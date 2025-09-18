Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Azt, hogy gyönyörű, senki nem vitatja, de ruhaválasztásai miatt kap hideget-meleget. Margot Robbie legutóbbi szettjei több követője szerint is túl merészek, és úgy vélik, nem kellene ezt a vonalat erőltetnie.

Margot Robbie legutóbb új romantikus vígjátékát, a Mágikus, merész, meseszép utazást népszerűsítette és több premiereseményen testhezálló és áttetsző ruhát viselt. A londoni bemutatón például az Armani Privé 2025-ös tavaszi/nyári haute couture kollekciójából választott kristályokkal és flitterekkel díszített pucérruhát, amely nem sokat bízott a képzeletre. A New York-i premieren pedig egy fűzős felsőrészből és lenge, kivágott szoknyából álló darabban állt a vörös szőnyegre. A rajongók mindkét ruhát előnytelennek, feleslegesen sokat mutatónak és közönségesnek vélik. 

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 15: Margot Robbie is seen arriving at the premiere of "A Big Bold Beautiful Journey" at the AMC Lincoln Square Theater on September 15, 2025 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)
Margot Robbie a New York-i bemutatón 
Forrás: GC Images

Margot Robbie rengeteg kritikát kapott

Margot Robbie feltűnő outfitekben jelent meg a Mágikus, merész, meseszép utazás premierjein, megjelenése azonban nem aratott osztatlan sikert. Bár az tény, hogy nincs mit rejtegetnie, írták a rajongók, többen hozzátették, a kevesebb több és nem utolsósorban elegánsabb is lenne. „Margot, nagyon szép vagy, de szerintem rúgd ki a stylistodat”  − idézi a színésznő egyik követőjét a RadarOnline. „Amióta édesanya, többet pucérkodik, mint előtte, pedig soha nem tűnt ledér nőnek” − olvasható ugyanitt.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 11: Margot Robbie attends the "A Big Bold Beautiful Journey" UK Premiere at the Odeon Luxe Leicester Square on September 11, 2025 in London, England. (Photo by Mike Marsland/WireImage)
A színésznő a londoni premieren meztelenruhába bújt
Forrás: WireImage

Colin Farrell oldalán tért vissza a filmvászonra

Robbie a 2023-as Barbie után az anyaságnak szentelte életét: közös gyerekük férjével, Tom Ackerleyvel tavaly októberben született meg. Új filmje, a Mágikus, merész, meseszép utazás középontjában Sarah (Margot Robbie) és David (Colin Farrell) állnak, akik egy közös barátjuk esküvőjén találkoznak. Később David GPS-e jelzi, hogy kezdődjön számukra egy mágikus, merész, meseszép utazás. Sarah és David visszalépnek a múltjukba és utazást tesznek a jövőbe is.  A Mágikus, merész, meseszép utazás romantikus film, de nem a klasszikus módon: annyi biztos, hogy a műfaj rajongóit elvarázsolja majd. 

