John Wick

60 felett is sármos Hollywood szívtiprója – Keanu Reeves a mozigyár legemberibb karaktere

Getty Images - NurPhoto
John Wick Halhatatlanság színész
Pópity Balázs
2025.09.02.
61 éves lett, de megsem látszik rajta. A Matrix-szemüveg mögött még mindig egy érzékeny, zenélő, motorozó szomszéd srác lapul. Keanu Reeves még mindig a csúcson van.

Keanu Reeves élete egy valóra vált modern tündérmese. A filmsztár, akit a Matrix-ban és a John Wick-ben nyújtott alakításaiért a fél világ istenít,  szeptember 2-án tölti be a 61-et. A hollywoodi színész egy egész kultuszt is felépített maga köré: miközben ő Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, mindeddig sikerült megtartania a jó fej, szuper kedves szomszéd srác imidzsét és megvédeni a magánéletét a kíváncsiskodóktól. Keanu Reeves életkora ellenére ma is aktív és az egyik legfiatalosabb színész a Hollywoodi nagyágyúk között.

07 June 2024, Bavaria, Nuremberg: Keanu Reeves, bassist of the US rock band Dogstar, performs on stage at the open-air festival "Rock im Park". It is one of the biggest music festivals in Germany. The festival lasts until June 9. Photo: Daniel Karmann/dpa (Photo by Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images)
Keanu Reeves a basszusgitárjával a Dogstar zenekarban.
Forrás: Getty Images

Keanu Reeves - Egy fiú Bejrútból, aki Mercutióval kezdte

Magánéletéről keveset tudni, erről szinte soha nem beszél a sajtónak. Annyi biztos, hogy Keanu Charles Reeves 1964-ben született Libanonban. Édesanyja egy angol revütáncos, édesapja pedig kínai-hawaii származású. A keresztneve hawaiiul annyit tesz: „szellő a hegyek fölött”. Szülei válása után anyjával előbb New Yorkba, majd Torontóba költöztek. Itt kezdett jégkorongozni. Diszlexiával küzdött, ezért 1983-ban végül otthagyta a sulit egy színiiskoláért, ahol azonnal felfigyeltek a tehetségére. Itt játszotta Mercutiót a Rómeó és Júliában – nem is akárhogy.

Keanu Reves a Bill és Ted zseniális kalandjában
Forrás: Getty Images / Northfoto

Keanu Reeves pályafutása elején hamar megkapta az első filmes szerepeit

Első filmes szerepeit 1986-ban kapta: a Friss vér című sportdrámában kapott mellékszerepet, később a Féktelen folyóban főszereplőként kapott lehetőséget. A nagy áttörésre nem kellett sokat várni: 1989-ben jött a Bill és Ted zseniális kalandja című sci-fi vígjátékkal, amit a kritikusok ugyan nem tudtak értékelni, de a nézők szemében már a megjelenése pillanatában kultfilmmé vált. 1991-ben az Otthonom, Idaho című drámával bebizonyította, hogy mennyire jól tud brillírozni komolyabb szerepekben is.

Keanu Reaves a Matrixban (fent), a Constatntine, a démonvadászban (balra lent) ls a John Wickben (jobbra lent).
Forrás: Northfoto / Profimedia

Milyen szerepekkel vált híressé Keanu Reeves? 

A ’90-es évek elején Keanu Reeves akcióhősként is bemutatkozott. A Holtpont (1991) és a Féktelenül (1994) után egy időre megtorpant a karrierje, de 1997-ben Az ördög ügyvédje újra feltette a térképre. Innen már csak egy piros kapszula választotta el attól, hogy belépjen a filmtörténelembe. 1999-ben megkapta a Mátrix főszerepét, ami nagyon hamar filmklasszikussá vált és a modern akciófilm-csinálás új mércéje lett. A kritikusok szerint Neo szerepét mintha kifejezetten rá írták volna. A trilógia (Újratöltve, Forradalmak) kultuszfilmmekké váltak, Keanu pedig Hollywood legjobban kereső színészévé lett. 2000–2010 között több műfajban is próbálkozott (romantikus: Édes november, misztikus: Constantine, sci-fi: Amikor megállt a Föld), de ezek nem hoztak akkora sikereket. 2014-ben újra főszerepet kapott akcióhősként, ezúttal bérgyilkost alakítva. A John Wick-filmek nemcsak kasszát robbantottak, de egyúttal visszahozták Keanut a hollywoodi elitbe. Ma már mindenki tudja: ha a kutyának baja esik, John Wick eljön és könyörtelenül bosszút áll.

Keanu Reeves motoron és egy jótékonysági eseményen. 

Keanu Reeves a színész, model, zenész, író, emberbarát – és nagyon nem celeb

Keanu Reves amilyen sikeres, olyan szerény: 2019-ben lett a Saint Laurent arca és habár a vagyona dollármilliárdokban mérhető, a mai napig szokása, hogy a forgatások végén a gázsija egy részét és a stábtól kapott ajándékokat szétosztja a többi szereplő között, mert szerinte igazságtalanul nagy az összeg és a jutalom, amit kap. Már ezzel is kiérdemelte a "Hollywood legjobb fej híressége" címet, de ezen felül rendszeresen adakozik, többek között leukémiás gyermekekért küzdő és a rák kutatására létrejött alapítványok javára. Keanu nemcsak színészi tehetséggel van megáldva: a két évvel ezelőtt feltámasztott, 20 évig téliálmot alvó Dogstar nevű bandában basszusgitározik, emellett rendezett filmet is (A tai chi harcosa), és nemrég egy Alexandra Granttel közösen írt könyve is megjelent, aki nem mellesleg a párja. A Sonic, a sündisznó 3. részében kapott szinkron szerepet is.  Jennifer Syme, egykori kedvese elvesztése után hosszú éveken át magányosan élt, de mindebből a világ csak keveset érzékelt. Ma is visszafogottan él, nem költ luxuscikkekre, buddhizmust gyakorol és motorral jár a forgatásokra. 

Keanu Reaves Jennifer Syme temetésén (balra) és Alexandra Grant oldalán (jobbra)
Forrás: Getty Images / Profimedia

Keanu Reeves 61 éves – de tényleg számít ez a szám bármit is?

A Keanu Reeves rajongók szerint egyáltalán nem. A színész ma is aktív: jön a John Wick 5, egy Ballerina spin-off, valamint egy új regény is tervben van. A kultusz pedig nemcsak a filmeknek, hanem a személyének is szól: ő az a híresség, aki nem felejtette el, hogy honnan jött és ha csak lehet, kerüli a felhajtást. Boldog születésnapot, Keanu!

Keanu Reeves attending the world premiere of the Ballerina, at Cineworld Leicester Square, London. Picture date: Thursday May 22, 2025.
Keanu reeves a ballerina világpremierjén
Forrás: Northfoto / PA Wire

