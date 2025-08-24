Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 24., vasárnap Bertalan

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Hollywood

Megvan Hollywood új álompárja? — Egy bárban ölelkezve fotózták le Austin Butlert és Zoë Kravitzet

Hollywood Zoe Kravitz Austin Butler szerelem
Life.hu
2025.08.24.
Új filmjük premierjéről szöktek el, és kötöttek ki egy bárban, ahol a két sztárt intim helyzetben fotózták le. Csak jó kollégák, barátok, vagy Austin Butler és Zoë Kravitz lehet Hollywood új álompárja?

Austin Butler és Zoë Kravitz, akik a Rajtakapva című új közös filmjükben szerelmespárt alakítanak, augusztus 21-én, a produkció párizsi premierje után egy francia bárban múlatták az időt, együtt. Hivatalosan a bűnügyi thriller promóciója miatt utaznak együtt, de ki tudja, talán nem csak a rajtuk kívül Regina King, Liev Schreiber, Matt Smith és Vincent D'Onofrio nevével fémjelzett mozifilm miatt töltik együtt a szabadidejüket is.

Austin Butler és Zoë Kravitz,
Austin Butler és Zoë Kravitz, akik a Rajtakapva című új közös filmjükben szerelmespárt alakítanak — Lehet, hogy az éleben is? 
Forrás: Dave Benett Collection

Austin Butler és Zoë Kravitz 

Austin Butler és Zoë Kravitz nemcsak az új filmjüket népszerűsítik, de a közös kikapcsolódásra és pihenésre időt szakítanak a Rajtakapva sajtóturnéja közben.

A Dűne: Második rész színészét és a Batman színésznőjét, akik a Darren Aronofsky rendezte filmben szerelmespárt alakítanak, augusztus 21-én, csütörtökön, a közös filmjük franciaországi premierje után együtt látták szórakozni a párizsi Dragon bárban. A Page Six által közzétett fotókon látható, ahogy beszélgetnek és ölelkeznek. És miért ne tehetnék? Austin Butler és Zoë Kravitz is szingli. Mindketten 2024 végén szakítottak addigi párjaikkal, a színész Kaia Gerber modellel, Cindy Crawford lányával, a színésznő pedig Chaning Tatummal

Freddie Mercury eltitkolt lánya megszólalt: így próbálja igazolni származását

Folytatódik a botrány a Queen legendás frontembere, Freddie Mercury körül. Egy nő, aki magát az énekes eltitkolt gyermekének vallja, könyvet adott ki, amelyben részletesen mesél állítólagos kapcsolatukról. Azt mondja, Mercury tizenöt éven át jelen volt az életében,és ezt naplókkal, valamint egy végrendeleti záradékkal is bizonyítani tudja.

Jessica Simpson megvadul a válása után: habzsolja a fiatalabb pasikat, de szigorú feltétei vannak

A válása után ismét szingli Jessica Simpson nem titkolja: nyitott az új kapcsolatokra, de egyelőre inkább csak könnyed kalandokra vágyik. Az énekesnő állítólag a fiatalabb férfiakhoz vonzódik nagyon erősen – ám mielőtt bármi történne, mindenkinek alá kell írnia egy szigorú titoktartási nyilatkozatot.

„Nem az én stílusom” — Malcolm McDowell köszöni, de nem kér a menyéből, Lily Collinsból

Lily Collins sokak kedvenc sorozata, az Emily Párizsban főhősnője a színészi tehetsége mellett arról is ismert, hogy Phil Collins lánya, és nem utolsósorban Malcolm McDowell színész menye. Előbbi apaszerepéből adódóan valószínűleg mindenért odavan, amit a lánya csinál, utóbbi azonban nincs mindig elragadtatva a színésznőtől.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu