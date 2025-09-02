Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kaia Gerber és Lewis Pullman forró csókja a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén - Fotókon a sztárpár

szerelem Kaia Gerber Velencei Filmfesztivál
Vége a találgatásoknak: új hollywoodi álompár született. Kaia Gerber és Lewis Pullman már nem titkolják a kapcsolatukat.

Januárban kapott szárnyra a pletyka, hogy Bill Pullman fia és Cindy Crawford lánya randiznak. Kaia Gerber és Lewis Pullman akkor nem erősítette meg a szóbeszédet, de többször is látták őket együtt, és a bennfentesek szerint ahol csak megjelentek, izzott körülöttük a levegő. Ez a velencei filmfesztiválon sem volt másképp, ahol fotó is készült arról, ahogy forró csókot váltanak. 

Kaia Gerber és Lewis Pullman forró csókja a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén
Kaia Gerber és Lewis Pullman forró csókja a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén
Forrás: Corbis Entertainment

Kaia Gerber és Lewis Pullman felvállalták: együtt járnak

Kaia Gerber és Lewis Pullman a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén adta a világ tudtára, együtt vannak. A 23 éves modell és a 32 éves színész kézen fogva érkezett hétfőn Pullman új filmje, az Ann Lee végrendelete olaszországi premierjére és még azt is sikerült lefotózni, ahogy csókolóznak. A fesztivál előtti este, vasárnap a velencei Harry’s Bárban is feltűntek.

VENICE, ITALY - SEPTEMBER 01: Kaia Gerber and Lewis Pullman attend "The Testament Of Ann Lee" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on September 01, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images)
Kaia Gerber és Lewis Pullman a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén adta a világ tudtára, együtt vannak
Forrás: Corbis Entertainment

Hónapok óta randiznak

Cindy Crawford lánya és Pullman kapcsolatának híre először januárban járta be a sajtót, amikor együtt ünnepelték a színész születésnapját. „Az elmúlt hetekben együtt töltötték az időt” – mondta akkoriban egy bennfentes a People magazinnak. Májusban a New York-i Dorian Gray arcképe című Broadway-előadáson tűntek fel együtt. „Határozottan együtt vannak” – nyilatkozta akkor egy forrás a Page Sixnek. „Kaia az előadás alatt végig Lewis vállára hajtotta a fejét” – tette hozzá.  Júniusban a Hollywood Bowl egyik koncertjén látták őket csókolózni a tömegben.

Kaia Gerber és korábbi párja, Austin Butler 2024 végén szakítottak: a jólértesültek szerint barátságban váltak el egymástól. 

