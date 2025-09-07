Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Ariana Grande

Sztárok, akik hatalmasat glow upoltak a szakítás után – FOTÓK

Getty Image - Christopher Polk
Ariana Grande kinézet szakítás sztár
Hajdú Viktória
2025.09.07.
Van, aki egy szakítás után pizzával és Netflixszel gyógyítja a sebeit, és van, aki vörös szőnyeges ikonként támad fel a hamvaiból. Ezek a sztárok bebizonyították, néha egy szakítás a legjobb dolog, ami történhetett velünk. Az ex helyett pedig jött a glow up és a világ csak ámul.

Úgy tűnik, a szerelem vége néha nem összetör, hanem egyenesen szárnyakat ad, no meg egy brutális glow upot. Mutatjuk, mely sztárok lettek szexibbek, mint valaha a szakítás után.

sztár, ariana grande, glow up, szakítás
Több sztár is hatalmasat glow upolt a szakítás után, de talán Ariana Grande a legnagyobbat. 
Forrás:  Getty Images

Glow up alert: így ragyognak ezek a sztárok a szakítás után

A szerelem vége általában könnyekkel, pizzás dobozokkal és drámai lejátszási listákkal jár - kivéve, ha világsztár vagy, aki a heartbreakből divatpillanatot csinál. Hollywoodban ugyanis úgy tűnik, minél csúnyább a szakítás, annál látványosabb a glow up. 

Nézzük, kik léptek a vörös szőnyegre új frizurával, új energiával, és olyan aurával, mintha szingli istennők lennének.

Shakira – „Waka Waka” után újra a világ csúcsán

Shakira a szakítása óta napról napra egyre fiatalodik.
Shakira a szakítása óta napról napra egyre fiatalodik. 
Forrás:  Getty Images

Shakira és Gerard Piqué szakítása talán az egyik legnagyobb celebdrámát hozta az elmúlt években. A focista hűtlensége után Shakira azonban nem maradt ám a háttérben. A szakításból világszintű zenei visszatérés lett. A Latin Grammy vörös szőnyegén úgy tündökölt, mintha nem mínusz egy focistát, hanem plusz tíz év fiatalságot szerzett volna. A rajongók szerint Shakira most erősebb, mint valaha. És ugyebár ez még a hasizmán is látszik.

Orlando Bloom – Újrakezdésből A-listás stílusikon

Orlando Bloom nem csak kigyúrta magát, hanem mintha a vonásai is kisimúltak volna. 
Forrás:  Getty Images

Orlando Bloomot sokáig inkább Katy Perry szerelmeként emlegették, mintsem komoly színészként. A pletykák szerint a nyugodt családi életben kicsit eltunyult Katy mellett – de aztán jött egy filmszerep, amihez konkrétan kigyúrta, pontosabban lefogyasztotta és újraépítette magát. A The Cut kedvéért hónapokig tonhalon és uborkán élt. Mondanunk se kell, elég erős lett a változás.

Miley Cyrus – Amikor a szakításból sláger lesz

Miley Cyrusnak már csak a mosolyán is látszik a hatalmas változás. 
Forrás:  Getty Images

Miley és Liam Hemsworth kapcsolata annyira hosszú volt, hogy már szinte Hollywood történelmének része – egészen 2019-ig tartott a tündérmese, amikor végleg elváltak útjaik. Miley viszont nem sírdogált: a „Flowers” című száma igazi szakítási himnusz lett, ő maga pedig rövid frizurával és bőrkabátban tért vissza. Az új énjében egyszerre van jelen a rockos vagányság és a popdíva kisugárzása – Liam pedig valószínűleg azóta is bánja.

Sabrina Carpenter – Disney-lányból díva

Sabrina Carpenter sokkal merészebb lett és fogyott is a nagy szakítás után. 
Forrás:  Getty Images

Sabrina Carpenter nevét jó ideig Barry Keoghannel azonosítottuk, a páros 2024 elején került a reflektorfénybe, majd a szakításuk után minden szem Sabrinára szegeződött. És lássuk be: jogosan. Az „Espresso” korszakban Sabrina nemcsak a toplistákon robbantott, hanem stílusban is. A vörös szőnyegen olyan magabiztossággal vonul, hogy senki sem a szakítását, inkább a glow upját emlegeti.

Ariana Grande – Bye, Dalton, hello glow up

Ariana Grande mintha egy teljesen új emberé vált volna a válása után. 
Forrás: instagram/getty images

Talán övé a leglátványosabb átalakulás. Ariana Grande 2020-ban ment férjhez Dalton Gomez ingatlanügynökhöz, a kapcsolat azonban 2023-ban zátonyra futott. Sokan azt gondolták, Ariana megtörik – helyette viszont új szintre emelte az ikonikus high ponytail-miniruha kombót. A „Yes, And?” korszakban olyan friss, energikus és dögös, hogy a rajongók szerint még soha nem ragyogott ennyire. 

Brutális vagyonnal rendelkezik az Amerikai pite Stiflerje: a színész maga vallotta be, mennyit keres és mennyit költ

Az Amerikai pite színésze, Seann William Scott a napokban benyújtott egy nyilatkozatot a bíróságra, melyben azt részletezi, hogy milyen bevételei és kiadásai vannak havonta. Tette mindezt a válása miatt, Williams ugyanis éppen a kislánya láthatásáért küzd.

Csajok figyelem: Austin Butler lehetetlenül kockás hasat villantott - Fotó!

A Dűne sztárja valószínűleg a konditeremben töltötte az elmúlt három évet. Austin Butler a legújabb fotói alapján nagy mennyiségű, kőkemény izmot pakolt magára egy címlapszerep kedvéért.

Sophie Turner bevallotta: miatta bontotta fel az eljegyzését a hollywoodi sztárpár

Sophie Turner elmesélte, hogyan okozta egy sztárpár szakítását a Trónok harca sorozat egyik afterpartyján. A színésznő azt mondja, nem szándékosan tette tönkre kollégái szerelmét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu