Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
házasság

Videón Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: megható pillanatok a felvételen

házasság Mikes Anna Krausz Gábor esküvő Krausz Gábor esküvő
Life.hu
2025.09.07.
Szombaton házasodott össze Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárpár körülbelül száz vendég előtt tett fogadalmat, a nagy napról videó is készült.

Ahogy a Bors nyomán megírtuk, szombaton mondta ki egymásnak a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárszakács és a Dancing With the Stars táncosa egy mesés vidéki kúriában tartották az esküvőjüket, ahová csak a családot és baráti körüket hívták meg. A lap információi szerint az Anna, aki egy Demeter Richárd-ruhát viselt, férje vezetéknevét is felvette, így most már hivatalosan Krausz-Mikes Annának hívják.

Krausz Gábor esküvő MIkes Anna
Krausz Gábor és Mikes Anna szombaton összeházasodtak
Forrás: Bors

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: a pár és a násznép virradatig bulizott

Krausz Gábor esküvőjének Mikes Annával talán legmeghatóbb pillanata volt, amikor koszorúslányok között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket. Az első hitvesi csókot a násznép ovációja fogadta. Ezt követően az ifjú pár arra kérte a násznépet, hogy ne álljanak sorba külön-külön a gratulációkhoz, inkább egyszerre, hangosan köszöntsék őket. Úgy tudni a pár és sztárvendégei hajnalig buliztak, később mutatjuk a lagzi részleteit és Anna menyecskeruháját is. 

Krausz Gábor  januárban a Maldív-szigeteken kérte meg Mikes Anna kezét, aki csodálatos gyűrűjét, amely nagyon hasonlít Diana és Katalin esküvői gyűrűjére az Instagramon is megmutatta. 

@borsonline

Krausz Gábor feleségül vette Mikes Annát Megtörtént a házasságkötés! Krausz Gábor elvette szerelmét, Mikes Annát! Az esküvőt vidéken, festői környezetben tartották. Anna egy csodás 8 méteres uszályos ruhában vonult be Gábor elé. #bors #krauszgábor#mikesanna #esküvő #lakodalom

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu