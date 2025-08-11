Saját zsebből állná Hulk Hogan lánya apja boncolását: Brooke szerint valami nagyon nem stimmel

Ahogy beszámoltunk róla, meghalt Hulk Hogan. A világhírű pankrátor 71 éves volt, szívinfarktust kapott. A híresség temetését két héttel később floridai Largóban tartották, lánya Brooke - akivel mindössze néhány héttel a tragédia előtt békültek ki - azonban nem ment el a megemlékezésre. Brooke Hogan később kétségeit fejezte ki apja halálának körülményeivel kapcsolatban, és saját költségén is hajlandó lenne finanszírozni egy utólagos boncolást.

Hulk Hogan lánya ragaszkodik a boncoláshoz

Hulk Hogan lánya szerint valami nem stimmel

Hulk Hogan, a WWE ikonja 2025. július 24-én, 71 évesen hunyt el szívrohamban. A Pinellas megyei halottkémi jelentés szerint a halál oka akut miokardiális infarktus volt, és a dokumentum megerősítette, hogy a sportoló krónikus limfocitás leukémiában (CLL) szenvedett. Ez a diagnózis azonban sokakat meglepett – köztük lányát, Brooke Hogant is. A pankrátorral évekkel ezelőtt elhidegült lánya a Bubba the Love Sponge rádióműsorban nyíltan beszélt aggodalmairól: „Lehet szívroham, de mi volt az oka annak a szívrohamnak? És hogyan maradhatott rejtve a magas fehérvérsejtszám?”

„Nem történt boncolás – ez engem aggaszt”

Brooke Hogan közösségi oldalán osztotta meg, hogy aggasztónak tartja: édesapját boncolás nélkül temették el. Úgy érzi, apja méltósága és öröksége megköveteli a halála teljes körű tisztázást, ezért felajánlotta, hogy saját forrásból állja a boncolás költségeit – írja a Bors.

Jogilag az özvegy dönt

A TMZ információi szerint a boncolásról kizárólag az özvegy dönthet a hatóságok iránymutatása alapján. Sky Daily jelenleg vizsgálja az ügyet, a hamvasztás eddig nem történt meg, és a hivatalos közlemények szerint nincs bizonyíték bűncselekményre vagy gyanús halálesetre.