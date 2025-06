Miley Cyrus "kóbor állatként" hivatkozott exére − Újabb vita a láthatáron?

Valószínűleg nincs olyan ember, akinek a volt kapcsolatáról ne csúszott volna ki valami kevésbé szofisztikált megjegyzés egy pohár bor után. Nos, Miley Cyrusnál ehhez nem kell bor, csak egy interjú.

Miley Cyrus újra kilőtte a bombát Liam felé.

Forrás: GC Images

„Úgy kapta a találatokat, mint egy kóbor állat” – Miley Cyrus és a régi sérelmek újratöltve

A popikon a David Letterman-féle My Next Guest Needs No Introduction legújabb epizódjában nosztalgiázott zenei pályafutása hullámvasútjáról – de az érzelmi kanyaroknál nem tudta megállni, hogy ne említse meg Liam Hemsworth nevét. Persze csak közvetve, egy kiszólással:

„Néha úgy érzem, Liam csak úgy kapta az oldalról jövő támadásokat, mint egy kóbor állat.” Hát, ha ez nem a legcukibb becenév, amit valaha egy exkapott…

A Page Six cikke szerint, Miley állítólag csak viccnek szánta a megjegyzést, de az internet – nos, az sosem tudja csak viccnek venni az ilyesmit. Máris megindultak a mémek, a fan-elméletek, és természetesen a #JusticeForLiam hashtag is új erőre kapott.

De hogy vajon tényleg egy újabb nyilvános csipkelődés tanúi vagyunk, vagy csak egy szarkasztikus elszólásról van szó, azt talán csak Miley stylistja tudja biztosan. Egy dolog viszont tény: Cyrus továbbra is remekül ért ahhoz, hogy úgy reflektáljon a múltra, hogy közben mindenki a jelenben rágódik rajta. És hogy Liam mit szól mindehhez? Valószínűleg ausztrál nyugalmával épp egy szörfdeszkán áll valahol, miközben fogalma sincs, hogy a net épp őt sajnálja – vagy rajta nevet.

Miley és Liam sztorija újra és újra visszatér, mint egy jól megírt sorozat karakterei. Csak épp itt a cliffhanger mindig egy Insta-sztori vagy egy interjú félmondata. És mi, nézők, továbbra sem tudunk ellenállni az újabb epizódnak.