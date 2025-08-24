Megvan Hollywood új álompárja? — Egy bárban ölelkezve fotózták le Austin Butlert és Zoë Kravitzet

Austin Butler és Zoë Kravitz, akik a Rajtakapva című új közös filmjükben szerelmespárt alakítanak, augusztus 21-én, a produkció párizsi premierje után egy francia bárban múlatták az időt, együtt. Hivatalosan a bűnügyi thriller promóciója miatt utaznak együtt, de ki tudja, talán nem csak a rajtuk kívül Regina King, Liev Schreiber, Matt Smith és Vincent D'Onofrio nevével fémjelzett mozifilm miatt töltik együtt a szabadidejüket is.
Austin Butler és Zoë Kravitz nemcsak az új filmjüket népszerűsítik, de a közös kikapcsolódásra és pihenésre időt szakítanak a Rajtakapva sajtóturnéja közben.
A Dűne: Második rész színészét és a Batman színésznőjét, akik a Darren Aronofsky rendezte filmben szerelmespárt alakítanak, augusztus 21-én, csütörtökön, a közös filmjük franciaországi premierje után együtt látták szórakozni a párizsi Dragon bárban. A Page Six által közzétett fotókon látható, ahogy beszélgetnek és ölelkeznek. És miért ne tehetnék? Austin Butler és Zoë Kravitz is szingli. Mindketten 2024 végén szakítottak addigi párjaikkal, a színész Kaia Gerber modellel, Cindy Crawford lányával, a színésznő pedig Chaning Tatummal.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.