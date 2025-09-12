Miley Cyrus exe Liam Hemsworth megkérte a barátnője kezét - fotó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Örömteli hírek érkeztek a tengerentúlról: Miley Cyrus exférje eljegyezte a barátnőjét. Liam Hemsworth egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg Gabriella Brooks kezét.

Hatalmas a boldogság a Hemsworth család háza táján: 5 évvel a válása után ugyanis újra esküvőre készül a sármos színészekből álló família legifjabb tagja Liam Hemsworth. Az új Vaják és szerelme Gabriella Brooks nemsokkal azután jött össze, hogy Liam és Miley Cyrus szakított egymással - szúrta ki a People. Az ifjú menyasszony egy romantikus páros fotóval osztotta meg örömét a nagy világgal:

Liam Hemsworth eljegyezte a szerelmét Gabriella Brooks-ot
Liam Hemsworth eljegyezte a szerelmét Gabriella Brooks-ot
Forrás: Instagram/Gabriella_Brooks

Liam Hemsworth és a barátnője nem sokkal a szakítás után talált egymásra

A lap információi szerint nem sokáig szomorkodott Liam Hemsworth a 2019-es viharos szakítása után, ugyanis még abban az évben lencsevégre kapták őt, miközben kéz a kézben villásreggelizett a későbbi menyasszonyával egy ausztrál étteremben. Liam és a partnere Gabriella Brooks - aki szintén színészként tevékenykedik - már azelőtt egy párt alkotott, hogy Liam és Miley hivatalosan elvált egymástól 2020-ban. Azóta többször is üzengetett egymásnak a médián keresztül a popénekesnő és a színész, de most úgy látszik, hogy végre véget ér köztük a harc, miután mind a ketten megtalálták a boldogságot más mellett.

Most Liam 29 éves menyasszonya az Instagram-oldalán árulta el, hogy eljegyezte őt a szerelme, és megosztott egy fotót a hatalmas gyémántgyűrűről is, ami az ujjára került. Ha kíváncsiak vagytok Liam Hemsworth eljegyzési fotóira, azokat itt tudjátok végignézni:

