját zsebből állná Hulk Hogan lánya apja boncolását: Brooke szerint valami nagyon nem stimmel

A világhírű pankrátor boncolásáért harcol lánya. Brooke úgy véli, Hulk Hogan méltósága és öröksége megköveteli a halála teljes körű tisztázást.

Hulk Hogan lánya nem ment el az apja temetésére, megdöbbentő okból maradt távol - Fotó!

Szűkkörű ceremónia keretében búcsúztatták el a két héttel ezelőtt elhunyt pankrátort. A temetésen csupán Hulk Hogan családja és a legközelebbi barátai vettek részt, a lánya azonban nem ment el.

Hulk Hogan lánya évekig nem beszélt az apjával, a tragédia előtt békültek ki egymással

A csütörtökön elhunyt pankrátor élete tele volt botrányokkal, de a halála előtt megpróbált mindent helyrehozni. Hulk Hogan az exfeleségével, és a lányával is rendezte a viszonyát az utolsó éveiben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu