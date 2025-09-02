60 felett is sármos Hollywood szívtiprója – Keanu Reeves a mozigyár legemberibb karaktere

Keanu Reeves élete egy valóra vált modern tündérmese. A filmsztár, akit a Matrix-ban és a John Wick-ben nyújtott alakításaiért a fél világ istenít, szeptember 2-án tölti be a 61-et. A hollywoodi színész egy egész kultuszt is felépített maga köré: miközben ő Hollywood egyik legjobban fizetett színésze, mindeddig sikerült megtartania a jó fej, szuper kedves szomszéd srác imidzsét és megvédeni a magánéletét a kíváncsiskodóktól. Keanu Reeves életkora ellenére ma is aktív és az egyik legfiatalosabb színész a Hollywoodi nagyágyúk között.

Keanu Reeves a basszusgitárjával a Dogstar zenekarban.

Forrás: Getty Images

Keanu Reeves - Egy fiú Bejrútból, aki Mercutióval kezdte

Magánéletéről keveset tudni, erről szinte soha nem beszél a sajtónak. Annyi biztos, hogy Keanu Charles Reeves 1964-ben született Libanonban. Édesanyja egy angol revütáncos, édesapja pedig kínai-hawaii származású. A keresztneve hawaiiul annyit tesz: „szellő a hegyek fölött”. Szülei válása után anyjával előbb New Yorkba, majd Torontóba költöztek. Itt kezdett jégkorongozni. Diszlexiával küzdött, ezért 1983-ban végül otthagyta a sulit egy színiiskoláért, ahol azonnal felfigyeltek a tehetségére. Itt játszotta Mercutiót a Rómeó és Júliában – nem is akárhogy.

Keanu Reves a Bill és Ted zseniális kalandjában

Forrás: Getty Images / Northfoto

Keanu Reeves pályafutása elején hamar megkapta az első filmes szerepeit

Első filmes szerepeit 1986-ban kapta: a Friss vér című sportdrámában kapott mellékszerepet, később a Féktelen folyóban főszereplőként kapott lehetőséget. A nagy áttörésre nem kellett sokat várni: 1989-ben jött a Bill és Ted zseniális kalandja című sci-fi vígjátékkal, amit a kritikusok ugyan nem tudtak értékelni, de a nézők szemében már a megjelenése pillanatában kultfilmmé vált. 1991-ben az Otthonom, Idaho című drámával bebizonyította, hogy mennyire jól tud brillírozni komolyabb szerepekben is.

Keanu Reaves a Matrixban (fent), a Constatntine, a démonvadászban (balra lent) ls a John Wickben (jobbra lent).

Forrás: Northfoto / Profimedia

Milyen szerepekkel vált híressé Keanu Reeves?

A ’90-es évek elején Keanu Reeves akcióhősként is bemutatkozott. A Holtpont (1991) és a Féktelenül (1994) után egy időre megtorpant a karrierje, de 1997-ben Az ördög ügyvédje újra feltette a térképre. Innen már csak egy piros kapszula választotta el attól, hogy belépjen a filmtörténelembe. 1999-ben megkapta a Mátrix főszerepét, ami nagyon hamar filmklasszikussá vált és a modern akciófilm-csinálás új mércéje lett. A kritikusok szerint Neo szerepét mintha kifejezetten rá írták volna. A trilógia (Újratöltve, Forradalmak) kultuszfilmmekké váltak, Keanu pedig Hollywood legjobban kereső színészévé lett. 2000–2010 között több műfajban is próbálkozott (romantikus: Édes november, misztikus: Constantine, sci-fi: Amikor megállt a Föld), de ezek nem hoztak akkora sikereket. 2014-ben újra főszerepet kapott akcióhősként, ezúttal bérgyilkost alakítva. A John Wick-filmek nemcsak kasszát robbantottak, de egyúttal visszahozták Keanut a hollywoodi elitbe. Ma már mindenki tudja: ha a kutyának baja esik, John Wick eljön és könyörtelenül bosszút áll.