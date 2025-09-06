Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: ebben a ruhában tündökölt a menyasszony - Exkluzív fotók!

Szombat este végre kimondta egymásnak a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárpár mostantól férj és feleség. A Bors információi szerint az újdonsült feleség még a férje vezetéknevét is felvette, így most már hivatalosan Krausz Mikes Anna a neve. Sztárok hada vett részt a ceremónián, és hatalmas szerepet kapott a sztárséf kislánya Hannaróza is. Mutatjuk Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjének szívmelengető részleteit.
A lap egyik újságírója vendégként vett részt a titokzatos esküvőn, tőle tudtuk meg, hogy a szertartás során Krausz Gábor kislánya Hannaróza hozta a gyűrűket az oltárhoz 3 koszorúslány társaságában, majd ő adta át az ékszereket a pár tagjainak. Ezután Gábor és Anna kimondta egymásnak a boldogító igent, majd szentesítették az esküjüket a másik felé, így Isten és ember színe előtt is házastársakká váltak.
A ceremónia során Krausz Mikes Anna egy Demeter Ricsi esküvői ruhát viselt, amelyhez egy 8 méteres uszály is tartozott. Gábor, valamint a násznép szava is elakadt, amikor Anna elsétált a padok között ebben a csodában:
Ha kíváncsiak vagytok a ceremónia további részleteire, vagy arra, hogy milyen sztárvendégek nézték végig személyesen a sztárpár fogadalmát, akkor a Bors helyszíni tudósítását ide kattintva tudjátok elolvasni.
