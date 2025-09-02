Liz Hurley először beszélt a szerelméről, mióta nyilvánosságra került a félrelépésük

Hiába a rengeteg támadás és kritika, Liz Hurley és Billy Ray Cyrus boldogabb, mint valaha. Hollywood új álompárja együtt töltötte a nyarat Angliában, és most a színésznő arról beszélt, hogy esténként semmi másra nem vágyik, csak hogy a párjához bújva aludhasson el. Úgy látszik, hogy a kapcsolatukat csak még erősebbé tette, hogy Billy exfelesége Tish Cyrus áprilisban kiborította a bilit és elárulta, hogy a házasságuk alatt Liz Hurley a férje szeretője volt.
A színésznő a Mirrornak árulta el, hogy az elmúlt egy év élete egyik legintenzívebb időszaka volt, ugyanis rengeteg munkája és jótékonysági rendezvénye volt, ezeken felül pedig szeptemberben elkezdődött az új valóságshowja is, amiben egy elhunyt örökösnőt játszik. Ezek mellett nem gondolta volna, hogy lesz ideje a szerelemre, de az év elején Billy Ray Cyrussal villámsebesen találtak egymásra, azóta pedig úgy hozta az élet, hogy összeköltöztek Angliában.
Általában reggel 7-től este 7-ig dolgozom, így a nap végén már nem vágyom semmi másra, csak hogy összebújva filmezhessünk. Emellett hétvégente zenélni tanít engem Billy, nem tagadom borzasztóan megy, de szerinte fejlődőképes vagyok.
- kezdte beszámolóját a kortalan díva. A színésznő arról beszélt, hogy Billy hozzáköltözött Herefordshire-be, és a nyár nagy részét kettesben töltötték, mivel mindkettejük gyerekei felnőttek már, és ritkán járnak haza.
Közösen néztük meg a lányai londoni koncertjét is, utána pedig úgy döntöttünk, hogy örökbefogaduk két teknősbékát. A közös hobbinkat pedig el sem merem mondani: hobbi madármegfigyelők lettünk. Szerelmes vagyok ebbe a férfiba, és nagyon boldog vagyok mellette.
- tette hozzá nevetve Liz. A színésznő az interjú során nem említette a megcsalást, és az áprilisban kirobbanó botrány óta sem reagált Tish Cyrus vádjaira.
Billy Ray és Tish Cyrus 1993 és 2023 között voltak házasok, és négy közös gyereket -köztük Miley Cyrust - illetve három korábbi kapcsolataikból született gyermeket neveltek közösen. A házasságukban volt több mélypont is, de a legnagyobb árok akkor keletkezett köztük, amikor 2022-ben a Karácsony a Paradicsomban című film forgatásán megismerkedett egymással a családfő és Liz Hurley. Tish Cyrus szerint ekkortól romlott meg a házassága, és véleménye szerint a páros azóta se veled, sem nélküled kapcsolatban volt egymással.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.