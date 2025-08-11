Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Saját zsebből állná Hulk Hogan lánya apja boncolását: Brooke szerint valami nagyon nem stimmel

halálok boncolás Hulk Hogan
A világhírű pankrátor boncolásáért harcol lánya. Brooke úgy véli, Hulk Hogan méltósága és öröksége megköveteli a halála teljes körű tisztázást.

Ahogy beszámoltunk róla, meghalt Hulk Hogan. A világhírű pankrátor 71 éves volt, szívinfarktust kapott. A híresség temetését két héttel később floridai Largóban tartották, lánya Brooke - akivel mindössze néhány héttel a tragédia előtt békültek ki - azonban nem ment el a megemlékezésre. Brooke Hogan később kétségeit fejezte ki apja halálának körülményeivel kapcsolatban, és saját költségén is hajlandó lenne finanszírozni egy utólagos boncolást.

Hulk Hogan lánya ragaszkodik a boncoláshoz
Hulk Hogan lánya ragaszkodik a boncoláshoz
Forrás: Getty Images North America

Hulk Hogan lánya szerint valami nem stimmel

Hulk Hogan, a WWE ikonja 2025. július 24-én, 71 évesen hunyt el szívrohamban. A Pinellas megyei halottkémi jelentés szerint a halál oka akut miokardiális infarktus volt, és a dokumentum megerősítette, hogy a sportoló krónikus limfocitás leukémiában (CLL) szenvedett. Ez a diagnózis azonban sokakat meglepett – köztük lányát, Brooke Hogant is. A pankrátorral évekkel ezelőtt elhidegült lánya a Bubba the Love Sponge rádióműsorban nyíltan beszélt aggodalmairól: „Lehet szívroham, de mi volt az oka annak a szívrohamnak? És hogyan maradhatott rejtve a magas fehérvérsejtszám?

„Nem történt boncolás – ez engem aggaszt”

Brooke Hogan közösségi oldalán osztotta meg, hogy aggasztónak tartja: édesapját boncolás nélkül temették el. Úgy érzi, apja méltósága és öröksége megköveteli a halála teljes körű tisztázást, ezért felajánlotta, hogy saját forrásból állja a boncolás költségeit – írja a Bors.

Jogilag az özvegy dönt

A TMZ információi szerint a boncolásról kizárólag az özvegy dönthet a hatóságok iránymutatása alapján. Sky Daily jelenleg vizsgálja az ügyet, a hamvasztás eddig nem történt meg, és a hivatalos közlemények szerint nincs bizonyíték bűncselekményre vagy gyanús halálesetre. 

Brooke Hogan a temetésen sem vett részt, mivel – ahogy Instagramján írta – édesapja „utálta a temetők morbid hangulatát”. Ehelyett privát, tengerparti megemlékezést tartott a családdal, azon a helyen, amely a pankrátor kedvenc találkozóhelye volt.

Hulk Hogan lánya nem ment el az apja temetésére, megdöbbentő okból maradt távol - Fotó!

Szűkkörű ceremónia keretében búcsúztatták el a két héttel ezelőtt elhunyt pankrátort. A temetésen csupán Hulk Hogan családja és a legközelebbi barátai vettek részt, a lánya azonban nem ment el.

Hulk Hogan lánya nem ment el az apja temetésére, megdöbbentő okból maradt távol - Fotó!

Hulk Hogan fia megtörte a csendet: szívszorító posztot tett közzé apja haláláról

Nick Hogan, a pankrátorlegenda egyetlen fia megható Instagram-posztban emlékezett meg édesapjáról, aki július 24-én, szívmegállás következtében hunyt el. Hulk Hogan 71 éves volt.

Hulk Hogan fia megtörte a csendet: szívszorító posztot tett közzé apja haláláról

Hulk Hogan nemcsak pankrátorként csapott oda: ezek voltak a legnagyobb botrányai

Hulk Hogan halála ismét felszínre hozta azokat a botrányokat, amik már életében is rombolták a legendás pankrátor hírnevét.

Hulk Hogan nemcsak pankrátorként csapott oda: ezek voltak a legnagyobb botrányai

 

