Videón Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője: megható pillanatok a felvételen

Ahogy a Bors nyomán megírtuk, szombaton mondta ki egymásnak a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárszakács és a Dancing With the Stars táncosa egy mesés vidéki kúriában tartották az esküvőjüket, ahová csak a családot és baráti körüket hívták meg. A lap információi szerint az Anna, aki egy Demeter Richárd-ruhát viselt, férje vezetéknevét is felvette, így most már hivatalosan Krausz-Mikes Annának hívják.
Krausz Gábor esküvőjének Mikes Annával talán legmeghatóbb pillanata volt, amikor koszorúslányok között lépdelő Hannaróza átadta édesapjának és Annának a gyűrűket. Az első hitvesi csókot a násznép ovációja fogadta. Ezt követően az ifjú pár arra kérte a násznépet, hogy ne álljanak sorba külön-külön a gratulációkhoz, inkább egyszerre, hangosan köszöntsék őket. Úgy tudni a pár és sztárvendégei hajnalig buliztak, később mutatjuk a lagzi részleteit és Anna menyecskeruháját is.
Krausz Gábor januárban a Maldív-szigeteken kérte meg Mikes Anna kezét, aki csodálatos gyűrűjét, amely nagyon hasonlít Diana és Katalin esküvői gyűrűjére az Instagramon is megmutatta.
