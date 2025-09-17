Varászlatos tanmese Margot Robbie és Colin Farrell új filmje: az év romantikus mozija lehet a Mágikus, merész, meseszép utazás

Margot Robbie és Colin Farrell új filmjét szeptember 18-ától láthatjuk. A színészpáros egy mágikus elemekkel tarkított, romantikus, lelki road movie-val tér vissza a filmvászonra, amelynek címe: Mágikus, merész, meseszép utazás (A Big Bold Beautiful Journey).
Kogonada, filmrendező legújabb filmjében egy férfi és egy nő közös utazását követhetjük végig, de nem akármilyen kalandról van szó. Ugyanis David (Colin Farrell) és Sarah (Margot Robbie) a múltjukba ugranak vissza mágikus ajtók (és autójuk) segítségével.
A film rendezője, a koreai Kogonada, akinek leghíresebb filmjei az intellektuális Columbus (2017) és a Búcsú Yangtól (2021). A rendező híres a meghatározó és egyedi stílusáról, ami egyes kritikusok szerint nem is illik egy ilyen, közepes költségvetésű filmhez. A film Seth Reiss tollából született, aki a 2022-es A menü című filmet is írta.
Margot Robbie színésznőt olyan filmekből ismerhetjük, mint a Barbie (2023), A Wall Street farkasa (2013), az Én, Tonya (2017) és Harley Quinn karakterét is ő kapta a Ragadozó madarak című filmben. Colin Farrellt olyan alkotásokkal lett híres, mint az Erőszakik (2008), a Legendás állatok és megfigyelésük (2016), és az Egy szent szarvas meggyilkolása (2016). Ezentúl feltűnt még az Úriemberek (2019) és a Pingvin (2024) című művekben. A film elképesztő atmoszférájának megteremtéséhez hozzájárulnak a japán zeneszerző, Joe Hisaishi fantasztikus dallamai.
Joe munkássága szorosan összefügg Mijazaki Hajao híres japán rendezővel, hiszen közösen készítették a Studio Ghibli filmjeit, például a Chihiro Szellemországbant (2001), A vándorló palotát (2004) és a Ponyot (2008) is.
Mellékszereplőket alakít: Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge és Kevin Kline.
A filmben két idegen egy-egy olyan varázslatos autót bérelnek, aminek segítségével el szeretnének jutni egy esküvőre, ám visszaröpülnek a múltjuk meghatározó pontjaiba, ezzel pedig olyan helyzetbe kerülnek, hogy megváltoztathatják a jövőjüket. Ahogy egyre több mágikus ajtót tárnak fel, újra átélik az elszalasztott kapcsolataikat, a fiatalkori fájdalmaikat, és az olyan döntések pillanatát, ahol nem éltek a lehetőségeikkel.
Azzal, hogy Sarah és David ismét választás elé állhatnak, új esélyt kapnak, hogy átírják a kisebb hibáikat és olyan emberré váljanak, akik bátran mernek elköteleződni, mert nem félnek a kapcsolatoktól.
A Mágikus, merész, meseszép utazás azt a témát boncolgatja, hogy az emlékezet, a gyász és a veszteség hogyan alakítja a jövőnket. A fantáziadús film tele van színes, játékos stílusú elemekkel, ami kontrasztot képez a szomorkás hangvétellel. Az alkotás különlegessége, hogy egyedi humorral akadályozza meg, hogy a nagy tanulságok és hatásos, életre szóló leckék túl mélyre taszítsák a nézőket.
A filmben hihetetlen profizmussal csillogtatják meg a tehetségüket a főszereplők. A film elején Farrell és Robbie távolságtartóan és hidegen viselkednek egymással, nem mernek megnyílni és elköteleződni. Ám, ahogy halad a történet, egyre inkább kitárulkoznak egymás előtt, ezáltal pedig megnő a szenvedély is közöttük.
A kritikusok szerint nem a sztárok hibája, hogy néha ellaposodik a film, mivel remek a kémia köztük. Sokkal inkább a forgatókönyv mesterkélt, kevésbé meggyőző párbeszédeit emelik ki, mint problémát.
A Variety kritikusai szerint a karakterek egyáltalán nem logikusak, mivel fel sem merül bennük, hogy megkérdőjelezzék, hogy milyen fantáziával teli világba kerültek.
Mintha egy saját Truman Show-ban ragadtak volna, ahol elfogadják a játékszabályokat.
A másik erősen véleményezett pontja a filmnek, hogy a közelmúltban megjelent romantikus drámákkal szemben (A szerelem ideje és Chuck élete) kevésbé szívfacsaró a történet, mint amilyet elvárna a néző. Egyes kritikusok szerint, mintha a Cherbourgi esernyők című romantikus musical amerikai verzióját készítették volna el, csak dalok nélkül.
A film egyik káprázatos és humoros pontja, hogy Farrell előad egy részletet a How to Succeed in Business Without Really Trying című musicalből a színpadon. Az Entertainment Weekly oldalán, Farrell így nyilatkozott erről a zenei betétről:
Megalázó volt. Annyira kényelmetlenül éreztem magam. De ne fogok hazudni, szórakoztató is volt.
– meséli nevetve Farrell a Robbie-val készített közös interjújában. Farrell már akkor sejtette, hogy egy musical számot kell előadnia, mielőtt leszerződött a filmszerepre, mivel Kogonada figyelmeztette őt, hogy ez az egyik olyan jelenet, ami miatt beleszeretett Seth Reiss forgatókönyvébe.
Mi már alig várjuk, hogy láthassuk a filmet! Ha érdekel az előzetes, akkor kattints a lenti videóra!
A film premiere: 2025. szeptember 18.
