Vérzik a szívünk: visszavonul a filmezéstől a Bridgerton szívtiprója - Videó

kiégés Jonathan Bailey visszavonulás A Bridgerton család
2025.09.13.
A Bridgerton sármos színésze egy ideig nem készít filmet. Jonathan Bailey úgy érzi, pihennie kell, mielőtt teljesen kiégne.

Novemberben kerül a mozikba Jonathan Bailey új filmje a Wicked: For Good. A Bridgerton sztárja bejelentette, hogy a premier után egy időre visszavonul a színészettől, és azt is elmondta, miért. 

Visszavonul a filmezéstől a Bridgerton szívtiprója, Jonathan Bailey
Visszavonul a filmezéstől a Bridgerton szívtiprója, Jonathan Bailey
Jonathan Bailey fél, hogy kiég

Anthony Bridgerton megformálója, Jonathan Bailey megmagyarázta, miért döntött úgy, hogy egy ideig nem készít filmet. Úgy érzi, hogy rettenetesen megterhelő volt számára az utóbbi pár év, és attól tart, hogyha ilyen tempóban folytatja a munkát, idő előtt teljesen kiég, ezért a visszavonulás mellett döntött. 

Már körülbelül három éve dolgozom megállás nélkül, ami egyrészt nagyon megterhelő volt, másrészt egy hatalmas lehetőség volt a karrieremben. Elképesztő időszak volt. Most azonban úgy érzem, hogy abba kell hagynom a színészetet, szünetet kell tartanom, különben túl hamar kiégnék. A következő időszakban az alapítványom, a  a The Shameless Fund működtetésére fogok koncentrálni.

 - nyilatkozta a sztár

