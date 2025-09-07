Sztárok, akik hatalmasat glow upoltak a szakítás után – FOTÓK

Úgy tűnik, a szerelem vége néha nem összetör, hanem egyenesen szárnyakat ad, no meg egy brutális glow upot. Mutatjuk, mely sztárok lettek szexibbek, mint valaha a szakítás után.
A szerelem vége általában könnyekkel, pizzás dobozokkal és drámai lejátszási listákkal jár - kivéve, ha világsztár vagy, aki a heartbreakből divatpillanatot csinál. Hollywoodban ugyanis úgy tűnik, minél csúnyább a szakítás, annál látványosabb a glow up.
Nézzük, kik léptek a vörös szőnyegre új frizurával, új energiával, és olyan aurával, mintha szingli istennők lennének.
Shakira és Gerard Piqué szakítása talán az egyik legnagyobb celebdrámát hozta az elmúlt években. A focista hűtlensége után Shakira azonban nem maradt ám a háttérben. A szakításból világszintű zenei visszatérés lett. A Latin Grammy vörös szőnyegén úgy tündökölt, mintha nem mínusz egy focistát, hanem plusz tíz év fiatalságot szerzett volna. A rajongók szerint Shakira most erősebb, mint valaha. És ugyebár ez még a hasizmán is látszik.
Orlando Bloomot sokáig inkább Katy Perry szerelmeként emlegették, mintsem komoly színészként. A pletykák szerint a nyugodt családi életben kicsit eltunyult Katy mellett – de aztán jött egy filmszerep, amihez konkrétan kigyúrta, pontosabban lefogyasztotta és újraépítette magát. A The Cut kedvéért hónapokig tonhalon és uborkán élt. Mondanunk se kell, elég erős lett a változás.
Miley és Liam Hemsworth kapcsolata annyira hosszú volt, hogy már szinte Hollywood történelmének része – egészen 2019-ig tartott a tündérmese, amikor végleg elváltak útjaik. Miley viszont nem sírdogált: a „Flowers” című száma igazi szakítási himnusz lett, ő maga pedig rövid frizurával és bőrkabátban tért vissza. Az új énjében egyszerre van jelen a rockos vagányság és a popdíva kisugárzása – Liam pedig valószínűleg azóta is bánja.
Sabrina Carpenter nevét jó ideig Barry Keoghannel azonosítottuk, a páros 2024 elején került a reflektorfénybe, majd a szakításuk után minden szem Sabrinára szegeződött. És lássuk be: jogosan. Az „Espresso” korszakban Sabrina nemcsak a toplistákon robbantott, hanem stílusban is. A vörös szőnyegen olyan magabiztossággal vonul, hogy senki sem a szakítását, inkább a glow upját emlegeti.
Talán övé a leglátványosabb átalakulás. Ariana Grande 2020-ban ment férjhez Dalton Gomez ingatlanügynökhöz, a kapcsolat azonban 2023-ban zátonyra futott. Sokan azt gondolták, Ariana megtörik – helyette viszont új szintre emelte az ikonikus high ponytail-miniruha kombót. A „Yes, And?” korszakban olyan friss, energikus és dögös, hogy a rajongók szerint még soha nem ragyogott ennyire.
