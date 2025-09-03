Miley Cyrus szerint az anyja tehet róla, hogy mindig csalódott a pasikban

Kész szappanopera a Cyrus család magánélete az elmúlt években. Minden azzal kezdődött, hogy Miley Cyrus mindössze két évnyi házasság után elvált Liam Hemsworth-től 2020-ban. A viharos szakításuk, majd az énekesnő ezt követő rövid kapcsolatai évekig foglalkoztatta a bulvársajtót, azonban 2022-ben tettek róla a szülei, hogy ők kerüljenek a középpontba. Billy Ray Cyrus, és a felesége Tish Cyrus ugyanis ledobta az atomot, amikor bejelentette, hogy 19 évnyi házasság után elválnak egymástól. Ráadásul kiderült, hogy egy harmadik fél miatt ment tönkre a kapcsolatuk.
A fiatal énekesnő előtt nem sok jó példa volt a családjában arról, hogy hogyan kell egy tartós és érzelemdús kapcsolatot fenntartani, ugyanis a szülei négyszer is szakítottak egymással a 2000-es években, mire eljutottak arra a pontra, hogy 2022-ben két évnyi különélés után végleg elváltak egymástól. Ráadásul néhány hónappal később már mindkettejüknek új párja volt, Miley Cyrus anyukája például 2023-ban feleségül ment Dominic Purcellhez. Azonban ezután sem csitultak el a botrányok, Tish Cyrus ugyanis felrobbantotta a netet, amikor véletlenül kibökte, hogy az exférje megcsalta őt 2020-ban Liz Hurleyvel, azóta pedig össze is jött egymással a két szerető. Ezek után nem csodálkozunk, hogy miért nyilatkozta Miley Cyrus a héten azt, hogy a szülei hibája, hogy rossz a magánélete.
Miley Cyrus a PageSixnek árulta el, hogy milyen randizási tanácsot adott neki kiskorában az édesanyja.
Anyám mindig azt mondta nekem, hogy válasszak egy igazi rosszfiút magamnak, mert ők a legdögösebbek. Hát ez nem bizonyult egy jó tanácsnak, és jó pár év kellett hozzá, hogy túl legyek rajtuk. Amikor megkérdeztem tőle, hogy miért jó, ha összetörik a szívemet, arra azt felelte, hogy így is úgyis szakítás lesz a vége, legalább addig láthattam egy k*baszottul dögös testet. A nehezebbik úton kellett megtanulnom, hogy amit anya tanított nekem, az nem járható.
- zárta sorait az énekesnő, aki jelenleg Maxx Morandoval kavar, aki egy nála 6 évvel fiatalabb feltörekvő zenész.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.