Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előtte-utána

Mint a jó bor: középkorú sztárok, akik most sármosabbak, mint zsenge korukban

Getty Images - Karwai Tang
előtte-utána színész világsztárok
Nagy Kata
2025.09.07.
Van valami rettenetesen igazságtalan abban, hogy a pasik az idő múlásával egyre sármosabbak és vonzóbbak lesznek, míg mi nők... nos, sajnos nem egészen. Sebaj, legalább gyönyörködjünk azokban a középkorú sztárokban, akik nap mint nap bebizonyítják, hogy a kor csak egy szám és semmi jelentősége nincs!

Ezek a középkorú sztárok bebizonyították, hogy a silverfoxok mögött nyüszítve bújhatnak el a pelyhes állú huszonévesek! 

Egy középkorú sztár, Pedro Pascal
Hollywoodban népszerűbbek a középkorú sztárok, mint valaha. 
Forrás: Getty Images Europe

5 középkorú sztár, aki most éli fénykorát

Számtalanszor végighallgattuk már nagyszüleinktől ugyanazt a mondókát: Élvezd fiam a fiatalságot, mert hamar elrepül! De mi van akkor, ha ez egyáltalán nem baj, sőt, ahogy múlnak az évek, úgy nemesedünk és érünk, ami csak a javunkra válik? 

Ugyanis ezt látjuk ezeknek a sármos középkorú színészeknek a példáján, akik már nem kísérleteznek szőkített tincsekkel, fura hajzselékkel, vagy túlméretezett zakókkal, hanem pontosan tudják, hogy mi áll jól nekik és azt szemrebbenés nélkül meg is mutatják. 

Nézzük, kik azok a hollywoodi színészek, akik nap mint nap bebizonyítják, hogy az évek bizony vonzóbbá tehetnek. 

1. George Clooney 

George Clooney nagy utat járt be. Forrás:  Getty Images

Oké, nagyon cuki és szerethető volt a Vészhelyzetben is, de mióta ezüstrókává alakult, csak kapkodjuk a fejünket: ma már nemcsak egy egyszerű színész, hanem egy életérzés megtestesítője az ősz tincseivel és hamiskás mosolyával. 

2. Colin Firth

Colin Firth sármosabb, mint valaha. Forrás:  Getty Images

Ha Mark Darcy el tudta fogadni és szeretni Bridget Jonest, kik vagyunk mi, hogy kivetnivaló találjunk Firth deres hajában és szexi szarkalábaiban? Ahogy múlik az idő, úgy nyílik ki egyre inkább a visszafogott elegancia megtestesítője, aki mára az egyik legvonzóbb angol színésszé nőtte ki magát. 

3. Paul Rudd 

Paul Rudd minden bizonnyal megtalálta az örök fiatalság forrását. Forrás:  Getty Images

Paul a legtökéletesebb példája annak, mit tesz egy férfival az érettség: külsőre pontosan ugyanúgy néz ki, mint 30 évvel ezelőtt, azonban a szemeiből, a mozdulataiból és a kisugárzásából olyan magabiztosság és bölcsesség árad, hogy bármikor a védelmező karjaiba vetnénk magunkat. 

4. Keanu Reeves

Keanu Reeves, a magányos hős. Forrás:  Getty Images

Oké, Keanu Neóként is elképesztően vonzó volt, de mára megfontolt stílusának, titokzatosságának és szerethető természetének hála a legnagyobb hollywoodi ikonná nőtte ki magát. A hosszú haj, a fekete öltöny és a bánatos tekintet minden női szívet meglágyít, ezáltal pedig Reeves az élő példa, hogy egy titokzatos aura jóval többet ér, mint a fiatalos külső. 

5. Hugh Jackman 

Hugh Jackman sem az a cuki kissrác, akinek megismertük. Forrás:  Getty Images

Minden bizonnyal kevesen hitték volna a 90-es években, hogy a szemüveges szomszéd fiúból pár évtizeddel később egy izomkolosszus tesztoszteronbomba válik, és mégis! Jackman tényleg olyan, mint a jó bor és ahogy múlnak az évek, még mindig tudja új arcát mutatni! 

Atya világ! Hihetetlenül megöregedett a Taxi sármos sztárja

60 felett is sármos Hollywood szívtiprója – Keanu Reeves a mozigyár legemberibb karaktere

61 éves lett a színész, aki túl király arc a Hollywoodi celebjátszmákhoz

Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

Ezek a csókjelenetek mindannyiunk emlékezetébe bevésődtek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu