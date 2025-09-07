Sztárok, akik hatalmasat glow upoltak a szakítás után – FOTÓK

Úgy tűnik, a szerelem vége néha nem összetör, hanem egyenesen szárnyakat ad, no meg egy brutális glow upot. Mutatjuk, mely sztárok lettek szexibbek, mint valaha a szakítás után.

Több sztár is hatalmasat glow upolt a szakítás után, de talán Ariana Grande a legnagyobbat.

Glow up alert: így ragyognak ezek a sztárok a szakítás után

A szerelem vége általában könnyekkel, pizzás dobozokkal és drámai lejátszási listákkal jár - kivéve, ha világsztár vagy, aki a heartbreakből divatpillanatot csinál. Hollywoodban ugyanis úgy tűnik, minél csúnyább a szakítás, annál látványosabb a glow up.

Nézzük, kik léptek a vörös szőnyegre új frizurával, új energiával, és olyan aurával, mintha szingli istennők lennének.

Shakira – „Waka Waka” után újra a világ csúcsán

Shakira a szakítása óta napról napra egyre fiatalodik.

Shakira és Gerard Piqué szakítása talán az egyik legnagyobb celebdrámát hozta az elmúlt években. A focista hűtlensége után Shakira azonban nem maradt ám a háttérben. A szakításból világszintű zenei visszatérés lett. A Latin Grammy vörös szőnyegén úgy tündökölt, mintha nem mínusz egy focistát, hanem plusz tíz év fiatalságot szerzett volna. A rajongók szerint Shakira most erősebb, mint valaha. És ugyebár ez még a hasizmán is látszik.

Orlando Bloom – Újrakezdésből A-listás stílusikon

Orlando Bloom nem csak kigyúrta magát, hanem mintha a vonásai is kisimúltak volna.

Orlando Bloomot sokáig inkább Katy Perry szerelmeként emlegették, mintsem komoly színészként. A pletykák szerint a nyugodt családi életben kicsit eltunyult Katy mellett – de aztán jött egy filmszerep, amihez konkrétan kigyúrta, pontosabban lefogyasztotta és újraépítette magát. A The Cut kedvéért hónapokig tonhalon és uborkán élt. Mondanunk se kell, elég erős lett a változás.

Miley Cyrus – Amikor a szakításból sláger lesz

Miley Cyrusnak már csak a mosolyán is látszik a hatalmas változás.

Miley és Liam Hemsworth kapcsolata annyira hosszú volt, hogy már szinte Hollywood történelmének része – egészen 2019-ig tartott a tündérmese, amikor végleg elváltak útjaik. Miley viszont nem sírdogált: a „Flowers” című száma igazi szakítási himnusz lett, ő maga pedig rövid frizurával és bőrkabátban tért vissza. Az új énjében egyszerre van jelen a rockos vagányság és a popdíva kisugárzása – Liam pedig valószínűleg azóta is bánja.

Sabrina Carpenter – Disney-lányból díva