Liz Hurley először beszélt a szerelméről, mióta nyilvánosságra került a félrelépésük

Hiába a rengeteg támadás és kritika, Liz Hurley és Billy Ray Cyrus boldogabb, mint valaha. Hollywood új álompárja együtt töltötte a nyarat Angliában, és most a színésznő arról beszélt, hogy esténként semmi másra nem vágyik, csak hogy a párjához bújva aludhasson el. Úgy látszik, hogy a kapcsolatukat csak még erősebbé tette, hogy Billy exfelesége Tish Cyrus áprilisban kiborította a bilit és elárulta, hogy a házasságuk alatt Liz Hurley a férje szeretője volt.

Egy félrelépéssel kezdődött, szerelemmel folytatódott Liz Hurley és Billy Ray Cyrus kapcsolata

Liz Hurley még sosem volt ilyen boldog

A színésznő a Mirrornak árulta el, hogy az elmúlt egy év élete egyik legintenzívebb időszaka volt, ugyanis rengeteg munkája és jótékonysági rendezvénye volt, ezeken felül pedig szeptemberben elkezdődött az új valóságshowja is, amiben egy elhunyt örökösnőt játszik. Ezek mellett nem gondolta volna, hogy lesz ideje a szerelemre, de az év elején Billy Ray Cyrussal villámsebesen találtak egymásra, azóta pedig úgy hozta az élet, hogy összeköltöztek Angliában.

Általában reggel 7-től este 7-ig dolgozom, így a nap végén már nem vágyom semmi másra, csak hogy összebújva filmezhessünk. Emellett hétvégente zenélni tanít engem Billy, nem tagadom borzasztóan megy, de szerinte fejlődőképes vagyok.

- kezdte beszámolóját a kortalan díva. A színésznő arról beszélt, hogy Billy hozzáköltözött Herefordshire-be, és a nyár nagy részét kettesben töltötték, mivel mindkettejük gyerekei felnőttek már, és ritkán járnak haza.

Közösen néztük meg a lányai londoni koncertjét is, utána pedig úgy döntöttünk, hogy örökbefogaduk két teknősbékát. A közös hobbinkat pedig el sem merem mondani: hobbi madármegfigyelők lettünk. Szerelmes vagyok ebbe a férfiba, és nagyon boldog vagyok mellette.

- tette hozzá nevetve Liz. A színésznő az interjú során nem említette a megcsalást, és az áprilisban kirobbanó botrány óta sem reagált Tish Cyrus vádjaira.