Varászlatos tanmese Margot Robbie és Colin Farrell új filmje: az év romantikus mozija lehet a Mágikus, merész, meseszép utazás

A színészpáros egy mágikus elemekkel tarkított, romantikus, lelki road movie-val tér vissza a filmvászonra, amelynek címe: Mágikus, merész, meseszép utazás (A Big Bold Beautiful Journey).

Margot Robbie és Colin Farell filmje szeptember 18-tól látható a mozikban

Margot Robbie és Colin Farrell új filmje az idei év legizgalmasabb romantikus mozija

Kogonada, filmrendező legújabb filmjében egy férfi és egy nő közös utazását követhetjük végig, de nem akármilyen kalandról van szó. Ugyanis David (Colin Farrell) és Sarah (Margot Robbie) a múltjukba ugranak vissza mágikus ajtók (és autójuk) segítségével.

Lenyűgöző alkotógárda

A film rendezője, a koreai Kogonada, akinek leghíresebb filmjei az intellektuális Columbus (2017) és a Búcsú Yangtól (2021). A rendező híres a meghatározó és egyedi stílusáról, ami egyes kritikusok szerint nem is illik egy ilyen, közepes költségvetésű filmhez. A film Seth Reiss tollából született, aki a 2022-es A menü című filmet is írta.

Margot Robbie színésznőt olyan filmekből ismerhetjük, mint a Barbie (2023), A Wall Street farkasa (2013), az Én, Tonya (2017) és Harley Quinn karakterét is ő kapta a Ragadozó madarak című filmben. Colin Farrellt olyan alkotásokkal lett híres, mint az Erőszakik (2008), a Legendás állatok és megfigyelésük (2016), és az Egy szent szarvas meggyilkolása (2016). Ezentúl feltűnt még az Úriemberek (2019) és a Pingvin (2024) című művekben. A film elképesztő atmoszférájának megteremtéséhez hozzájárulnak a japán zeneszerző, Joe Hisaishi fantasztikus dallamai.

Joe munkássága szorosan összefügg Mijazaki Hajao híres japán rendezővel, hiszen közösen készítették a Studio Ghibli filmjeit, például a Chihiro Szellemországbant (2001), A vándorló palotát (2004) és a Ponyot (2008) is.

Mellékszereplőket alakít: Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge és Kevin Kline.

Örök bölcsességek könnyed humorral fűszerezve

A filmben két idegen egy-egy olyan varázslatos autót bérelnek, aminek segítségével el szeretnének jutni egy esküvőre, ám visszaröpülnek a múltjuk meghatározó pontjaiba, ezzel pedig olyan helyzetbe kerülnek, hogy megváltoztathatják a jövőjüket. Ahogy egyre több mágikus ajtót tárnak fel, újra átélik az elszalasztott kapcsolataikat, a fiatalkori fájdalmaikat, és az olyan döntések pillanatát, ahol nem éltek a lehetőségeikkel.

Azzal, hogy Sarah és David ismét választás elé állhatnak, új esélyt kapnak, hogy átírják a kisebb hibáikat és olyan emberré váljanak, akik bátran mernek elköteleződni, mert nem félnek a kapcsolatoktól.

A Mágikus, merész, meseszép utazás azt a témát boncolgatja, hogy az emlékezet, a gyász és a veszteség hogyan alakítja a jövőnket. A fantáziadús film tele van színes, játékos stílusú elemekkel, ami kontrasztot képez a szomorkás hangvétellel. Az alkotás különlegessége, hogy egyedi humorral akadályozza meg, hogy a nagy tanulságok és hatásos, életre szóló leckék túl mélyre taszítsák a nézőket.