Liz Hurley elköltené a teljes örökségét: „Miért kéne bármit is hagynom a fiamra?"

2025.08.29.
A színésznő megrázó interjút adott arról, hogy mit tervez élete utolsó éveiben. Liz Hurley kisebb botrányt okozott azzal, hogy kijelentette: nem tervez örökséget hagyni a fiára Damianre.

Az elmúlt hetekben számtalan helyen beszélt a halálról és az elmúlásról Elizabeth Hurley. A kortalan színésznőt azért izgatja ennyire ez a szomorú téma, mert jelenleg a The Inheritance című valóságshowban szerepel , ahol egy elhunyt milliomost játszik, akinek a hagyatékáért 12 ember küzd egymással. Liz Hurley pedig annyira komolyan vette a munkát, hogy megtervezte a saját koporsóját, és a temetését is a műsor kedvéért. Most pedig elárulta azt is, hogy úgy szeretne távozni a Földről, ahogy megérkezett ide: üres zsebbel.

Liz Hurley nem tervez semmit hagyni a fiára
Forrás: Getty Images North America

Liz Hurley nem tervez hagyatékot hagyni maga után

A DailyStar számolt be róla, hogy a műsorral kapcsolatban megérdeklődték Liz Hurley-tól, hogy a való életben mi lenne a sorsa a hagyatékának. A válaszára azonban a sokat látott újságírók sem voltak felkészülve:

Van egy apró porcelán kávéscsészém, amit még a kedvenc nagynénémtől kaptam, abból szoktam inni a presszót. Ezen kívül nem igazán akarok mást hagyni magam után. Azt akarom, hogy mindenki, akit szeretek, az üres kézzel távozzon a Földről, mint én, minden egyes fillért költsünk el szórakozásra. Nem akarok semmilyen örökséget hagyni magam után.

 - kezdte beszámolóját az édesanya. Liz Hurley kifejtette, hogy szerint a földi javak csak arra valók, hogy a Földön élvezzük velük az életet, de semmi szükség nincs arra, hogy a halálunk után bármi közünk legyen pénzhez, vagy ingóságokhoz. A színésznő ezért úgy gondolja, hogy mielőtt meghalna, szeretné minden egyes fontját elkölteni szórakozásra, és élményekre. 

Az újságírók ezután arról érdeklődtek, hogy így mit kapna a hagyatékból Liz Hurley fia Damien?

Miért gondoljátok úgy, hogy bármit is kellene a fiamra hagynom? Miért kéne bárminek is lennie a kezemben, amikor meghalok? Lehet, hogy üres kézzel fogok távozni.

 - zárta sorait Liz Hurley.

