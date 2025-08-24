Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 24., vasárnap Bertalan

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kvíz

Felismered a romantikus filmet az ikonikus csókjelenet alapján? Teszteld, mekkora rajongó vagy

Northfoto - T.C.D / VISUAL Press Agency
kvíz csókjelenet romantikus film
Ki ne emlékezne a Micsoda nő! és a Szerelmünk lapjai ikonikus történeteire? De vajon te mennyire vagy nagy romantikusfilm-rajongó? Tölts ki a nagy csókjelenettesztünket, és megtudod az igazságot.

A romantikus filmek a filmipar egyik legnagyobb ajándékai volt a nők számára, már ha nem számítjuk a sármos főhősöket. A rom-comok titka a drámai veszekedések, a grandiózus szerelmi vallomások és a humoros megszólalások mellett a csókjelenetekben rejlik. Összegyűjtöttük az ikonikus romantikus filmek csókjeleneteit, már csak az a kérdés, hogy felismered-e őket.

romantikus filmek, rom com
Te mennyire ismered a romantikus filmeket?
Forrás: Profimedia

Te mennyire szereted a romantikus filmeket?

Generációtól függetlenül mind imádjuk a Micsoda nő!, a Mamma Mia, és a Szerelmünk lapjai típusú szerelmes filmeket. Van valami varázsa a rom-com moziélménynek, ami minden nőt elcsábít. A nagybetűs csók, ami miatt elolvadunk a moziban, amit újra és újra visszatekerünk a kedvenc filmjeinkben, és ami nélkül nem is igazi egy romantikus történet. Van, amelyik ikonikus, van, amelyik szívszorítóan meghitt, és van, amelyik egyszerűen felejthetetlen. De vajon te mennyire vagy otthon a rom-com filmek legemlékezetesebb csókjeleneteiben?

Tedd próbára magad a kvízben, és derítsd ki, hány romantikus filmet ismersz fel pusztán a nagy pillanat alapján!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Melyik romantikus vígjátékban van ez a csókjelenet?

 

Mennyire vagy otthon a csajos filmek világában? Teszteld magad Bridgettől Barbie-ig!

Szerelem, humor, bonyodalmak és romantika. Ha te is rajongsz a csajos filmekért, ez a kvíz neked készült! Sztárom a párom vagy akár Mamma Mia! – most itt az idő, hogy próbára tedd filmes tudásodat!

Melyik Disney-hercegnő vagy valójában? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg

Mindenkinek van egy örök kedvenc Disney-karaktere, de a tiéd vajon az mennyire passzol a személyiségedhez? Most kiderül!

Válassz a romantikus filmek közül és megmondjuk, mikor találkozol életed szerelmével

Te is imádod a romantikus filmeket és legszívesebben abban a világban élnél? Most megtudhatod, mikor jön el a te filmes pillanatod és mikor talál rád az igazi szerelem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu