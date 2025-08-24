Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

A romantikus filmek a filmipar egyik legnagyobb ajándékai volt a nők számára, már ha nem számítjuk a sármos főhősöket. A rom-comok titka a drámai veszekedések, a grandiózus szerelmi vallomások és a humoros megszólalások mellett a csókjelenetekben rejlik. Összegyűjtöttük az ikonikus romantikus filmek csókjeleneteit, már csak az a kérdés, hogy felismered-e őket.

Te mennyire ismered a romantikus filmeket?

Te mennyire szereted a romantikus filmeket?

Generációtól függetlenül mind imádjuk a Micsoda nő!, a Mamma Mia, és a Szerelmünk lapjai típusú szerelmes filmeket. Van valami varázsa a rom-com moziélménynek, ami minden nőt elcsábít. A nagybetűs csók, ami miatt elolvadunk a moziban, amit újra és újra visszatekerünk a kedvenc filmjeinkben, és ami nélkül nem is igazi egy romantikus történet. Van, amelyik ikonikus, van, amelyik szívszorítóan meghitt, és van, amelyik egyszerűen felejthetetlen. De vajon te mennyire vagy otthon a rom-com filmek legemlékezetesebb csókjeleneteiben?