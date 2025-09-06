Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
boldogító igen

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: ebben a ruhában tündökölt a menyasszony - Exkluzív fotók!

boldogító igen Krausz Gábor esküvő menyasszonyi ruha Mikes Anna
Life.hu
2025.09.06.
Összeházasodott a Dancing With the Stars álompárja. Mutatjuk a páratlan fotókat Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjéről.

Szombat este végre kimondta egymásnak a boldogító igent Krausz Gábor és Mikes Anna. A sztárpár mostantól férj és feleség. A Bors információi szerint az újdonsült feleség még a férje vezetéknevét is felvette, így most már hivatalosan Krausz Mikes Anna a neve. Sztárok hada vett részt a ceremónián, és hatalmas szerepet kapott a sztárséf kislánya Hannaróza is. Mutatjuk Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjének szívmelengető részleteit.

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: ilyen gyönyörű menyasszony volt Mikes Anna
Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője: ilyen gyönyörű menyasszony volt Mikes Anna
Fotó: Máté Krisztián/BORS

Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjén Hannaróza vitte a gyűrűket

A lap egyik újságírója vendégként vett részt a titokzatos esküvőn, tőle tudtuk meg, hogy a szertartás során Krausz Gábor kislánya Hannaróza hozta a gyűrűket az oltárhoz 3 koszorúslány társaságában, majd ő adta át az ékszereket a pár tagjainak. Ezután Gábor és Anna kimondta egymásnak a boldogító igent, majd szentesítették az esküjüket a másik felé, így Isten és ember színe előtt is házastársakká váltak.

Mikes Anna menyasszonyi ruhája egy valódi csoda volt

A ceremónia során Krausz Mikes Anna egy Demeter Ricsi esküvői ruhát viselt, amelyhez egy 8 méteres uszály is tartozott. Gábor, valamint a násznép szava is elakadt, amikor Anna elsétált a padok között ebben a csodában:

Krausz Mikes Anna menyasszonyi ruhája
Krausz Mikes Anna menyasszonyi ruhája
Forrás: Bors/Máté Krisztián

Ha kíváncsiak vagytok a ceremónia további részleteire, vagy arra, hogy milyen sztárvendégek nézték végig személyesen a sztárpár fogadalmát, akkor a Bors helyszíni tudósítását ide kattintva tudjátok elolvasni.

Megjöttek az első fotók Mikes Anna és Krausz Gábor esküvőjéről

20 hónapja vártuk, most elérkezett a pillanat: egybekel az álompár. Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője szombat délután vette kezdetét.

Kiderült a titok: Ma tartják Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjét

Végre egybekel az álompár. A Dancing With the Stars-ban egy ország szeme láttára született meg Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme, a kapcsolatuk pedig ma új szintre lép.

Milliókba kerülhetett Mikes Anna eljegyzési gyűrűje — Katalin hercegné is hasonlót visel

Maldív-szigeteki nyaralásuk során jegyezte el szerelmét Krausz Gábor. Mikes Anna egy gyönyörű kék kővel díszített gyűrűt kapott a séftől, ami kísértetiesen hasonlít Diana és Katalin hercegné eljegyzési gyűrűjére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu