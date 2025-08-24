Megvan Hollywood új álompárja? — Egy bárban ölelkezve fotózták le Austin Butlert és Zoë Kravitzet

Austin Butler és Zoë Kravitz, akik a Rajtakapva című új közös filmjükben szerelmespárt alakítanak, augusztus 21-én, a produkció párizsi premierje után egy francia bárban múlatták az időt, együtt. Hivatalosan a bűnügyi thriller promóciója miatt utaznak együtt, de ki tudja, talán nem csak a rajtuk kívül Regina King, Liev Schreiber, Matt Smith és Vincent D'Onofrio nevével fémjelzett mozifilm miatt töltik együtt a szabadidejüket is.

Forrás: Dave Benett Collection

A Dűne: Második rész színészét és a Batman színésznőjét, akik a Darren Aronofsky rendezte filmben szerelmespárt alakítanak, augusztus 21-én, csütörtökön, a közös filmjük franciaországi premierje után együtt látták szórakozni a párizsi Dragon bárban. A Page Six által közzétett fotókon látható, ahogy beszélgetnek és ölelkeznek. És miért ne tehetnék? Austin Butler és Zoë Kravitz is szingli. Mindketten 2024 végén szakítottak addigi párjaikkal, a színész Kaia Gerber modellel, Cindy Crawford lányával, a színésznő pedig Chaning Tatummal.