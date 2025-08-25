Hogy micsoda? Elizabeth Hurley megtervezte a saját temetését - Videó!

Jól olvastátok: Elizabeth Hurley a saját temetésére készül. A gyönyörű brit színésznő eldöntötte, hogy egy olyan valóságshowt indít, amelynek középpontjában ő fog szerepelni, mint egy elhunyt, akit meggyilkoltak. A halálának körülményeit pedig néhány igen bátor kiválasztottnak kell majd kinyomoznia. Jövünk a részletekkel.

A tévében láthatjuk viszont Elizabeth Hurley temetését

Forrás: Getty Images North America

Elizabeth Hurley a temetése minden részletét megtervezte

Nemrég derült ki, hogy a 60 éves színésznő nem mindennapi fába vágta a fejszéjét, eldöntötte, hogy részt vesz egy nyomozós valóságshowban, ahol ő fogja alakítani az elhunytat. Úgy tűnhet, hogy egy egyszerű realityről van szó, amit nem vesz komolyan az Austin Powers sztárja, de a valóság egészen más: Hurley ugyanis kiválasztotta a saját koporsóját, a virágokat, és még a koszorúkat is a temetésére.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy mit lehet tudni a színésznő közelgő „búcsúztatásáról", akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat: