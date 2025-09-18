Margot Robbie legutóbb új romantikus vígjátékát, a Mágikus, merész, meseszép utazást népszerűsítette és több premiereseményen testhezálló és áttetsző ruhát viselt. A londoni bemutatón például az Armani Privé 2025-ös tavaszi/nyári haute couture kollekciójából választott kristályokkal és flitterekkel díszített pucérruhát, amely nem sokat bízott a képzeletre. A New York-i premieren pedig egy fűzős felsőrészből és lenge, kivágott szoknyából álló darabban állt a vörös szőnyegre. A rajongók mindkét ruhát előnytelennek, feleslegesen sokat mutatónak és közönségesnek vélik.

Margot Robbie a New York-i bemutatón

Forrás: GC Images

Margot Robbie rengeteg kritikát kapott

Margot Robbie feltűnő outfitekben jelent meg a Mágikus, merész, meseszép utazás premierjein, megjelenése azonban nem aratott osztatlan sikert. Bár az tény, hogy nincs mit rejtegetnie, írták a rajongók, többen hozzátették, a kevesebb több és nem utolsósorban elegánsabb is lenne. „Margot, nagyon szép vagy, de szerintem rúgd ki a stylistodat” − idézi a színésznő egyik követőjét a RadarOnline. „Amióta édesanya, többet pucérkodik, mint előtte, pedig soha nem tűnt ledér nőnek” − olvasható ugyanitt.

A színésznő a londoni premieren meztelenruhába bújt

Forrás: WireImage

Colin Farrell oldalán tért vissza a filmvászonra

Robbie a 2023-as Barbie után az anyaságnak szentelte életét: közös gyerekük férjével, Tom Ackerleyvel tavaly októberben született meg. Új filmje, a Mágikus, merész, meseszép utazás középontjában Sarah (Margot Robbie) és David (Colin Farrell) állnak, akik egy közös barátjuk esküvőjén találkoznak. Később David GPS-e jelzi, hogy kezdődjön számukra egy mágikus, merész, meseszép utazás. Sarah és David visszalépnek a múltjukba és utazást tesznek a jövőbe is. A Mágikus, merész, meseszép utazás romantikus film, de nem a klasszikus módon: annyi biztos, hogy a műfaj rajongóit elvarázsolja majd.