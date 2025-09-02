Kaia Gerber és Lewis Pullman forró csókja a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén - Fotókon a sztárpár

Januárban kapott szárnyra a pletyka, hogy Bill Pullman fia és Cindy Crawford lánya randiznak. Kaia Gerber és Lewis Pullman akkor nem erősítette meg a szóbeszédet, de többször is látták őket együtt, és a bennfentesek szerint ahol csak megjelentek, izzott körülöttük a levegő. Ez a velencei filmfesztiválon sem volt másképp, ahol fotó is készült arról, ahogy forró csókot váltanak.

Kaia Gerber és Lewis Pullman felvállalták: együtt járnak

Kaia Gerber és Lewis Pullman a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén adta a világ tudtára, együtt vannak. A 23 éves modell és a 32 éves színész kézen fogva érkezett hétfőn Pullman új filmje, az Ann Lee végrendelete olaszországi premierjére és még azt is sikerült lefotózni, ahogy csókolóznak. A fesztivál előtti este, vasárnap a velencei Harry’s Bárban is feltűntek.

Hónapok óta randiznak

Cindy Crawford lánya és Pullman kapcsolatának híre először januárban járta be a sajtót, amikor együtt ünnepelték a színész születésnapját. „Az elmúlt hetekben együtt töltötték az időt” – mondta akkoriban egy bennfentes a People magazinnak. Májusban a New York-i Dorian Gray arcképe című Broadway-előadáson tűntek fel együtt. „Határozottan együtt vannak” – nyilatkozta akkor egy forrás a Page Sixnek. „Kaia az előadás alatt végig Lewis vállára hajtotta a fejét” – tette hozzá. Júniusban a Hollywood Bowl egyik koncertjén látták őket csókolózni a tömegben.

Kaia Gerber és korábbi párja, Austin Butler 2024 végén szakítottak: a jólértesültek szerint barátságban váltak el egymástól.